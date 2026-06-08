Vallottak az elemzők: ilyen állapotban adta át valójában a magyar gazdaságot az Orbán-kormány a Tiszának – egy dologban mindenki egyetért

A Központi Statisztikai Hivatal második becslésében megerősítette az előzetes adatokat: a magyar GDP az első negyedévben éves alapon 1,7 százalékkal, negyedéves összevetésben pedig 0,8 százalékkal bővült. A részletes adatok alapján az elemzők egyetértenek abban, hogy a növekedés motorja továbbra is a lakossági fogyasztás volt, miközben az export gyengesége és a beruházások elhúzódó fordulata továbbra is fékezi a gazdaságot.

GDP: a növekedés motorja továbbra is a lakossági fogyasztás volt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az elmúlt négy negyedévben minden alkalommal bővül a GDP

Az első negyedéves adatok alapján kijelenthető, hogy a magyar gazdaság végre maga mögött hagyta a tartós stagnálás időszakát – hangsúlyozta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt hat negyedévből öt növekedést hozott, az elmúlt négy negyedévben pedig minden alkalommal bővülni tudott a GDP negyedéves alapon. A szakértő szerint termelési oldalon

a mezőgazdaság

és az ipar

is pozitívan járult hozzá a növekedéshez, miközben a szolgáltatások széles körben bővültek. Különösen a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek teljesítménye ugrott meg. Felhasználási oldalon a fogyasztás bizonyult a legfontosabb húzóerőnek: negyedéves alapon 1,5 százalékkal emelkedett, ami 2024 harmadik negyedéve óta a legerősebb dinamika volt.

Virovácz ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a növekedés szerkezete továbbra sem kiegyensúlyozott. Az export gyengélkedése és az import erőteljes növekedése miatt a nettó export 4,5 százalékponttal fogta vissza a GDP-t, amit a belső kereslet 6,2 százalékpontos hozzájárulása ellensúlyozott. Az ING Bank idén 1,5 százalékos gazdasági növekedésre számít, miközben a következő években 2,6–2,9 százalék közötti bővülés lehet reális.

A külső környezet maradt a legnagyobb kockázat

A növekedéshez az első negyedévben szinte valamennyi ágazat hozzájárult – jelezte Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője. Kiemelte, hogy az ipar 13 negyedév után tudott ismét növekedni, ami részben az új nagyberuházások termőre fordulásának köszönhető. A mezőgazdaság teljesítménye is emelkedett, ugyanakkor az aszály jelentős kockázatot jelenthet az év hátralévő részében.