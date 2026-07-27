Hivatalos: gyárberuházást jelentett be az amerikai energetikai óriás Magyarországon, még Orbán Viktoréktól kapott pénzt hozzá – sok új embert vesz fel dolgozni, ezek a munkakörök

Negyedszázados fennállását nagyszabású fejlesztéssel ünnepli a GE Vernova veresegyházi üzeme, amely a vállalat legnagyobb amerikai Egyesült Államokon kívüli gázturbina-gyártó központja. A modernizáció részeként óriási napelempark, energiatároló rendszer és új gyártósorok épülnek, miközben több mint 80 új munkavállalót is felvesznek.

Napelemek, akkumulátoros energiatároló és modern gyártósorok is helyet kapnak a GE Vernova veresegyházi telephelyén / Fotó: GE Vernova

Jelentős fejlesztési programot jelentett be a GE Vernova a veresegyházi gyárának 25. évfordulója alkalmából. A vállalat legnagyobb, az Egyesült Államokon kívül működő Gas Power gyártóbázisa egyszerre növeli gyártókapacitását, energiafüggetlenségét és létszámát.

A veresegyházi üzem a GE Vernova globális gázturbina-üzletágának egyik kulcsfontosságú gyártó- és szervizközpontja.

Itt készülnek, illetve itt javítják a gázturbinák kritikus alkatrészeit, többek között robothegesztési és speciális hővédő bevonatolási technológiák alkalmazásával.

Az egyik legnagyobb fejlesztés az üzem energiaellátását érinti. A beruházás első ütemében már elkészült egy 2 megawattos napelemes parkolótető több mint 500 parkolóhely fölött. A második fázisban 14,5 megawatt teljesítményű napelemes rendszert és egy 40 megawattórás akkumulátoros energiatárolót építenek ki. A több mint 21 ezer napelem mintegy 15 hektáros területet fed le, a hálózati csatlakozás várhatóan ősszel valósul meg.

A fejlesztés elkészültével a telephely éves, mintegy 33 gigawattórás villamosenergia-felhasználásának közel 50 százalékát helyben megtermelt, kibocsátásmentes megújuló energiából fedezhetik. Ez jelentősen növeli az üzem energiafüggetlenségét és csökkenti működésének szén-dioxid-kibocsátását.

A fenntarthatósági beruházással párhuzamosan a termelés is jelentősen bővül. A tavaly bejelentett 24,5 millió dolláros beruházás – amelyhez a Magyar Befektetési Ügynökség (HIPA) is támogatást biztosít – új, úgynevezett lean gyártósorok, nagy pontosságú megmunkáló berendezések, valamint öt korszerű bevonatoló kamra és vákuumkemence telepítését alapozta meg. A fejlesztések célja, hogy a vállalat ki tudja szolgálni a világszerte növekvő villamosenergia-beruházási igényeket.