A Deutsche Telekom részvényárfolyama folyamatosan csökken, a márciusi 34 euróról, június végére 24 euróra, ami egy közel 30 százalékos leértékelődést jelent, ami még ha időközben ki is fizették a részvényenként 1 eurós osztalékot, azért egy elég markáns esés, főként ha azt is figyelembe vesszük, hogy fundamentálisan semmi gond a Magyar Telekom anyavállalatával.

Részben amerikai tulajdonba kerülhet a Magyar Telekom, ami jótékony hatással lenne az osztalékra is / Fotó: NurPhoto via AFP

Gigantikus vállalatot hoznának létre

Az LSEG elemzői konszenzusa egyértelműen vételre ajánlja a papírt, a mediáncélár pedig 38 euró.

A német gazdasági sajtó szerint az esés hátterében a Deutsche Telekom (DTE) és legnagyobb leányvállalata, az amerikai T-Mobile US (TMUS) fúziós tervei állnak, amibe a német konszern vezérigazgatója, Tim Höttges teljes mellszélességgel beleállt, ám a befektetők nem lelkesednek a tervért.

Az elmúlt napokban ismét azért csúszott meg jelentősen a kurzus, mert olyan hírek érkeztek, hogy a DT-vezetése továbbra is teljes erőből hajtja a projektet. Hasonló reakciót mutatnak a T-Mobile US részvényei is.

Holott a Concorde Értékpapír Zrt. szerint a kezdeti negatív reakciók ellenére hosszabb távon egy globális, technológiailag vezető telekommunikációs szereplő jöhet létre. A cég tőzsdei kapitalizációja megközelítené a 300 milliárd dollárt.

A tervek szerint a létrejövő új holdingvállalatot a Deutsche Telekom és a T-Mobile US részvényesei közösen birtokolnák. A holding ajánlatot tenne mindkét vállalat részvényeire, így azokat kivezethetnék a tőzsdéről, majd magát az új entitást bevezethetnék valamely amerikai és/vagy európai piacon.

Az üzlet minden idők legnagyobb nyilvános vállalati egyesülési (M&A) megállapodása lehet.

Az így létrejövő kombinált óriásvállalat - amely a China Mobile-t is megelőzve a világ legnagyobb telekommunikációs cégévé válna - hatékonyabban versenyezhetne mind az amerikai, mind az európai piacon.

A DTE jelenleg 53 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a TMUS-ben, míg a fennmaradó rész szabadon forog az amerikai tőzsdén. A konstrukció jelentős átalakulást hozna az irányítási struktúrában és a befektetői kitettségekben is.