Diákmunka nyáron: mutatjuk, hogyan kereshetsz a legtöbbet

A diákok munkavállalásához adóazonosító jelre van szükség, ezért, ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor a NAV-nál tudja igényelni a T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) tölthető ki és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okoseszközről is. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. A legfontosabb, hogy minden 25 év alatti diáknak jár az szja-mentesség.

NAV: Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok (illusztráció) / Fotó: Branislav Nenin / Shutterstock

NAV: számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok

A korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskolaszövetkezet.

A 25 év alatti diákoknak semmilyen közterhet (sem szja-t, sem járulékot) nem kell fizetniük, ha iskolaszövetkezet tagjaként végeznek munkát, és a bérük nem haladja meg a havi 715 765 forintot.

A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes ugyanis a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, amely idén havi 715 765 forintos bruttó bérig biztosítja az szja-mentességet. A kedvezmény érvényesítése havonta akár 107 365 forint adómegtakarítást is jelenthet. A kedvezmény érvényesítését a diáknak nem kell kérnie, azt a munkáltató a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését.

A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, az „Adatbázisok” rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni.

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört tartalmazó – munkaszerződéshez, mely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes.

A munkaviszony tartama, jellege és a munkavégzés helye nem kötelező tartalmi eleme a munkaszerződésnek, de jó, ha szerepel benne. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz.

A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 322 800 forint.

Az iskolaszövetkezet és a munkaviszony mellett a diákok egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi vagy idénymunka) keretében is dolgozhatnak. Ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni, a közterhet a munkáltató fizeti.