Kész, eddig bírták: összeomlottak a MÁV legmodernebb svájci vonatai, már 30 darab használhatatlan – Vitézy Dávid az utasokhoz fordult
Fontos beszámolót tett közzé Vitézy Dávid kedden késő délután. Ebben a közlekedési és beruházási miniszter a MÁV-nál tapasztalt rendkívüli helyzetről számolt be. Példátlan eset nehezíti ugyanis a vasúti közlekedést Magyarországon, úgy tűnik, a vasúttársaság eddig bírta kezelni a hőség okozta krízist.
Példátlan eset nehezíti ugyanis a vasúti közlekedést Magyarországon, úgy tűnik, a vasúttársaság eddig bírta kezelni a hőség okozta krízist. Vitézy Dávid tegnap még arról számolt be, hogy alapvetően működik a vasúti közlekedés és a buszközlekedés az országban, ugyanakkor zavarok, problémák vannak, ilyen hőmérsékleti viszonyok mellett.
Hétfőn még óriási dolognak nevezte, hogy "nagyjából a vasúti közlekedés rendben zajlik". Nyilván vannak késések, amit a vasúttársaságok próbálnak a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni, illetve országszerte a pályahálózaton számos helyen a hőség miatt sebességkorlátozásokat rendeltek el, úgy a MÁV pályaműködtető, mint a GYSEV.
Ehhez képest következett be mostanra egy erősen romló helyzet, ami ráadásul tömegével érintheti az utasokat.
Kész, eddig bírták: összeomlottak a MÁV legmodernebb svájci vonatai
Ma délután az extrém meleg időjárás miatt sorra váltak működésképtelenné a Stadler FLIRT motorvonatok, mert több járműben túlmelegedés lépett fel. A probléma rövid időn belül immár
mintegy harminc járművet érintett, és még nem tudjuk pontosan, hogy hol lesz a vége
– közölte a tárcavezető friss bejegyzésében. Ez nem kis mennyiségég, hiszen a MÁV flottájában összesen 123 darab ilyen egység működik. Az első szerelvéneky 2007 óta szállítják az utasokat, a teljes állomány élettartamának mindössze harmadánál jár.
Már tegnap is felmerült, hogy baj lehet a svájci vonatokkal, de akkor ilyen mértékről még nem volt szó. Több Flirt motorvonattal volt probléma, mert az akkumulátoraik nem bírták a 40 fok körüli hőmérsékletet. Emiatt belvárosi vonatot kellett törölnie a MÁV személyszállításnak.
Vitézy Dávid most azt írta, hogy a MÁV folyamatosan dolgozik a kiesett járművek pótlásán, a helyzet percről percre változik. Az aktuális állapotokról a Mávinform oldalán lehet friss információkat kapni. Külön kiemelte, hogy a Stadler által gyártott FLIRT motorvonatok a MÁV flottájának
- legmodernebb,
- klimatizált szerelvényei közé tartoznak,
- egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei
az elmúlt húsz évben. A jelenlegi extrém hőséget azonban még ezek a modern kocsik sem bírják.
Ennek egyik oka, hogy tíz-húsz évvel ezelőtt, amikor ezeknek a beszerzése történt, még az volt a gyártó felé a feltétel, hogy 35 fokos hőmérsékletig üzemképesek maradjanak. Mára ez a mérték inkább tűnik egy átlagos nyári napnak, mintsem extrém időjárásnak (kedden is éppen 42 fokot mértek az országban).
Vitézy Dávid mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a klímaváltozás hatásai már nagyon is itt vannak, és napi szinten befolyásolják az életünket. A közlekedés szintjén pedig ez két dolgot jelent:
- egyrészt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, mert minden kutatás szerint az a legfenntarthatóbb közlekedési forma.
- Rövid távon pedig a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a klímaalkalmazkodás kérdésére, és úgy kell átalakítani az egész közlekedési rendszert, minden egyes járművet, hogy az extrém hőhullámok során is működőképesek maradjanak.
Ugyanakkor figyelmeztetett rá, hogy ez nem fog egyik napról a másikra menni, de az eddigiekhez képest szerinte már az is nagy előrelépést jelent, hogy a fenntarthatóság és a klímaalkalmazkodás döntési szempontként jelenik meg az új kormány munkájában.