Deviza
EUR/HUF360,36 -0,11% USD/HUF316,76 +0,03% GBP/HUF421,76 -0,21% CHF/HUF387,3 -0,15% PLN/HUF83,38 -0,24% RON/HUF68,87 -0,24% CZK/HUF14,91 -0,21% EUR/HUF360,36 -0,11% USD/HUF316,76 +0,03% GBP/HUF421,76 -0,21% CHF/HUF387,3 -0,15% PLN/HUF83,38 -0,24% RON/HUF68,87 -0,24% CZK/HUF14,91 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 316,88 +0,59% MTELEKOM2 690 +1,56% MOL4 388 -1,96% OTP46 020 +1,39% RICHTER11 780 +1,27% OPUS368 +0,27% ANY6 850 -0,73% AUTOWALLIS144 0% WABERERS4 780 +0,21% BUMIX9 340,6 +0,15% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 116,42 +0,28% BUX144 316,88 +0,59% MTELEKOM2 690 +1,56% MOL4 388 -1,96% OTP46 020 +1,39% RICHTER11 780 +1,27% OPUS368 +0,27% ANY6 850 -0,73% AUTOWALLIS144 0% WABERERS4 780 +0,21% BUMIX9 340,6 +0,15% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 116,42 +0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
közlekedési kultúra
roller szabályozás
elektromos roller
BKK

Egy külföldi turistától nem várható el, hogy fejvédővel rollerezzen, a budapestiektől igen

Nem alkalmazna azonos szabályokat a saját és a bérelhető elektromos rollerekre a fővárosi közlekedésszervező. A BKK szerint a fejvédő minden esetben növeli a biztonságot, kötelezővé tétele azonban jelentősen visszavethetné a közösségi rollerek használatát.
Zováthi Domokos
2026.07.27., 15:52

Egyetért azzal a Budapesti Közlekedési Központ, hogy a készülő szabályozás eltérően kezelje a saját tulajdonú és a megosztott rendszerben működő elektromos rollereket – közölte a BKK a Világgazdaság megkeresésére. Ez azt jelentheti, hogy miközben a saját kis teljesítményű rollereken kötelezővé válhat a fejvédő, a bérelhető járművek használói kivételt kaphatnak.

20260720_bicikli_roller_HZ_VG (22) roller elektromos roller
A kötelező fejvédő a BKK szerint jelentősen csökkenthetné a bérelhető rollerszolgáltatás hozzáférhetőségét és vonzerejét / Fotó: Mirkó István

A BKK szerint a fejvédő minden elektromos roller használata során növeli a biztonságot, ezért annak viselése alapvetően támogatandó. A közösségi rollereknél azonban a szolgáltatás sajátosságait is figyelembe kell venni.

Nem életszerű elvárás, hogy a felhasználók az alkalmi utazások lehetőségére tekintettel folyamatosan fejvédőt hordjanak magukkal

– fogalmazott a fővárosi közlekedésszervező. A kötelező fejvédő a BKK szerint jelentősen csökkenthetné a szolgáltatás hozzáférhetőségét és vonzerejét. Ez nemcsak a fővárosban élőket érintené, hanem azokat a turistákat és más látogatókat is, akik alkalomszerűen vennék igénybe a bérelhető rollereket.

A történethez hozzátartozik, hogy a Blinkee.city egészen 2024 márciusáig olyan elektromos robogókkal szórta tele Budapestet, ahol a járművek csomagtartójába helyezték el a fejvédőt, a szolgáltatás részeként, sőt, még egy hajhálót is mellékeltek, higiéniai okokból. Tehát volt, ahol ezt a biztonsági kérdést megoldották, nyilván egy rolleren ez nehezebb kérdés. 

Nincs külön adat a bérelhető rollerek baleseteiről

A kivétel közlekedésbiztonsági hatásait ugyanakkor nehéz pontosan felmérni, mert jelenleg nem áll rendelkezésre olyan részletes statisztika, amely külön kezelné

  • a saját
  • és a bérelhető

elektromos rollerekkel történt baleseteket. A BKK lapunk kérdésére azt is elárulta, hogy a rendőrség 2024 óta külön járműkategóriában gyűjti az elektromos rollerekhez kapcsolódó baleseti adatokat.

Ezekből azonban nem állapítható meg, hogy az érintett jármű rövid távra bérelhető, megosztott roller volt-e, vagy a használó saját tulajdonában állt.

Az adatok a sérülések jellegét sem tartalmazzák, kizárólag azok súlyosságát. Így az sem derül ki belőlük, hogy az egyes balesetekben hány rolleres szenvedett fejsérülést. A BKK a részletesebb statisztikákkal kapcsolatban a rendőrséghez irányította lapunkat.

_DSC8175 roller elektromos roller
Miközben a saját kis teljesítményű rollereken kötelezővé válhat a fejvédő, a bérelhető járművek használói kivételt kaphatnak. / Fotó: Török János

A minisztérium még nem döntött a kivételről

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) a Világgazdaság kérdésére közölte:

a kérdéskör jelenleg a közlekedésbiztonsági kérdőív részeként társadalmi egyeztetés alatt áll.

A minisztérium szerint az illetékes hatóságoknak még fel kell mérniük, milyen lépések szükségesek a bérelhető rollerek biztonságos használatához. A jogszabálytervezet megalkotása előtt figyelembe veszik a kérdőívre érkező válaszokat, majd minden lényeges információ mérlegelésével alakítják ki a szabályokat.

A válaszból így egyelőre nem derül ki, hogy a bérelhető rollerek végül valóban mentesülnek-e a fejvédőhasználati kötelezettség alól.

A kérdőív megfogalmazása azonban világos különbséget tesz: arra kérdez rá, hogy kötelező legyen-e a fejvédő a kis teljesítményű elektromos rollereken, zárójelben ugyanakkor kifejezetten kivételként nevezi meg a bérelhető járműveket.

A Lime is a kötelezettség kockázataira figyelmeztetett

Korábban a Lime is amellett érvelt, hogy a megosztott rollerekre vonatkozó általános fejvédőhasználati kötelezettséget körültekintően kell mérlegelni. A társaság minden felhasználóját arra ösztönzi, hogy megfelelően illeszkedő fejvédőt viseljen, a kötelezettség azonban álláspontja szerint visszafoghatná a rollerek használatát. A vállalat szerint a kötelező fejvédő önmagában nem kezeli a balesetek alapvető okait, amelyek közé

  • a motorizált közúti forgalmat
  • és a nem megfelelő infrastruktúrát sorolta.

A Lime ezért a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, a városi autós sebességhatárok csökkentését és a közlekedők hatékonyabb oktatását sürgette.

Megszólalt a legnagyobb magyarországi elektromos rolleres cég: ne a bukósisak legyen kötelező, az autók sebességét csökkentsék

Kivételezett helyzetbe kerülhet a hazai közösségiroller-piac, a minisztérium tervei szerint ugyanis a közlekedési szabályok megváltozásával mentesülnének a fejvédő viselésének kötelezettség alól. Az új KRESZ-tervezet kapcsán megkerestük az egyik legnagyobb piaci szereplőnek számító Lime-ot, a rollermegosztó cég ugyanakkor azt írta, hogy nem a fejvédőn múlnak a balesetek. Megoldásként többek között azt javasolta, hogy az autósok csökkentsék a sebességüket.

20260720_bicikli_roller_HZ_VG (2) roller elektromos roller
Nem életszerű elvárás, hogy a rollert bérlők folyamatosan fejvédőt hordjanak magukkal / Fotó: Mirkó István

Két kategóriába kerülnének az elektromos rollerek

A minisztérium tervei szerint kis teljesítményűnek minősülne az a roller, amelynek névleges motorteljesítménye nem haladja meg az ezer wattot, és sík úton, önerejéből legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességre képes. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznának.

Az ezer wattnál erősebb vagy óránként 25 kilométernél gyorsabb rollereket nagy teljesítményűnek tekintenék, és a segédmotoros kerékpárokhoz hasonlóan szabályoznák.

A tárca a rollerekre vonatkozó előírásokat a teljes KRESZ-reform lezárása előtt, soron kívül hirdetné ki.

A közlekedésbiztonsági kérdőívben arra is választ várnak, hogy a kis teljesítményű, nem bérelhető rollereken mindig, csak egy meghatározott sebesség felett, egy bizonyos életkor alatt vagy egyáltalán ne legyen kötelező a fejvédő. Az anonim társadalmi egyeztetés 2026. szeptember 9-ig tart.

Nyugati példák alapján készül a KRESZ-szigorítására a kormány, de most mindenkit arra kérnek, hogy mondja el a véleményét

Minden felvetésünk arról szól, hogy hogyan tudjuk megvédeni azokat, akik szabályosan közlekednek az útjainkon – fogalamzott Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter múlt csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy társadalmi párbeszédet indít a kormány a közlekedésbiztonságról. Az online kérdőívben a közlekedők több kérdésben nyilváníthatnak véleményt, így a gyorshajtás visszaszorításáról, az utcai versenyzés elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról és a közúti ellenőrzések fejlesztéséről is.

8 perc
roller szabályozás

Egy külföldi turistától nem várható el, hogy fejvédővel rollerezzen, a budapestiektől igen

Nem alkalmazna azonos szabályokat a saját és a bérelhető elektromos rollerekre a fővárosi közlekedésszervező. De volt már nálunk olyan cég, aki adta ezt az biztonsági eszközt, igaz, ők már kivonultak Magyarországról.
7 perc
MOL

Fordulat a Mol történelmi üzletében: ilyen mondatok még nem hagyták el soha a kulcsszereplő száját – pillanatok alatt itt lehet a megállapodás, ha Washington is rábólint?

Vucic most először lát reális esélyt arra, hogy szeptember végéig lezáruljon az orosz tulajdonrész értékesítése.
9 perc
Budapest

Kiderült, hol jelentenek leggyakrabban éjszakai száguldozókat Budapesten – vidéken is betelt a pohár, aláírásgyűjtés indult

A főváros külső kerületeiből és a belvárosból is érkeznek panaszok az éjszakai gyorsulási versenyek miatt. A probléma vidéken is terjed, miközben a legsúlyosabb szabályszegőktől akár a járművüket is elkoboznák.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu