Félmillió forint felett is kereshetnek idén nyáron a diákok: mutatjuk, hogyan

Bár az egyetemi vizsgaidőszak és a nyári szünet még csak közeledik, a hazai vállalatok HR-stratégiájában már most kiemelt szerepet kap a diákfoglalkoztatás. A cégek egyre tudatosabban lépnek: nem hagyják a nyár elejére a felvételt, hiszen a legképzettebb, legkönnyebben integrálható fiatalokért komoly piaci verseny folyik. A tét a diákok számára is jelentős, ugyanis a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességének köszönhetően a megegyezett bruttó órabérek levonások nélkül, tisztán jelennek meg a számlájukon. Egy teljes munkaidős nyári állással így két hónap alatt a tavalyinál is többet, akár 600-800 ezer forintos megtakarítás is felhalmozható, miközben a diákmunka fókusza a hagyományos kisegítő szerepkörök felől egyre inkább eltolódik a magasabb hozzáadott értéket teremtő, karrierépítő pozíciók felé, írja az Origo.

Diákmunka matek: így jön ki a kiemelkedő nyári kereset

A legfrissebb piackutatások szerint a diákok bérezése idén is stabil növekedést mutat. A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet 2026 eleji, több mint 1400 hallgató bevonásával készült országos felmérése rávilágít: az átlagos bruttó diákórabér 2300 forint körül alakul, ami 9 százalékos emelkedést jelent a tavalyi évhez képest.

Mivel az adómentesség miatt a bruttó megegyezik a nettóval, egy heti 40 órás, teljes munkaidős (nyáron a statisztikák szerint átlagosan 28-30 órát dolgoznak hetente a diákok) munkát vállaló fiatal egyetlen hónap alatt mintegy 370 ezer forintot vihet haza átlagbéren számolva.

Természetesen a bérek szektoronként eltérnek. A jogszabályok értelmében a minimálbér óradíja 1856 forint, míg az érettségihez kötött feladatoknál a garantált bérminimum 2145 forint óránként – ez a törvényi bérpadló.

A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet adatai alapján az átlagos órabérek 2026-ban így alakulnak a legkeresettebb szektorokban:

Műszaki/Mérnöki/IT: 2600 forint/óra

2600 forint/óra Üzleti elemzés és tanácsadás: 2400 forint/óra

2400 forint/óra Adminisztratív és irodai területek: 2300-2350 forint/óra

2300-2350 forint/óra Turizmus és vendéglátás: 2250 forint/óra

2250 forint/óra Kereskedelem: 2150 forint/óra

Már nem csak a krumplisütésről szól a diákmunka

Bár a toplistákon továbbra is bérelt helye van a gyorséttermi, bolti kisegítő és kasszás munkáknak, a piac látványos szerkezeti átalakuláson megy keresztül. Mozgi-Járosi Dorina, a HSA Group kirendeltségvezetője a Szon.hu-nak adott interjújában kiemelte: a munkaerőpiacon egyre népszerűbbek a gyakornoki állások, különösen az IT, a HR és a műszaki területeken.

Ezek a gyakornoki pozíciók nem csupán a nyári pénzkereset miatt fontosak, hiszen kiváló ugródeszkát jelentenek a munka világába. Számos olyan sikersztoriról tudunk, amikor egy fiatal diákként kezdett dolgozni egy vállalatnál, majd a tanulmányai után főállásban alkalmazta az adott cég

– hívta fel a figyelmet a szakember.