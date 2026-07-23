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Rákosrendező
urbanisztika
ingatlanfejlesztés
projekt

Készül a mesterterv Rákosrendezőről: filléres albérletekkel forgathat fel mindent az új városrész

Kétezer kedvezményes bérlakás, parkolóhely nélkül értékesített otthonok és egy skandináv mintára készülő könyvtár. A Négyzetméter legújabb adásában Dományi Bálinttal, a Rákosrendező Projektiroda vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan épülhet fel húsz év alatt Budapest új városnegyede. Kiderült, mennyivel lehet majd olcsóbban lakást bérelni, mit jelent az autószegény városrész koncepciója, és hogyan válhat a Kapagyár környéke a következő Kopaszi-gáttá.
Hajdu Gréta
2026.07.23., 10:01

Rákosrendező fejlesztése még csak a tervezési folyamat elején jár, a főváros ambíciói azonban már most kirajzolódnak. A 86 hektáros területen húsz év alatt egy 10 ezer lakásos városrész épülhet fel. A nemzetközi tervpályázat lezárult, a kiválasztott tervezőcsapat most kezdi el kidolgozni a teljes negyedet meghatározó mestertervet, amelyet később részletes műszaki tervekre bontanak. Dományi Bálint szerint önmagában ez a folyamat akár 2-4 évet is igénybe vehet, így az utak, közművek és épületek fizikai megjelenésére még várni kell.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube-csatornáján és a Spotify-on is:

Rákosrendezőn minden helyben lenne

Az új negyedet a 15 perces város elvei szerint alakítanák ki: az óvodák, egészségügyi intézmények, parkok, üzletek és szórakozási lehetőségek helyben elérhetők lennének. A városrész „közös nappalija” egy skandináv mintára épülő könyvtár lehet, közösségi irodákkal, rendezvénytermekkel, alkotóműhelyekkel és próbatermekkel, ezzel is előmozdítva a pezsgő városi találkozásokat. 

A lakások 20 százaléka, vagyis körülbelül kétezer otthon, támogatott lakbérű bérlakásként kerül majd kiadásra. 

Ez azt jelenti, hogy ha a egy kétszobás lakás piaci bérleti díja 300 ezer forint, 30 százalékos kedvezménnyel 210 ezer forintért lehetne kivenni. A rendszer így elsősorban azoknak segíthetne, akik már nem tudják maguknak megengedni a budapesti albérletárakat és egyébként vidékről ingáznának a belvárosba. A szakértő azt is elárulta, hogy a kedvezményes lakásokat egyfajta kötött kreditrendszeren keresztül lehetne megpályázni, de a részletek még nem tisztázottak. 

Parkoló nélkül is lehet majd lakást venni

A projekt egyik legmegosztóbb koncepciója, az autószegény városnegyed megvalósítása lesz. Ez többek között azt is jelenti majd, hogy a lakásokhoz nem jár automatikusan parkolóhely. Aki autót tartana, az otthonától 50-200 méterre lévő parkolóházakban bérelhet helyet. Az utcákat és köztereket pedig úgy alakítanák ki, hogy akár egy hétéves gyermek vagy egy nyugíjas is biztonságosan közlekedhessen. 

A negyed a családosok és a fiatalok mellett a külföldről hazatérő magyarokat is megszólíthatja.

 Dományi szerint ők Rákosrendezőn találhatnák meg azt az otthont, amely az időközben megszokott nyugat-európai életminőséget kínálja.

Romok helyett jöhet az új Budapest Park

Jelenleg körülbelül 100-120 ember él engedély nélkül a területen, a MÁV kezeletlen ingatlanjaiban. Az illegálisan ott tartózkodók közül a többség vidékről költözik fel és nem tudja megfizetni az egyre magasabb budapesti albérletárakat, a kisebb százalék azonban akár rendészeti beavatkozást is igényelhet. Dományi úgy nyilatkozott, hogy első körben természetesen szociális beavatkozásra lesz szükség, azonban senki nem maradhat a területen, mert a rossz állapotú épületeket még ősszel lebontják. 

A terület rendezése után, várhatóan 2028-ban, szabadtéri rendezvényhelyszín nyílhat időszakos koncertekkel. 

A Kapagyár műhelyeibe próbatermek, alkotóműhelyek, extrémsport-park, kávézó és kertmozi költözhet, a közeli erdős területen pedig ösvényekkel, tisztásokkal és piknikezőhelyekkel kialakított parkerdő nyílhat. Rákosrendező így már jóval az első lakások átadása előtt új közösségi helyszínné válhat a főváros életében.

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