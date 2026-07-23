Nehéz hetek várnak az egyetemistákra: kilőnek az albérletárak a ponthatárok kihirdetésére – elkezdődik a versenyfutás, aki veszít, kegyetlen árak várják

A nagy egyetemvárosokban öt év alatt közel megduplázódtak a lakásárak, így a családok számára egyre nehezebb eldönteni, hogy albérlettel vagy ingatlanvásárlással oldják meg az egyetemre készülő gyermekük lakhatását. Az MBH Elemzési Centrum, az MBH Jelzálogbank, az Otthon Centrum és a Fundamenta szakértői szerint a lakáspiaci drágulás üteme ugyan mérséklődhet, az egyetemi központokban azonban továbbra is erős kereslet és emelkedő árszint várható.

Az albérletek a belső kerületekben a legdrágábbak / Fotó: Ladóczki Balázs

Budapesten az 1,2–1,6 millió forintos négyzetméterárak sem számítanak ritkaságnak, miközben az egyetemek közelében havi 205–304 ezer forint közötti bérleti díjakkal találkozhatnak a hallgatók és családjaik.

Magyarországon 2015 óta négyszeresükre emelkedtek a lakásárak, miközben az Európai Unióban átlagosan 65 százalékos volt a növekedés. Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője szerint a korábbi évek rendkívüli drágulása után mérsékeltebb időszak következhet, 2026-ban országosan 8–13 százalék közötti lakásár-emelkedés várható. Közben a lakásépítési aktivitás is élénkül:

az építési engedélyek száma egy év alatt 64 százalékkal nőtt, Budapesten pedig tízéves csúcsra emelkedett az új lakások kínálata.

Ötszörösükre nőttek az árak a Magdolnanegyedben

Az egyetemvárosok az elmúlt évtizedben a hazai ingatlanpiac meghatározó gócpontjaivá váltak. Az MBH Index adatai alapján Budapesten a Magdolnanegyedben történt a legnagyobb áremelkedés: 2015 és 2025 között több mint ötszörösükre, összesen 404 százalékkal nőttek az árak.

A belvárosi területek közül a Palotanegyedben 312, Külső-Erzsébetvárosban pedig 307 százalékos drágulást mértek. A vidéki egyetemvárosokat sem kerülte el az áremelkedés: 2024 és 2025 között

Pécsen 28 százalékkal,

Miskolcon csaknem 20 százalékkal,

Debrecenben pedig 19 százalékkal

nőttek az árak. A legdrágább vidéki egyetemvárossá Debrecen vált, ahol az átlagos négyzetméterár elérte a 946 ezer forintot. Győrben 850 ezer, Szegeden pedig 824 ezer forint körül alakult az átlag.

Akár tíz évig is eltarthat, mire jobban megéri a vásárlás az albérletnél

A magas árak mellett nem mindenhol éri meg azonnal lakást vásárolni az egyetemi évek kezdetén. Molnár Zsolt, az MBH Jelzálogbank területvezetője szerint piaci hitel felvétele esetén a vásárlás bérléssel szembeni megtérülése számos helyszínen csak tíz évet meghaladó időtávon jelentkezhet.

Kedvezményes finanszírozással és a lakás részleges kiadásával ez az időszak három-öt évre rövidülhet.

A szakértő szerint ugyanakkor a döntésnél elsősorban a család hosszú távú terveit kell mérlegelni. Az Otthon Start indulása érdemben visszafogta a bérlakáspiacot, az egyetemek környezetében ennek ellenére jelentős áremelkedést mértek. Budapesten a vizsgált területek közül a VIII. kerület számít a legolcsóbbnak, átlagosan 205 ezer forintos havi bérleti díjjal, a XI. kerületben viszont már 304 ezer forintot kérnek.

Öt év alatt legalább másfélszeresükre emelkedtek az albérletárak, több helyen pedig megduplázódtak.

A vidéki egyetemvárosok közül Debrecen a legdrágább, havi 200 ezer forintos átlaggal, míg Szegeden és Pécsen nagyjából 150 ezer forint körül alakulnak a díjak.