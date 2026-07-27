Egy külföldi turistától nem várható el, hogy fejvédővel rollerezzen, a budapestiektől igen

Egyetért azzal a Budapesti Közlekedési Központ, hogy a készülő szabályozás eltérően kezelje a saját tulajdonú és a megosztott rendszerben működő elektromos rollereket – közölte a BKK a Világgazdaság megkeresésére. Ez azt jelentheti, hogy miközben a saját kis teljesítményű rollereken kötelezővé válhat a fejvédő, a bérelhető járművek használói kivételt kaphatnak.

A kötelező fejvédő a BKK szerint jelentősen csökkenthetné a bérelhető rollerszolgáltatás hozzáférhetőségét és vonzerejét / Fotó: Mirkó István

A BKK szerint a fejvédő minden elektromos roller használata során növeli a biztonságot, ezért annak viselése alapvetően támogatandó. A közösségi rollereknél azonban a szolgáltatás sajátosságait is figyelembe kell venni.

Nem életszerű elvárás, hogy a felhasználók az alkalmi utazások lehetőségére tekintettel folyamatosan fejvédőt hordjanak magukkal

– fogalmazott a fővárosi közlekedésszervező. A kötelező fejvédő a BKK szerint jelentősen csökkenthetné a szolgáltatás hozzáférhetőségét és vonzerejét. Ez nemcsak a fővárosban élőket érintené, hanem azokat a turistákat és más látogatókat is, akik alkalomszerűen vennék igénybe a bérelhető rollereket.

A történethez hozzátartozik, hogy a Blinkee.city egészen 2024 márciusáig olyan elektromos robogókkal szórta tele Budapestet, ahol a járművek csomagtartójába helyezték el a fejvédőt, a szolgáltatás részeként, sőt, még egy hajhálót is mellékeltek, higiéniai okokból. Tehát volt, ahol ezt a biztonsági kérdést megoldották, nyilván egy rolleren ez nehezebb kérdés.

Nincs külön adat a bérelhető rollerek baleseteiről

A kivétel közlekedésbiztonsági hatásait ugyanakkor nehéz pontosan felmérni, mert jelenleg nem áll rendelkezésre olyan részletes statisztika, amely külön kezelné

a saját

és a bérelhető

elektromos rollerekkel történt baleseteket. A BKK lapunk kérdésére azt is elárulta, hogy a rendőrség 2024 óta külön járműkategóriában gyűjti az elektromos rollerekhez kapcsolódó baleseti adatokat.

Ezekből azonban nem állapítható meg, hogy az érintett jármű rövid távra bérelhető, megosztott roller volt-e, vagy a használó saját tulajdonában állt.

Az adatok a sérülések jellegét sem tartalmazzák, kizárólag azok súlyosságát. Így az sem derül ki belőlük, hogy az egyes balesetekben hány rolleres szenvedett fejsérülést. A BKK a részletesebb statisztikákkal kapcsolatban a rendőrséghez irányította lapunkat.