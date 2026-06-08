Ingatlanvásárlás az Otthon Starton túl: változás jöhet a piaci lakáshiteleknél
Az elmúlt kilenc hónapban a lakáshitelezési piacot ugyan egyértelműen az Otthon Start program uralta, nem szabad megfeledkezni azokról a lakásvásárlókról sem, akik nem jogosultak az államilag támogatott konstrukcióra. Számukra kedvező fordulatot hozhat a piaci kamatkörnyezet alakulása: a Money.hu legfrissebb elemzése szerint a hosszú távú forrásköltségeket meghatározó banki pénzügyi mutató látványos tavaszi csökkenése érdemi lehetőséget adhat a bankoknak a piaci lakáshitelkamatok mérséklésére – írta hétfői közleményében a Money.hu.
A lakásvásárlók körében a legnépszerűbbek a kiszámítható, azaz végig fix vagy tízéves kamatperiódussal rendelkező hitelek. Az ilyen hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok az úgynevezett BIRS mutatót veszik alapul egy meghatározott kamatfelár mellett. Ha a BIRS csökken, a bankok olcsóbban jutnak hozzá a hitelek mögé helyezhető fix forrásokhoz. A csökkenés pedig, az erősödő piaci verseny miatt, előbb-utóbb megjelenhet a lakossági hiteltermékek árazásában is.
A legfrissebb adatok egyértelműen a hosszú távú forrásköltségek enyhülését mutatják. A tízéves kamatperiódushoz kapcsolódó mutató az év eleji 6,48 százalékról június 1-jére 5,07 százalékig süllyedt – az 1,41 százalékpontos esés pedig zöldutat adhat a banki kamatvágásoknak.
Az Otthon Startból kimaradók ugyan elesnek az állami kamattámogatástól, a piaci hitelek kondíciói azonban a BIRS csökkenésével folyamatosan javulhatnak
– hívta fel a figyelmet Garam Dániel, a hitelösszehasonlító oldal hitelszakértője.
A szakértő szerint kiemelten fontos a tudatosság, mert a bankok eltérő sebességgel és eltérő stratégia mentén építhetik be a BIRS változásait a saját árazásukba.
Mivel a kamatkülönbségek havi több tízezer forintos, a teljes futamidő alatt pedig akár milliókra rúgó eltérést is jelenthetnek, a hitelfelvétel előtt elengedhetetlen a piaci ajánlatok alapos összehasonlítása.
A prémium, azaz magasabb igazolt jövedelemmel, jelentős önrésszel rendelkező ügyfelek számára a piaci lakáshitelek kamatai már most is a lélektani 6 százalékos szint alá kerülhetnek. A BIRS alakulása alapján pedig elképzelhető, hogy a következő időszakban akár további banki kamatkorrekciókra lehet számítani a sztenderd ügyfélkörökben is – zárta sorait a hitel-összehasonlító.
Túlértékeltség a lakáspiacon: mit mutat az MNB jelentése és a lakáshitelezés valós képe?
2025-ben nominálisan 23,5 százalékkal, reálértéken pedig 19 százalékkal emelkedtek országosan a lakásárak, ez az elmúlt 25 év legnagyobb reál áremelkedését jelentette – derül ki az MNB nemrég publikált Lakáspiaci Jelentéséből, amiről a Világgazdaság részletesen beszámolt.
Tavaly folytatódott a megelőző évi intenzív drágulás a piacon. Az árak szárnyalása oda vezetett, hogy az év végén már 22,5 százalékkal voltak túlértékeltek országosan a lakások, vagyis ennyivel kerültek többe, mint amit a fundamentumok indokoltak volna. Ennél nagyobb túlértékeltségre az elmúlt húsz évben csak egyszer volt példa az MNB adatsora alapján, 2022 második negyedévében.
Az MNB kiemelte, hogy a kedvezményes Otthon Start hitelprogram a lakáspiac szerkezetét is jelentősen átrajzolta, Budapesten például egy év alatt 25 százalékról 40 százalékra emelkedett az elsőlakás-vásárlók aránya, miközben a befektetők már inkább a piac eladói oldalán jelentek meg. Utóbbi okát a csökkenő bérleti hozamokban, illetve a jelentős túlértékeltségben látja a jegybank.
Budapesten tovább mérséklődhet az éves lakásár-dinamika a második negyedévben. Előrejelzésük alapján országos átlagban 4,5 százalékos negyedéves drágulás várható, ezzel a lakásárak éves növekedési üteme 19,1 százalékot érhet el. Budapesten 1 százalékos negyedéves áremelkedést követően 10,9 százalékra mérséklődhet az éves lakásár-dinamika a második negyedévben.