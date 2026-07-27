Egy külföldi turistától nem várható el, hogy fejvédővel rollerezzen, a budapestiektől igen
Egyetért azzal a Budapesti Közlekedési Központ, hogy a készülő szabályozás eltérően kezelje a saját tulajdonú és a megosztott rendszerben működő elektromos rollereket – közölte a BKK a Világgazdaság megkeresésére. Ez azt jelentheti, hogy miközben a saját kis teljesítményű rollereken kötelezővé válhat a fejvédő, a bérelhető járművek használói kivételt kaphatnak.
A BKK szerint a fejvédő minden elektromos roller használata során növeli a biztonságot, ezért annak viselése alapvetően támogatandó. A közösségi rollereknél azonban a szolgáltatás sajátosságait is figyelembe kell venni.
Nem életszerű elvárás, hogy a felhasználók az alkalmi utazások lehetőségére tekintettel folyamatosan fejvédőt hordjanak magukkal
– fogalmazott a fővárosi közlekedésszervező. A kötelező fejvédő a BKK szerint jelentősen csökkenthetné a szolgáltatás hozzáférhetőségét és vonzerejét. Ez nemcsak a fővárosban élőket érintené, hanem azokat a turistákat és más látogatókat is, akik alkalomszerűen vennék igénybe a bérelhető rollereket.
A történethez hozzátartozik, hogy a Blinkee.city egészen 2024 márciusáig olyan elektromos robogókkal szórta tele Budapestet, ahol a járművek csomagtartójába helyezték el a fejvédőt, a szolgáltatás részeként, sőt, még egy hajhálót is mellékeltek, higiéniai okokból. Tehát volt, ahol ezt a biztonsági kérdést megoldották, nyilván egy rolleren ez nehezebb kérdés.
Nincs külön adat a bérelhető rollerek baleseteiről
A kivétel közlekedésbiztonsági hatásait ugyanakkor nehéz pontosan felmérni, mert jelenleg nem áll rendelkezésre olyan részletes statisztika, amely külön kezelné
- a saját
- és a bérelhető
elektromos rollerekkel történt baleseteket. A BKK lapunk kérdésére azt is elárulta, hogy a rendőrség 2024 óta külön járműkategóriában gyűjti az elektromos rollerekhez kapcsolódó baleseti adatokat.
Ezekből azonban nem állapítható meg, hogy az érintett jármű rövid távra bérelhető, megosztott roller volt-e, vagy a használó saját tulajdonában állt.
Az adatok a sérülések jellegét sem tartalmazzák, kizárólag azok súlyosságát. Így az sem derül ki belőlük, hogy az egyes balesetekben hány rolleres szenvedett fejsérülést. A BKK a részletesebb statisztikákkal kapcsolatban a rendőrséghez irányította lapunkat.
A minisztérium még nem döntött a kivételről
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) a Világgazdaság kérdésére közölte:
a kérdéskör jelenleg a közlekedésbiztonsági kérdőív részeként társadalmi egyeztetés alatt áll.
A minisztérium szerint az illetékes hatóságoknak még fel kell mérniük, milyen lépések szükségesek a bérelhető rollerek biztonságos használatához. A jogszabálytervezet megalkotása előtt figyelembe veszik a kérdőívre érkező válaszokat, majd minden lényeges információ mérlegelésével alakítják ki a szabályokat.
A válaszból így egyelőre nem derül ki, hogy a bérelhető rollerek végül valóban mentesülnek-e a fejvédőhasználati kötelezettség alól.
A kérdőív megfogalmazása azonban világos különbséget tesz: arra kérdez rá, hogy kötelező legyen-e a fejvédő a kis teljesítményű elektromos rollereken, zárójelben ugyanakkor kifejezetten kivételként nevezi meg a bérelhető járműveket.
A Lime is a kötelezettség kockázataira figyelmeztetett
Korábban a Lime is amellett érvelt, hogy a megosztott rollerekre vonatkozó általános fejvédőhasználati kötelezettséget körültekintően kell mérlegelni. A társaság minden felhasználóját arra ösztönzi, hogy megfelelően illeszkedő fejvédőt viseljen, a kötelezettség azonban álláspontja szerint visszafoghatná a rollerek használatát. A vállalat szerint a kötelező fejvédő önmagában nem kezeli a balesetek alapvető okait, amelyek közé
- a motorizált közúti forgalmat
- és a nem megfelelő infrastruktúrát sorolta.
A Lime ezért a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, a városi autós sebességhatárok csökkentését és a közlekedők hatékonyabb oktatását sürgette.
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Kivételezett helyzetbe kerülhet a hazai közösségiroller-piac, a minisztérium tervei szerint ugyanis a közlekedési szabályok megváltozásával mentesülnének a fejvédő viselésének kötelezettség alól. Az új KRESZ-tervezet kapcsán megkerestük az egyik legnagyobb piaci szereplőnek számító Lime-ot, a rollermegosztó cég ugyanakkor azt írta, hogy nem a fejvédőn múlnak a balesetek. Megoldásként többek között azt javasolta, hogy az autósok csökkentsék a sebességüket.
Két kategóriába kerülnének az elektromos rollerek
A minisztérium tervei szerint kis teljesítményűnek minősülne az a roller, amelynek névleges motorteljesítménye nem haladja meg az ezer wattot, és sík úton, önerejéből legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességre képes. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznának.
Az ezer wattnál erősebb vagy óránként 25 kilométernél gyorsabb rollereket nagy teljesítményűnek tekintenék, és a segédmotoros kerékpárokhoz hasonlóan szabályoznák.
A tárca a rollerekre vonatkozó előírásokat a teljes KRESZ-reform lezárása előtt, soron kívül hirdetné ki.
A közlekedésbiztonsági kérdőívben arra is választ várnak, hogy a kis teljesítményű, nem bérelhető rollereken mindig, csak egy meghatározott sebesség felett, egy bizonyos életkor alatt vagy egyáltalán ne legyen kötelező a fejvédő. Az anonim társadalmi egyeztetés 2026. szeptember 9-ig tart.
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Minden felvetésünk arról szól, hogy hogyan tudjuk megvédeni azokat, akik szabályosan közlekednek az útjainkon – fogalamzott Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter múlt csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy társadalmi párbeszédet indít a kormány a közlekedésbiztonságról. Az online kérdőívben a közlekedők több kérdésben nyilváníthatnak véleményt, így a gyorshajtás visszaszorításáról, az utcai versenyzés elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról és a közúti ellenőrzések fejlesztéséről is.