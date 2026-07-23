Románia az EU élmezőnyébe került az üzemanyag-drágulásban: csak két ország előzi meg

Románia az Európai Unió egyik leginkább sújtott országa lett az üzemanyagárak emelkedése szempontjából. Az Eurostat adatai szerint éves összevetésben több mint 23 százalékkal drágultak a személyautókhoz használt üzemanyagok és kenőanyagok, miközben Magyarországon csupán 2,3 százalékos volt az emelkedés – írta a Maszol.

Az Eurostat friss statisztikája szerint Románia dobogós helyre került az üzemanyag-drágulásban az Európai Unióban / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia az uniós élmezőnybe került az üzemanyagok drágulásában.

A személyi közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok ára 2026 júniusában 23,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

Ezzel Románia csak Bulgáriát (26 százalék) és Litvániát (23,5 százalék) követi a rangsorban. Az első ötben még Finnország (22 százalék) és Luxemburg (20,7 százalék) szerepel. Az uniós átlag 13,7 százalék volt, ami ugyan még mindig jelentős emelkedés, de már mérséklődést jelent az áprilisi 20,8 és a májusi 20,7 százalékos értékhez képest.

Éles a kontraszt Magyarországgal, ahol az Eurostat szerint mindössze 2,3 százalékkal emelkedtek az üzemanyagárak egy év alatt, ami a legalacsonyabb érték az Európai Unióban. Lengyelországban is visszafogott, 5,8 százalékos drágulást mértek, míg a többi tagállamban 7,9 és 18,6 százalék közötti volt az áremelkedés.

Havi összevetésben ugyanakkor már kedvezőbb kép rajzolódik ki. Májusról júniusra az EU-ban átlagosan 6,4 százalékkal csökkent a dízel ára, míg a benziné 4,2 százalékkal mérséklődött. A legnagyobb dízeláresést Csehországban, Lengyelországban és Bulgáriában regisztrálták, míg a benzin ára Svédországban, Belgiumban és Lengyelországban esett a legnagyobb mértékben. Ebben az időszakban mindössze Cipruson és Olaszországban drágult tovább a benzin.

A román kormány nem tervez gyorsan lépni

Bukarest a helyzetre reagálva közölte, hogy fokozottan figyelik a piaci folyamatokat, különösen azt követően, hogy Kazahsztán a fekete-tengeri biztonsági helyzetre hivatkozva leállította a kőolajszállításokat a CPC-vezetéken. Irineu Darau ügyvivő gazdasági miniszter szerint az ilyen geopolitikai események előbb-utóbb megjelennek az árakban, de ez nem indokol elhamarkodott állami beavatkozást.