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beruházás
JYSK Magyarország
bevásárlóközpont
Szekszárd

Új bevásárlóközpont épülhet a vidéki nagyvárosban és ez még nem minden: a Jysk is óriási áruházat nyit – most mindenki az engedélyekre vár

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Több beruházás is zajlik Tolna vármegye központjában. Szekszárdon nemcsak JYSK nyílik hamarosan, hanem új bevásárlóközpont is épül.
VG
2026.06.11, 21:02
Frissítve: 2026.06.11, 21:03

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a város és térségében elindított beruházások megvalósulása mellett, mellyel az itt élők életminősége és komfortérzete is javulhat – jelentette ki csütörtöki Facebook-bejegyzésében Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere.

Szekszárd építkezés, bevásárlóközpont, beruházás
Bevásárlóközpont épül Szekszárdon / Fotó: Berlinger Attila Facebook-oldala

„Sokunk vágya, hogy az északi városrész kereskedelmi és gazdasági fejlődése végre meginduljon, ezért támogatjuk a befektetők szerepvállalását és ha végre lezárul az engedélyezési folyamat a Rákóczi utca – Palánki út – 56. sz. főút által határolt területen már korábban elindult kereskedelmi és üzletközpont esetében, akkor folytatódhat a beruházás és jelentősen javulhat ennek a városrésznek is az ellátottsága” – emelte ki a politikus.

Két nagy projekt Szekszárdon

Beszámolt arról is, hogy a város déli részén, a csatári körforgalom közelében a Portép Kft. beruházásában formálódik egy nagyobb méretű JYSK áruház építése, melyneks kapcsán megjegyezte, hogy Az már egy jóval korábban elindult projekt és nem befolyásolja az északi városrészben más befektető által megkezdett kereskedelmi fejlesztést.

„A befektetőkkel és a városlakókkal közös érdekünk, hogy folyamatosan gyarapodjon városunk gazdasága, fejlettsége és ebben számítunk mindenki együttműködésére. Köszönjük a vállalkozói szféra és az itt élők tenni akarását, hogy Szekszárd a jövőben egy vonzó területté váljon több más befektetés számára is. Dolgozunk annak érdekében, hogy folytatódjanak az elmúlt másfél évben elindított állami beruházásban zajló útépítések, a turizmus, környezetvédelem és energiahatékonyság terén a közösségek érdekében elindított TOP és VJP projektek. A szekszárdiak érdekében számítunk a kormányzati szervek és az önkormányzat folyamatos együttműködésére!” – zárta sorait Berlinger Attila.

Meglepő bejelentés: óriási pofont kapott a Lidl Magyarországon, nem építhet új boltot – a semmiből jött a plázabizottság döntése

A Pátyra tervezett Lidl-áruház első körben nem kapta meg a szükséges hozzájárulást az úgynevezett plázastopeljárás során – közölte Székely László polgármester. A projekt előkészítése hónapok óta zajlik, és a helyi önkormányzat korábban arról számolt be, hogy a Lidl komoly érdeklődést mutatott a beruházás iránt. A fejlesztés ugyanakkor egyelőre nem került le véglegesen a napirendről, a beruházók újabb próbálkozásra készülnek.

A polgármester közölte a Facebookon, hogy a Páty Kereskedelmi Park Fejlesztő Kft. kérelmét első körben nem támogatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal mellett működő, köznyelvben plázastopbizottságként ismert testület. Ez a szervezet vizsgálja a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi létesítmények építésére vagy bővítésére vonatkozó kérelmeket.

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