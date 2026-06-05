A Roszatom kész minden kérdésre válaszolni és felpörgetni Paks II. építését
A múlt hónapban rendelte el a kormány a Paks II. projekt felülvizsgálatát egy rendeletben, miközben felülvizsgálja a már működő atomerőmű négy blokkjának üzemidejét is. A kérdés már csak azért is sürgető, mert a működő reaktorok üzemideje 2032 és 2037 között lejár, így hazánk csak abban az esetben nem marad nukleáris energia nélkül, ha addig meghosszabbítják az üzemidejét, vagy elkészül Paks II.
A Roszatom minden kérdésre hajlandó válaszolni Paks II. kapcsán
A RIA Novoszty pénteken arról írt, hogy a Roszatom diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra, amelyben kifejezte készségét a Paks II. atomerőmű projekt auditálására, és a döntésre vár. Minderről Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója beszélt a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. Azt is jelezte, hogy
a cég készen áll konzultálni a magyar kormánnyal és megválaszolni az árképzéssel és a projekt megvalósításának ütemtervével kapcsolatos kérdéseket.
Lihacsov azt is elmondta, hogy egyelőre nem tudni, hogy az orosz féllel folytatott konzultációra a magyar megrendelő (a Paks II. Zrt.) auditja után vagy azzal egyidejűleg kerül-e sor.
A Roszatom-vezér beszélt arról is, hogy nyilvánvaló: a Paks II. atomerőműre Magyarországnak szüksége van, és azt is hozzátette, hogy a Roszatom készen áll az építési volumen növelésére, a munkaerő növelését is tervezik a magyar kormány által jóváhagyott költségvetésen belül.
Lihacsov arra is felhívta a figyelmet, hogy bármilyen fennakadás további késedelmekhez vezethet, ami semmiképpen sem lenne jó. Ugyanakkor szerinte azt a magyar kormány sem vitatja, hogy az országnak szüksége van a projektre.
Készen állunk a részletek megvitatására és minden kérdés megválaszolására. A magunk részéről egyelőre pozitívan állunk ahhoz, hogy kizárólag a projekt jelenlegi keretein belül bővítsük a munkavégzést
– válaszolta újságíró kérdésre a Roszatom-vezér.