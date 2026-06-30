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Történelmet írt az OTP, a forint ereje elszállt – a dollár és az euró is lekörözte a magyar pénzt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jó hangulatban tartotta a lépést Nyugat-Európával a pesti tőzsde, az OTP új csúcson is járt kedden. A forint kitikkadt a nyári melegben, az euró és a dollár is nagyot drágult.
K. T.
2026.06.30, 17:24

Kedvező hangulatban zajlott a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, az amerikai-iráni egyeztetésekről szóló hírek reménnyel töltötték el a befektetőket. A pesti tőzsde is erősödni tudott, az OTP új történlmi csúcsra ért, a forint ugyanakkor befürdött a nagy melegben.

forint, OTP, pesti tőzsde
Az OTP szintet lépett, a pesti tőzsde erős napot zárt - a forint gyengült kedden / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nyugat-európai börzéken a német DAX vitte a prímet, amely bő egy százalékkal került feljebb. Felülteljesítő volt a milánói FTSE MIB is hét százalék körüli plusszal.

A hazai tőzsde is kitett magáért, a BUX index 0,6 százalékkal 139 892 pontra emelkedett, a nap során a 140 ezer pont feletti szintet is megjárta az árfolyam. A hazai részvényekkel összesen 30,8 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.

A magyar blue chip papírok közül az OTP új történelmi csúcsra, 46 180 forintra robogott, a napot azonban enél jóval lejjebb, 45 950 forinton zárta. Ez 0,9 százalékos dráguláat jelent.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 950 HUF 0 / +0,94 %
Forgalom: 22 335 708 630 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A nagy volumenű zlotykötvény-kibocsátásra készülő Mol 0,7 százalékkal került feljebb, 3700 forintig.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 700 HUF 0 / +0,65 %
Forgalom: 2 484 953 914 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom a nap végi hajrázásnak köszönhetően 0,15 száalékkal kapaszkodott feljebb, 2650 forintra.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 650 HUF 0 / +0,15 %
Forgalom: 2 313 335 362 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter a többi nagypapírral szemben élesen lefordult, és 0,2 százalékos mínuszban, 12 050 forinton pihent meg végül.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 050 HUF 0 / -0,17 %
Forgalom: 3 210 970 890 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legjobban teljesítő hazai kisrészvény az Eprolius volt 6,8 százalékos ralival, míg a Chameleon Smart Home árfolyama csekély forgalomban 57 százalékkal szakadt be.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint lejtőre került a főbb devizákhoz képest, és a tőzsdezárásig jelentős, fél százalék körüli hátrányt halmozott fel.

Az euró jegyzése 0,5 százalékkal 355,8 forintra emelkedett, a dollárhoz képesz pedig 0,4 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz. A zöldhasút 311,4 forinton váltották délután öt órakor.

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A régiós pénzek is lehayták ma a magyar valutát: a cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal zárult.

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Az Erste elemzőinek értékelése alapján a forint gyengülése mögött alapvetően nemzetközi hatások, leginkább a dollár erősödése áll, ami különösen a japán jennel szemben látványos. A japán jen ugyanis továbbra is nyomás alatt van, és az árfolyam 162 fölé gyengült a dollárral szemben, ami közel négy évtizedes mélypont. A kamatkülönbözet továbbra is a jen ellen hat. A jen gyengesége és a kamatemelést sürgető hangok fontos sztorivá váltak a nemzetközi devizapiacon, ami áttételesen a forintpiacot is befolyásolja.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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