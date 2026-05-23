Meglepő balatoni árak: ennyiért lehet most lángost enni – közben rengeteg fagyi fogy
Így alakulnak a strandbüfés árak a Balaton környékén: még mindig lehet 1000 forintos lángost találni – írta a Sonline.
A cikk szerint a balatoni árrobbanások után sokakat meglephet, hogy Somogy vármegye több pontján továbbra is földközeli árakkal várják a vendégeket.
A Deseda partján már áprilisban elindult a szezon. A Kaposvár melletti népszerű kirándulóhelyen a jó idő beköszöntével gyorsan megteltek a büfék és teraszok. Kovács Lívia, a Lia büfé tulajdonosa szerint a májusi időszak már kimondottan erős forgalmat hozott, sokszor nagyobb csoportok is érkeznek a tóhoz.
Míg tavaly egy klasszikus sajtos burger 2400 forintba került, addig idén már 2600 forintért kapható.
Dél-Somogyban, a barcsi Dráva-parton azonban még ennél is kedvezőbb árakkal találkozhatnak a kirándulók. Egy sima lángos továbbra is 1000 forintba kerül, a minden feltéttel megpakolt változat pedig 1600 forintért kapható. A hamburgert 1500 forintért kínálják, míg egy korsó sör ára 800 forint maradt.
Az üzemeltető szerint a környéken élők rendkívül árérzékenyek, ezért nem engedhetik meg maguknak a nagyobb drágulást.
A gyékényesi bányatónál szintén visszafogott áremelkedésre lehet számítani. A Zöldsas étterem és pizzéria üzemeltetője szerint az infláció és az emelkedő rezsiköltségek miatt idén 5-10 százalékos drágulás vált szükségessé, de továbbra sem vezettek be szervizdíjat. A vállalkozás szerint ez fontos szempont a visszatérő vendégek számára.
A strand területén működő Oázis büfében a mindenes lángos ára tavaly még 1500 forint volt, idén már 1700 forint, de az üzemeltetők szerint ezek az összegek még mindig vállalhatók egy család számára.
A cikk szerint a balatoni árakhoz képest sok helyen továbbra is kedvezőbb ajánlatokkal találkozhatnak a nyaralók, ráadásul több helyszínen strandbelépőt sem kell fizetni.
Balatoni fagylaltőrület indult: négyszer annyi fogy a díjnyertes ízből
„Balaton esetében a bor mellett mára turisztikai vonzerő lett a fagylalt, amely többek között a Balaton fagyija választás körüli médiahatás miatt került fel a turisták térképére” – nyilatkozta Éskovács Péter, a május elején lezajlott verseny egyik szervezője. Szerinte
a balatoni fagylaltozókba már ezen a hétvégén is ezrek látogatnak el.
Hogy milyen vonzereje van a nyertes fagylaltnak, arról Pálfi Attila, a Balatonmáriafürdőn található Florida fagyizó tulajdonosa számolt be. Mint mondta: az elmúlt két hétvégén csaknem négyszer annyi fogyott a Balaton Fagyija-nyertes ízéből, mint amennyi egyébként a klasszikus slágerízekből szokott. Ez számokban annyit tesz: 70-80 kilogrammot adtak el a díjnyertes fagylaltból.
Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint ma már több mint két tucat olyan fagylaltozó működik a Balaton körül, amely miatt önmagában is érdemes útnak indulni – akár hűvösebb időben is. A szakember szerint évente több tízezren indulnak egynapos kirándulásra csak azért, hogy megkóstoljanak egy különleges fagylaltot.
Tavaly a veszprémi Füge fagyiudvar és kávézó kecskesajtos kreációjának ítélte oda a szakmai zsűri a Balaton fagyija címet. A győztes fagylaltot 17 fagyizó és cukrászda 31 kompozíciója közül választotta ki a zsűri a tó közepén, egy új balatoni komp fedélzetén. A verseny után szétosztották a közönségnek a helyi cukrászok remekeit, a benevezett fagylaltokat.