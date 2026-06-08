A historikus adatokból egyértelműen kiderül, hogy a nyári hónapokban rendszerint megugrik a közúti balesetek és a szabálysértések száma, ezért a rendőrség és a mentőszolgálat hónapokon keresztül rendkívül magas nyomás alatt dolgozik. Az elmúlt néhány évben azonban, úgy tűnik, hogy a kihágások és a sérültek száma is csökken, ami összefüggésben lehet az ORFK drónbeszerzéseivel.

Csúcstechnológiával a gyorshajtók ellen: a rendőrség drónokkal üldözi a szabálysértőket / Fotó: NurPhoto via AFP

Mennyit dolgoznak a rendőrségi drónok?

Évről évre egyre többet repülnek az ORFK pilóta nélküli eszközei, miközben számuk is folyamatosan gyarapszik. A rendőrség belső statisztikái szerint a drónok a bevetések alkalmával átlagosan 18-19 percet töltenek a levegőben,

2026 első negyedévében 1433 alkalommal használták őket közlekedésrendészeti ellenőrzés céljából, ami összesítve 439 üzemórát jelent.

− írta meg a Vezess.

A historikus adatokat vizsgálva az is megállapítható, hogy 2024 óta egyre többször alkalmazza a rendőrség ezt a csúcstechnológiás módszert:

2024-ben a drónok 3636 alkalommal emelkedtek fel, és összesen 1116 órát töltöttek a magasban, míg

2025-ben 3840 felszállást és 1176 repült órát teljesítettek.

2026-ban ehhez képest hatalmas előrelépés történt, már az első negyedévben 1433 drónos ellenőrzés történt, ami 439 óra összesített üzemidőt eredményezett.

Egyre több és specifikusabb drón érkezik

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendőrség 2024-ben kezdte meg az átfogó modernizációt:

2022-ben 3 darab eszköz érkezett összesen 3 028 055 forintért.

2023-ban 5 darab 9 260 174 forintért.

2024-ben már 46 darab 75 229 139 forintért.

2025-ben 38 darab 44 537 721 forint összértékben.

Az idei, 2026-os évben pedig mindösszesen 5 darab, melyek 11 414 627 forintba kerültek.

Ha a drónok beszerzési összértékét elosztjuk a darabszámmal, évenként egy igen eltérő átlagot kaphatunk, ám ez megtévesztő adat lehet, mivel az ORFK arról számolt be, hogy eltérő típusú és felszereltségű pilóta nélküli eszközök vannak rendszeresítve az állományban:

A rendőrség a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti, bűnügyi, képzési, kutatási, valamint mentési feladatainak a végrehajtása során a DJI gyártó különböző termékcsaládjait (Matrice, Mavic, Mini) használja, amelyek nappali és esetenként hőkamerákkal is felszereltek − nyilatkozta az ORFK sajtóosztálya újságírói megkeresésre reagálva.

Maximális kihasználtság és országos lefedettség

Az elmúlt évek jelentős fejlesztéseinek köszönhetően a rendőrség számos eszközzel rendelkezik, melyeket a különböző szakterületek közösen használnak, ezzel biztosítva az országos lefedettséget:

A rendőrség jelenleg 129 darab drónnal rendelkezik, amelyeket a különböző szakterületek – a kihasználtsági fok maximalizálása érdekében – közösen használnak.

− nyilatkozta a rendőrség szóvivője, aki arra is rámutatott, hogy pontosan ebből kifolyólag a drónok nem kategorizálhatók használati terület szerint.