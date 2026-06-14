Elegük lett a balatoni riogatásból: kiderült, mennyibe kerül valójában a fagyi és a lángos
Évről évre eljön a negatív hírek szezonja, a balatoni lángos és a fagylalt áraival való riogatás szinte hagyománnyá vált – fogalmazott Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. A szakember szerint különösen az elmúlt napokban jelentek meg olyan cikkek, amelyek azt sugallták, hogy a Balatonnál már általánosnak számít az 1200–1500 forintos gombócár, ami szerinte messze áll a valóságtól.
A szövetség szerint az ilyen általánosítások már a turisztikai rémhírterjesztés határát súrolják, mert azt a benyomást keltik, mintha ezek az árak lennének jellemzőek a teljes Balaton-parton. Fekete Tamás úgy véli, a negatív hírek elterelik a figyelmet a térség valódi vonzerejéről:
- a programokról,
- a természeti értékekről,
- a kulturális eseményekről
- és a minőségi gasztronómiáról.
A balatoni fagylaltosok ráadásul már a szezon elején nyíltan beszéltek az áraikról. A szakmai szervezet szerint a legtöbb helyen egy gombóc fagyi 600 és 800 forint közötti összegbe kerül, ami megfelel az országos trendeknek is. A kézműves fagylaltok országosan is jellemzően 600–700 forintba kerülnek, így a balatoni árszint nem számít kirívónak.
Így alakul a fagylalt valós ára
A Magyar Nemzet korábbi körképe szerint a Balatonnál az átlagos gombócár nagyjából 650 forint körül alakul, ami ugyan 50–100 forintos emelkedést jelent tavalyhoz képest, de még mindig jóval alacsonyabb a közbeszédben gyakran emlegetett összegeknél. Egy négytagú család egy-egy gombóc fagylalttal körülbelül 2600 forintos kiadással számolhat, két gombóc esetén pedig 5200 forint körüli összeggel.
Hol mennyi a fagyi a Balatonnál?
- Balatonmáriafürdő: 550–650 forint/gombóc
- Balatonfenyves: 600–650 forint/gombóc
- Balatonlelle: 600–700 forint/gombóc
- Balatonszemes: 600–650 forint/gombóc
- Balatonboglár: 600–700 forint/gombóc
- Fonyód: 550–700 forint/gombóc
- Keszthely: 650–750 forint/gombóc
- Balatongyörök: 650–700 forint/gombóc
- Balatonfüred: 650–800 forint/gombóc
- Tihany: 700–800 forint/gombóc
- Csopak: 650–750 forint/gombóc
- Alsóörs: 650–700 forint/gombóc
- Balatonalmádi: 650–750 forint/gombóc
- Siófok: 650–800 forint/gombóc
- Zamárdi: 600–700 forint/gombóc
A fagyi mellett természetesen a lángos ára is állandó vitatéma. Az idei szezonban a sima lángos jellemzően 1300 forintba kerül a Balatonnál, a tejfölösért körülbelül 1600 forintot, a sajtosért 1700 forintot kérnek, míg a klasszikus sajtos-tejfölös változat ára átlagosan 2300 forint körül alakul.
A különlegesebb változatok ennél drágábbak: a juhtúrós-medvehagymás lángosért 2400 forintot, a mogyorókrémesért 1600 forintot, a gyrosos feltéttel készülő változatért pedig akár 3400 forintot is elkérnek.
Más összeállítások szerint az északi part egyes büféiben a sima lángos ára 1300–1400 forint, a sajtos-tejfölös változaté pedig 2300–2400 forint között mozog. Az árak tehát valóban emelkedtek, de továbbra is jelentős különbségek vannak az egyes települések és vendéglátóhelyek között.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint ezért érdemes óvatosan kezelni az egyedi, kiugró példákat. A szervezet álláspontja szerint a Balaton árszínvonala összességében nem tér el jelentősen az országos trendektől, és a legtöbb nyaralóhelyen továbbra is megtalálhatók a szélesebb közönség számára is elérhető árú vendéglátóhelyek.