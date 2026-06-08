A BYD szegedi beruházásán dolgozó munkavállalók megkeresésére jött létre a Magyar Gyáripari Szakszervezet (MGSZ), amely a magyar dolgozók mellett a külföldi munkavállalók érdekeit is képviseli majd – mondta az MTI-nek az érdekvédelmi szervezet alelnöke, Radics Gábor.

Szakszervezet alakul a szegedi BYD-nél, a kínai építőmunkásokat is beléptetnék – kiderült a tagság ára, ezt fogja tudni róluk a munkáltató / Fotó: NurPhoto via AFP

Tájékoztatása szerint az MGSZ-t idén februárban 11 alapító taggal, Hajdú Roland vezetésével hozták létre, aki a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) alelnöke és a Makói Gumiipari Szakszervezet helyi vezetője. Az új szervezetben Hajdú Roland tölti be az elnöki posztot. A bírósági bejegyzési eljárást követően adószámot és bankszámlaszámot kaptak, a bejegyzési folyamat lezárult, így szombattól várják a munkavállalók jelentkezését.

A szakszervezet nem egyetlen munkáltatóra vagy telephelyre koncentrál, tevékenységét több ipari szereplő – köztük a BYD, a makói Givaudan és más gyártóvállalatok – munkavállalói felé is megnyitja – emelte ki Radics Gábor.

Az új szakszervezet hamarosan a GSZSZ tagszervezete lesz, de a bejegyzés előtt ez nem volt lehetséges – közölte. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta:

a háromezer forintos havi tagdíj befizetése közvetlenül a tagok saját utalásával történik, így a munkáltató nem kap információt arról, kik a szakszervezet tagjai, ezzel biztosítva az anonimitást.

Elmondása szerint nem szeretnék az érdekképviseleti munkát csak a magyar munkavállalókra korlátozni, nyitottak a BYD-gyár építkezésén dolgozó kínai munkásokat is képviselni, így a belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik – tette hozzá.

A jövőbeni kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: fontosnak tartják a munkavédelmi, munkaegészségügyi és környezetvédelmi szabályok érvényesítését, ugyanakkor szerinte a szakszervezeteknek elsősorban saját eszközeikkel kell fellépniük a munkavállalói bérek és szociális feltételek javításáért.

Radics Gábor 2011 óta vezeti a Gumiipari Szakszervezeti Szövetséget (GSZSZ) és 22 éve a Szegedi Gumigyár Szakszervezeti Alapszervezetét. 2024-ben a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárából 27 év után elbocsátották.