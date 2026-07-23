Balatoni körvasút: Navracsics Tibor nekiment Vitézy Dávidnak, azonnal érkezett a kemény válasz

A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter élesen bírálta Vitézy Dávidot, amiért a balatoni körvasút megvalósítására vonatkozó elképzelések kimaradtak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervből.

Balatoni körvasút: Navracsics Tibor nekiment Vitézy Dávidnak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ambiciózus vasútfejlesztési tervet mutatott be szerdán Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv szerint mintegy 3550 milliárd forintot fordítanának új állomásokra, vasúti pályákra és szerelvényekre.

A Világgazdaság írta meg elsőként, hogy bár a vasútfejlesztési programban több, a balatoni régiót érintő beruházás is helyet kapott, a balatoni körvasút megvalósításával a következő tíz évben nem számolnak, és a projekt finanszírozására sem jelöltek meg forrást.

Navracsics Tibor szerint Vitézy Dávid korábban még támogatta a körvasút megépítését és a Balatonfüred–Tapolca vasútvonal korszerűsítését, miniszterként azonban már egyik beruházást sem karolta fel.

Ilyen az, amikor Budapesten tervezik a Balaton jövőjét

– írta csütörtökön Facebook-bejegyzésében Navracsics Tibor.

Posztjában azt írta, hogy Vitézy Dávid fideszes államtitkárként még lelkesen támogatta a balatoni körvasút ötletét, valamint a Balatonfüred és Tapolca közötti vasútvonal korszerűsítését.

Navracsics azt írta, hogy Vitézy már egyik beruházás megvalósítását sem támogatja, pedig azok előkészítése korábban megkezdődött. Úgy fogalmazott, a fejlesztések nélkülözhetetlenek lennének a balatoni térség élhetőségének javításához.

A volt miniszter, aki korábban a térség egyéni országgyűlési képviselője is volt, hangsúlyozta: ahhoz, hogy a Balaton térsége valóban egységes régióként működhessen, megfelelő közlekedési kapcsolatot kell teremteni az északi és a déli part, valamint a keleti és a nyugati medence között.

Ebben kulcsszerepet tölthetne be a balatoni körvasút.

Navracsics Tibor végül a Tisza Párt országgyűlési képviselőit szólította meg: „Hajrá, tiszás országgyűlési képviselők, lehet lobbizni!”

A bejegyzésre reagálva Vitézy Dávid azt írta, hogy a Balaton szempontjából a körvasútnál jóval fontosabb beruházás

a Székesfehérvár és a tó közötti, mindkét partot kiszolgáló, kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas fővonal megépítése,

amelynek tervezését már bejelentették.