Kész, eddig bírták: összeomlottak a MÁV legmodernebb svájci vonatai, már 30 darab használhatatlan – Vitézy Dávid az utasokhoz fordult

Fontos beszámolót tett közzé Vitézy Dávid kedden késő délután. Ebben a közlekedési és beruházási miniszter a MÁV-nál tapasztalt rendkívüli helyzetről számolt be. Példátlan eset nehezíti ugyanis a vasúti közlekedést Magyarországon, úgy tűnik, a vasúttársaság eddig bírta kezelni a hőség okozta krízist.

Kész, eddig bírták: összeomlottak a MÁV legmodernebb svájci vonatai / Fotó: Longfin Media / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Példátlan eset nehezíti ugyanis a vasúti közlekedést Magyarországon, úgy tűnik, a vasúttársaság eddig bírta kezelni a hőség okozta krízist. Vitézy Dávid tegnap még arról számolt be, hogy alapvetően működik a vasúti közlekedés és a buszközlekedés az országban, ugyanakkor zavarok, problémák vannak, ilyen hőmérsékleti viszonyok mellett.

Hétfőn még óriási dolognak nevezte, hogy "nagyjából a vasúti közlekedés rendben zajlik". Nyilván vannak késések, amit a vasúttársaságok próbálnak a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni, illetve országszerte a pályahálózaton számos helyen a hőség miatt sebességkorlátozásokat rendeltek el, úgy a MÁV pályaműködtető, mint a GYSEV.

Ehhez képest következett be mostanra egy erősen romló helyzet, ami ráadásul tömegével érintheti az utasokat.

Kész, eddig bírták: összeomlottak a MÁV legmodernebb svájci vonatai

Ma délután az extrém meleg időjárás miatt sorra váltak működésképtelenné a Stadler FLIRT motorvonatok, mert több járműben túlmelegedés lépett fel. A probléma rövid időn belül immár

mintegy harminc járművet érintett, és még nem tudjuk pontosan, hogy hol lesz a vége

– közölte a tárcavezető friss bejegyzésében. Ez nem kis mennyiségég, hiszen a MÁV flottájában összesen 123 darab ilyen egység működik. Az első szerelvéneky 2007 óta szállítják az utasokat, a teljes állomány élettartamának mindössze harmadánál jár.

Már tegnap is felmerült, hogy baj lehet a svájci vonatokkal, de akkor ilyen mértékről még nem volt szó. Több Flirt motorvonattal volt probléma, mert az akkumulátoraik nem bírták a 40 fok körüli hőmérsékletet. Emiatt belvárosi vonatot kellett törölnie a MÁV személyszállításnak.

Vitézy Dávid most azt írta, hogy a MÁV folyamatosan dolgozik a kiesett járművek pótlásán, a helyzet percről percre változik. Az aktuális állapotokról a Mávinform oldalán lehet friss információkat kapni. Külön kiemelte, hogy a Stadler által gyártott FLIRT motorvonatok a MÁV flottájának

legmodernebb,

klimatizált szerelvényei közé tartoznak,

egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei

az elmúlt húsz évben. A jelenlegi extrém hőséget azonban még ezek a modern kocsik sem bírják.