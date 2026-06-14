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Már nem csak a kolbász és a tarja kell: új korszak kezdődött a magyar grillrácsokon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar vásárlók egyre tudatosabban választanak húst, nyitottabbak a prémium kategóriákra, és mind nagyobb figyelmet fordítanak az alapanyagok eredetére. A Nyárspolgár BBQ-nál tartott szakmai bemutatón Adorjányi Máriusz BBQ-szakértő a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Covid óta új lendületet kapott a minőségi grillezés, miközben a marha-, hal- és prémium húsok iránti kereslet is látványosan emelkedik.
VG
2026.06.14, 11:41

A Solymár határában működő Nyárspolgár BBQ-nál ma már jóval többről szól a grillezés, mint néhány szelet húsról és egy zsák faszénről. A grillsütők és szmókerek között járva egy olyan piac képe rajzolódik ki, amely az elmúlt években jelentősen megváltozott: a magyar fogyasztók egyre tudatosabban választanak, és egyre többen hajlandók többet fizetni a jobb minőségű alapanyagokért.

grillsütés kolbász hús grillszezon Adorjányi Máriusz
Adorjányi Márius tartott grillbemutatót / Forrás: Nyárspolgár/Kifli.hu

A bemutatót vezető Adorjányi Máriusz szerint a hazai BBQ-kultúra az elmúlt tíz évben több hullámban fejlődött.

A magyar BBQ-kultúra első nagy fellendülése 2015 körül indult, amikor az amerikai BBQ-stílus és a low & slow technikák szélesebb körben is ismertté váltak. A piac ezt követően megtorpant, majd a Covid után új lendületet kapott a szabadtéri sütés és a minőségi alapanyagok iránti érdeklődés

– mondta a BBQ-szakértő. A változás nemcsak a sütési technikákban, hanem a fogyasztói döntésekben is jól látható. Míg korábban a legtöbb vásárló elsősorban az árat figyelte, ma egyre többen kíváncsiak arra, honnan származik a hús, hogyan tartották az állatot, és ki áll az adott termék mögött.

A kóstolón felszolgált fogások is ezt a trendet tükrözték. A vendégek wagyu hasaalja steaket, csontos rib-eye-t, dán striploint, argentin bélszínt, mangalica szuflákit és különféle BBQ-fogásokat kóstolhattak, vagyis olyan húsokat, amelyek

néhány éve még szinte kizárólag éttermekben vagy specialista henteseknél voltak elérhetők.

A számok alapján a prémium kategória már nem rétegigény. Az elmúlt években a prémium húsok forgalma 94,7 millió forintról 199,1 millió forintra nőtt, ami 110 százalékos bővülést jelent. Ugyanebben az időszakban a prémium termékeket vásárló ügyfelek száma 74 százalékkal emelkedett. Különösen látványos a marhahúsok előretörése:

  • a marha- és borjútermékek forgalma három év alatt 85 százalékkal nőtt,
  • miközben a grillhal kategória 76 százalékos bővülést mutatott.

Az Angus termékek forgalma két év alatt 112 százalékkal emelkedett, a Wagyu kategória pedig több mint megduplázta értékesítését.

A változás mögött nem csupán a magasabb jövedelmű vásárlók állnak. A prémium húsokat választók átlagos kosárértéke ugyan 13 százalékkal magasabb, mint a hagyományos termékeket vásárlóké, de a trend egyre szélesebb fogyasztói rétegeket érint.

Már nem csak a magasabb jövedelműek grilleznek jó minőségű húst

A szakértők szerint a grillezés szezonális jellege is fokozatosan eltűnik. Az október és április közötti időszakban a grillhúsok forgalma két év alatt közel hatszorosára nőtt. Míg 2023-ban az éves BBQ-forgalom mindössze 10 százaléka realizálódott ebben az időszakban, addig 2025-ről 2026-ra ez az arány már 33 százalékra emelkedett.

A vásárlók ráadásul egyre nyitottabbak a nemzetközi ízekre is. Növekszik a garnélák, a mediterrán fűszerezések, a sous-vide technológiával készült húsok és a különleges halfajták iránti kereslet. A szószok, fűszerek és friss fűszernövények forgalma gyorsabban bővül, mint maga a húskategória, ami arra utal, hogy a fogyasztók egyre inkább teljes gasztronómiai élményt keresnek.

FRANCE - ILLUSTRATION grill sütés kolbász hús grillszezon
Fotó: Hans Lucas via AFP

A trendeket jól mutatják a fenti vásárlói adatok, melyeket a Kifli.hu-tól kértünk el. Az online áruház szerint a húskategória jövőjét már nem elsősorban a fogyasztott mennyiség növekedése, hanem a tudatosabb, minőségközpontú választás határozza meg. A vállalat ezért vezette be új prémium húsmárkáját, a Sucha Prime-ot, amely a világ különböző pontjairól származó prémium steak- és marhahús-termékeket fogja össze egy kínálatban.

Ez a mondat lehetne akár az egész piac mottója is: a magyarok egyre kevésbé több húst akarnak enni – egyre inkább jobb húst.

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