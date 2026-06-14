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Elegük lett a balatoni riogatásból: kiderült, mennyibe kerül valójában a fagyi és a lángos

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Évről évre visszatérő téma, hogy megfizethetetlenné vált-e a Balaton, az idei szezon előtt azonban a turisztikai szakma szerint ismét elszabadultak a túlzások. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a 1200–1500 forintos gombócárakról szóló hírek félrevezetők, mert a tó körül a legtöbb helyen továbbra is 600–800 forint közötti összegért lehet fagylaltot vásárolni.
VG
2026.06.14, 10:32
Frissítve: 2026.06.14, 10:48

Évről évre eljön a negatív hírek szezonja, a balatoni lángos és a fagylalt áraival való riogatás szinte hagyománnyá vált – fogalmazott Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. A szakember szerint különösen az elmúlt napokban jelentek meg olyan cikkek, amelyek azt sugallták, hogy a Balatonnál már általánosnak számít az 1200–1500 forintos gombócár, ami szerinte messze áll a valóságtól.

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A balatoni fagylaltosok ráadásul már a szezon elején nyíltan beszéltek az áraikról / Fotó: berni0004

A szövetség szerint az ilyen általánosítások már a turisztikai rémhírterjesztés határát súrolják, mert azt a benyomást keltik, mintha ezek az árak lennének jellemzőek a teljes Balaton-parton. Fekete Tamás úgy véli, a negatív hírek elterelik a figyelmet a térség valódi vonzerejéről:

  • a programokról,
  • a természeti értékekről,
  • a kulturális eseményekről
  • és a minőségi gasztronómiáról.

A balatoni fagylaltosok ráadásul már a szezon elején nyíltan beszéltek az áraikról. A szakmai szervezet szerint a legtöbb helyen egy gombóc fagyi 600 és 800 forint közötti összegbe kerül, ami megfelel az országos trendeknek is. A kézműves fagylaltok országosan is jellemzően 600–700 forintba kerülnek, így a balatoni árszint nem számít kirívónak. 

Így alakul a fagylalt valós ára

A Magyar Nemzet korábbi körképe szerint a Balatonnál az átlagos gombócár nagyjából 650 forint körül alakul, ami ugyan 50–100 forintos emelkedést jelent tavalyhoz képest, de még mindig jóval alacsonyabb a közbeszédben gyakran emlegetett összegeknél. Egy négytagú család egy-egy gombóc fagylalttal körülbelül 2600 forintos kiadással számolhat, két gombóc esetén pedig 5200 forint körüli összeggel.

Hol mennyi a fagyi a Balatonnál?

  • Balatonmáriafürdő: 550–650 forint/gombóc
  • Balatonfenyves: 600–650 forint/gombóc
  • Balatonlelle: 600–700 forint/gombóc
  • Balatonszemes: 600–650 forint/gombóc
  • Balatonboglár: 600–700 forint/gombóc
  • Fonyód: 550–700 forint/gombóc
  • Keszthely: 650–750 forint/gombóc
  • Balatongyörök: 650–700 forint/gombóc
  • Balatonfüred: 650–800 forint/gombóc
  • Tihany: 700–800 forint/gombóc
  • Csopak: 650–750 forint/gombóc
  • Alsóörs: 650–700 forint/gombóc
  • Balatonalmádi: 650–750 forint/gombóc
  • Siófok: 650–800 forint/gombóc
  • Zamárdi: 600–700 forint/gombóc

A fagyi mellett természetesen a lángos ára is állandó vitatéma. Az idei szezonban a sima lángos jellemzően 1300 forintba kerül a Balatonnál, a tejfölösért körülbelül 1600 forintot, a sajtosért 1700 forintot kérnek, míg a klasszikus sajtos-tejfölös változat ára átlagosan 2300 forint körül alakul.

A különlegesebb változatok ennél drágábbak: a juhtúrós-medvehagymás lángosért 2400 forintot, a mogyorókrémesért 1600 forintot, a gyrosos feltéttel készülő változatért pedig akár 3400 forintot is elkérnek. 

Más összeállítások szerint az északi part egyes büféiben a sima lángos ára 1300–1400 forint, a sajtos-tejfölös változaté pedig 2300–2400 forint között mozog. Az árak tehát valóban emelkedtek, de továbbra is jelentős különbségek vannak az egyes települések és vendéglátóhelyek között.

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint ezért érdemes óvatosan kezelni az egyedi, kiugró példákat. A szervezet álláspontja szerint a Balaton árszínvonala összességében nem tér el jelentősen az országos trendektől, és a legtöbb nyaralóhelyen továbbra is megtalálhatók a szélesebb közönség számára is elérhető árú vendéglátóhelyek.

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