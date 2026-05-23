Meglepő balatoni árak: ennyiért lehet most lángost enni – közben rengeteg fagyi fogy

Így alakulnak a strandbüfés árak a Balaton környékén: még mindig lehet 1000 forintos lángost találni – írta a Sonline.

A cikk szerint a balatoni árrobbanások után sokakat meglephet, hogy Somogy vármegye több pontján továbbra is földközeli árakkal várják a vendégeket.

A Deseda partján már áprilisban elindult a szezon. A Kaposvár melletti népszerű kirándulóhelyen a jó idő beköszöntével gyorsan megteltek a büfék és teraszok. Kovács Lívia, a Lia büfé tulajdonosa szerint a májusi időszak már kimondottan erős forgalmat hozott, sokszor nagyobb csoportok is érkeznek a tóhoz.

Míg tavaly egy klasszikus sajtos burger 2400 forintba került, addig idén már 2600 forintért kapható.

Dél-Somogyban, a barcsi Dráva-parton azonban még ennél is kedvezőbb árakkal találkozhatnak a kirándulók. Egy sima lángos továbbra is 1000 forintba kerül, a minden feltéttel megpakolt változat pedig 1600 forintért kapható. A hamburgert 1500 forintért kínálják, míg egy korsó sör ára 800 forint maradt.

Az üzemeltető szerint a környéken élők rendkívül árérzékenyek, ezért nem engedhetik meg maguknak a nagyobb drágulást.

A gyékényesi bányatónál szintén visszafogott áremelkedésre lehet számítani. A Zöldsas étterem és pizzéria üzemeltetője szerint az infláció és az emelkedő rezsiköltségek miatt idén 5-10 százalékos drágulás vált szükségessé, de továbbra sem vezettek be szervizdíjat. A vállalkozás szerint ez fontos szempont a visszatérő vendégek számára.

A strand területén működő Oázis büfében a mindenes lángos ára tavaly még 1500 forint volt, idén már 1700 forint, de az üzemeltetők szerint ezek az összegek még mindig vállalhatók egy család számára.

A cikk szerint a balatoni árakhoz képest sok helyen továbbra is kedvezőbb ajánlatokkal találkozhatnak a nyaralók, ráadásul több helyszínen strandbelépőt sem kell fizetni.

Balatoni fagylaltőrület indult: négyszer annyi fogy a díjnyertes ízből

„Balaton esetében a bor mellett mára turisztikai vonzerő lett a fagylalt, amely többek között a Balaton fagyija választás körüli médiahatás miatt került fel a turisták térképére” – nyilatkozta Éskovács Péter, a május elején lezajlott verseny egyik szervezője. Szerinte

a balatoni fagylaltozókba már ezen a hétvégén is ezrek látogatnak el.

Hogy milyen vonzereje van a nyertes fagylaltnak, arról Pálfi Attila, a Balatonmáriafürdőn található Florida fagyizó tulajdonosa számolt be. Mint mondta: az elmúlt két hétvégén csaknem négyszer annyi fogyott a Balaton Fagyija-nyertes ízéből, mint amennyi egyébként a klasszikus slágerízekből szokott. Ez számokban annyit tesz: 70-80 kilogrammot adtak el a díjnyertes fagylaltból.