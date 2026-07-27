Vitézy Dávid ígéretet tett: ezek a magyar autópályák biztosan meg fognak épülni, egyiket sem állítják le – három beruházást örökölt Lázár Jánostól

„Három folyamatban lévő autópálya-beruházást örököltünk: az M1 koncessziós háromsávosítását, valamint állami beruházásban az M44 Kecskemét körüli szakaszának befejező munkáit és az M49 román határig tartó szakaszát. Mindhárom jelenleg is épül tovább, egyik folyamatban lévő gyorsforgalmi fejlesztést sem állítottuk le” – írja közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés kapcsán érdemes felidézni, hogy mint megírtuk, újra bizonytalanná vált az M87-es gyorsforgalmi út ügye, mert a Szombathely és Kőszeg közötti gyorsforgalmi kapcsolat megvalósítását túlárazottnak ítélte a kormány.

Vitézy Dávid három öröklött autópálya-beruházás továbbvitelét ígéri, az M87-es nincs ezek között, miután tenderét eredményzelennek nyilvánították

Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Vitézy szerint jogszerű volt az M87-es tenderének eredménytelenné nyilvánítása

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter posztjában arról ír, hogy a kormány jogszerűen nyilvánította eredménytelennek az M86–M87-es gyorsforgalmi út Kőszeg–Szombathely–Körmend közötti szakaszának koncessziós tenderét, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták az előzetes költségbecsléseket. A miniszter bírálta Ágh Péter fideszes országgyűlési képviselőt, aki szerinte 11 éve ígérgeti a beruházás megvalósítását, miközben korábban maga is annak a kormányzatnak volt az államtitkára, amely 2022-ben leállította a projektet.

Vitézy felidézte, hogy az út megépítését először még 2015-ben ígérték meg, de a beruházás azóta sem indult el. A 2026-os választási kampányban ugyan koncessziós eljárást írtak ki, azonban a két pályázó – a Szíjj László érdekeltségéhez kötött Lumen Magántőkealap, valamint a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros – olyan ajánlatot tett, amely szerinte a hatályos szabályok alapján nem volt elfogadható.

A miniszter által közölt számol szerint a még a korábbi, Lázár János vezette minisztérium által készített becslés alapján

a 30 évre szóló rendelkezésre állási díj értéke 1488 milliárd forint volt;

ehhez képest a Lumen Magántőkealap 2033 milliárd, a Mészáros és Mészáros pedig 2277 milliárd forintos ajánlatot adott, ami rendre mintegy 36, illetve 53 százalékos túlárazást jelentett.

Vitézy szerint ilyen mértékű költségtöbbletet a kormány nem vállalhatott, ezért a közbeszerzés eredménytelen lett. Úgy fogalmazott: a választók nem arra adtak felhatalmazást, hogy jelentősen túlárazott beruházások valósuljanak meg.