Hivatalos: gyárberuházást jelentett be az amerikai energetikai óriás Magyarországon, még Orbán Viktoréktól kapott pénzt hozzá – sok új embert vesz fel dolgozni, ezek a munkakörök

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Negyedszázados fennállását nagyszabású fejlesztéssel ünnepli a GE Vernova veresegyházi üzeme, amely a vállalat legnagyobb amerikai Egyesült Államokon kívüli gázturbina-gyártó központja. A modernizáció részeként óriási napelempark, energiatároló rendszer és új gyártósorok épülnek, miközben több mint 80 új munkavállalót is felvesznek.
Jelentős fejlesztési programot jelentett be a GE Vernova a veresegyházi gyárának 25. évfordulója alkalmából. A vállalat legnagyobb, az Egyesült Államokon kívül működő Gas Power gyártóbázisa egyszerre növeli gyártókapacitását, energiafüggetlenségét és létszámát.
A veresegyházi üzem a GE Vernova globális gázturbina-üzletágának egyik kulcsfontosságú gyártó- és szervizközpontja.
Itt készülnek, illetve itt javítják a gázturbinák kritikus alkatrészeit, többek között robothegesztési és speciális hővédő bevonatolási technológiák alkalmazásával.
Az egyik legnagyobb fejlesztés az üzem energiaellátását érinti. A beruházás első ütemében már elkészült egy 2 megawattos napelemes parkolótető több mint 500 parkolóhely fölött. A második fázisban 14,5 megawatt teljesítményű napelemes rendszert és egy 40 megawattórás akkumulátoros energiatárolót építenek ki. A több mint 21 ezer napelem mintegy 15 hektáros területet fed le, a hálózati csatlakozás várhatóan ősszel valósul meg.
A fejlesztés elkészültével a telephely éves, mintegy 33 gigawattórás villamosenergia-felhasználásának közel 50 százalékát helyben megtermelt, kibocsátásmentes megújuló energiából fedezhetik. Ez jelentősen növeli az üzem energiafüggetlenségét és csökkenti működésének szén-dioxid-kibocsátását.
A fenntarthatósági beruházással párhuzamosan a termelés is jelentősen bővül. A tavaly bejelentett 24,5 millió dolláros beruházás – amelyhez a Magyar Befektetési Ügynökség (HIPA) is támogatást biztosít – új, úgynevezett lean gyártósorok, nagy pontosságú megmunkáló berendezések, valamint öt korszerű bevonatoló kamra és vákuumkemence telepítését alapozta meg. A fejlesztések célja, hogy a vállalat ki tudja szolgálni a világszerte növekvő villamosenergia-beruházási igényeket.
Új dolgozókat is keresni fog a GE Vernova
A bővülő kapacitás új munkahelyeket is teremt. A tavaly felvett mintegy száz dolgozó után a vállalat a következő években további több mint 80 szakembert keres, elsősorban gépkezelő, hegesztő, lakatos és szerelő munkakörökbe.
Viktoria Fodor, a veresegyházi üzem igazgatója szerint a 25. évforduló és a napelempark fejlesztése jól mutatja a vállalat hosszú távú elkötelezettségét. Kiemelte, hogy a modern gyártástechnológia és a megújuló energia ötvözésével a veresegyházi telephely a következő évtizedekben is meghatározó szerepet tölthet be a GE Vernova globális gázturbina-gyártásában.
A GE Vernova magyarországi jelenléte Veresegyház mellett Százhalombattára és budapesti központjára is kiterjed. A vállalat hazai egységei nemcsak a gyártást és a szerviztevékenységet támogatják, hanem pénzügyi, humánerőforrás-, digitális, ellátásilánc- és globális szolgáltatási feladatokat is ellátnak.
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