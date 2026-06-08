Ez egész Magyarországnak fontos: bejelentést tett az MVM a paksi atomerőműről, kulcspillanat következett be – június 6-án 19 óra 32 perckor új életre kelt az 1-es blokk

A szokásos éves főjavítás 2026. május 8-án kezdődött, melynek ideje alatt az érintett blokkot a szakemberek teljesen leállították, így az átmenetileg termelést nem folytatott. Az atomerőmű jelenleg négy egységből áll, melyek száma a Paks II. projekt keretén belül hamarosan hatra bővülhet.

Paks 1. blokkja ismét teljes kapacitáson üzemelhet / Fotó: Civic Lens

A paksi karbantartásáról

A munkálatok során a technikusok a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött, tervszerű, ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték, majd ezt követően megtörtént a blokk felterhelése is − közölte az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).

A közlemény szerint a karbantartási és indítási műveleteket az OAH helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte.

A hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására is.

Ezt követően megtörtént a blokk visszaindítási engedélykérelmének benyújtása is, majd a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az OAH az indítási engedélyt kiadta.

A munkálatokat követően az érintett blokk most újra teljes névleges teljesítményen üzemel, amit akár mindenki saját maga ellenőrizhet az MVM oldalán.

Az erőmű blokkjai 15 havonta kelnek új életre, ilyenkor végzik el a zökkenőmentes üzemhez szükséges összes munkálatot.

Hamarosan két új blokkal bővül az erőmű

A politikai fordulatot követően Magyar Péter kormánya a Paks II. projekt felülvizsgálatát rendelte el, miközben lehetőségként vizsgálja a már működő négy blokk üzemidejének meghosszabbítását. Az idő azonban sürgeti a döntéshozókat, mivel a működő reaktorok üzemideje 2032 és 2037 között lejár, az erőmű pedig kulcsfontosságú a magyar villamosenergia-termelésben, mivel annak mintegy felét adja.

A paksi projektért felelős Roszatom már levelet is küldött a magyar kormánynak, melyben jelezte, hogy készen áll a további együttműködésre és nyitott a szakmai konzultációra is:

Készen állunk a részletek megvitatására és minden kérdés megválaszolására. A magunk részéről egyelőre pozitívan állunk ahhoz, hogy kizárólag a projekt jelenlegi keretein belül bővítsük a munkavégzést

− nyilatkozott Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.