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GE Vernova
Veresegyháza
beruházás

Hivatalos: gyárberuházást jelentett be az amerikai energetikai óriás Magyarországon, még Orbán Viktoréktól kapott pénzt hozzá – sok új embert vesz fel dolgozni, ezek a munkakörök

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A beruházás egyszerre szolgálja a termelés bővítését, a fenntarthatóságot és az új munkahelyek létrehozását. A globálisan növekvő villamosenergia-igényre készül a GE Vernova, amely tovább fejleszti veresegyházi gyárát.
VG
2026.07.27, 18:40
Frissítve: 2026.07.27, 19:01

Negyedszázados fennállását nagyszabású fejlesztéssel ünnepli a GE Vernova veresegyházi üzeme, amely a vállalat legnagyobb amerikai Egyesült Államokon kívüli gázturbina-gyártó központja. A modernizáció részeként óriási napelempark, energiatároló rendszer és új gyártósorok épülnek, miközben több mint 80 új munkavállalót is felvesznek.

üzem, Veresegyháza, GE Vernova
Napelemek, akkumulátoros energiatároló és modern gyártósorok is helyet kapnak a GE Vernova veresegyházi telephelyén / Fotó: GE Vernova

Jelentős fejlesztési programot jelentett be a GE Vernova a veresegyházi gyárának 25. évfordulója alkalmából. A vállalat legnagyobb, az Egyesült Államokon kívül működő Gas Power gyártóbázisa egyszerre növeli gyártókapacitását, energiafüggetlenségét és létszámát.

A veresegyházi üzem a GE Vernova globális gázturbina-üzletágának egyik kulcsfontosságú gyártó- és szervizközpontja. 

Itt készülnek, illetve itt javítják a gázturbinák kritikus alkatrészeit, többek között robothegesztési és speciális hővédő bevonatolási technológiák alkalmazásával.

Az egyik legnagyobb fejlesztés az üzem energiaellátását érinti. A beruházás első ütemében már elkészült egy 2 megawattos napelemes parkolótető több mint 500 parkolóhely fölött. A második fázisban 14,5 megawatt teljesítményű napelemes rendszert és egy 40 megawattórás akkumulátoros energiatárolót építenek ki. A több mint 21 ezer napelem mintegy 15 hektáros területet fed le, a hálózati csatlakozás várhatóan ősszel valósul meg.

A fejlesztés elkészültével a telephely éves, mintegy 33 gigawattórás villamosenergia-felhasználásának közel 50 százalékát helyben megtermelt, kibocsátásmentes megújuló energiából fedezhetik. Ez jelentősen növeli az üzem energiafüggetlenségét és csökkenti működésének szén-dioxid-kibocsátását.

A fenntarthatósági beruházással párhuzamosan a termelés is jelentősen bővül. A tavaly bejelentett 24,5 millió dolláros beruházás – amelyhez a Magyar Befektetési Ügynökség (HIPA) is támogatást biztosít – új, úgynevezett lean gyártósorok, nagy pontosságú megmunkáló berendezések, valamint öt korszerű bevonatoló kamra és vákuumkemence telepítését alapozta meg. A fejlesztések célja, hogy a vállalat ki tudja szolgálni a világszerte növekvő villamosenergia-beruházási igényeket.

Új dolgozókat is keresni fog a GE Vernova

A bővülő kapacitás új munkahelyeket is teremt. A tavaly felvett mintegy száz dolgozó után a vállalat a következő években további több mint 80 szakembert keres, elsősorban gépkezelő, hegesztő, lakatos és szerelő munkakörökbe.

Viktoria Fodor, a veresegyházi üzem igazgatója szerint a 25. évforduló és a napelempark fejlesztése jól mutatja a vállalat hosszú távú elkötelezettségét. Kiemelte, hogy a modern gyártástechnológia és a megújuló energia ötvözésével a veresegyházi telephely a következő évtizedekben is meghatározó szerepet tölthet be a GE Vernova globális gázturbina-gyártásában.

A GE Vernova magyarországi jelenléte Veresegyház mellett Százhalombattára és budapesti központjára is kiterjed. A vállalat hazai egységei nemcsak a gyártást és a szerviztevékenységet támogatják, hanem pénzügyi, humánerőforrás-, digitális, ellátásilánc- és globális szolgáltatási feladatokat is ellátnak.

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