Ez most komoly? Berágtak a lakók a Boci-boci tarka dallamára, fenyegetik az Etyektej dolgozóit

Egy ártatlannak tűnő gyerekdal miatt került kellemetlen helyzetbe az Etyektej márka tulajdonosa, a Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. A cég közleménye szerint az utóbbi időben megszaporodtak azok a panaszok, kérések, sőt fenyegetések is, amelyek a tejesautós kollégáikat érik amiatt, hogy érkezésüket a jól ismert Boci-boci tarka dallammal jelzik. A társaság szerint a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem nagyon is gyakorlati szerepe van: ezzel tudják jelezni a vásárlóknak, hogy megérkezett a mozgóbolt. Sok településen ugyanis a vásárlók éppen a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük friss tej- és tejtermékekért.

A tej közvetlen értékesítésének sikerét veszélyeztetné, ha abbahagynák a Boci-Boci tarka dallam lejátszását a szállítóautók / Fotó: Cseh Gábor (illusztráció)

A cég közleményében hangsúlyozta, hogy a legtöbb településen mindössze heti egy alkalommal járnak, és nem órákig tartó zajról van szó, hanem egy rövid, figyelemfelhívó dallamról. A Bicskei Mg. Zrt. arra is felhívta a figyelmet, hogy az érintett településeken közterület-használati díjat fizetnek. Szerintük ha nem tudják jelezni az érkezésüket, akkor sok vásárló egyszerűen nem veszi észre a tejesautót, ami hosszabb távon akár ahhoz is vezethet, hogy egyes településekre nem tudnak tovább járni.

A vita azért is érdekes, mert az Etyektej mozgó értékesítési modellje éppen az egyik legsikeresebb példája annak, hogyan tud egy magyar tejtermelő közvetlen kapcsolatot építeni a fogyasztókkal. Az Agrároldal korábbi bemutatása szerint a Bicskei Mg. Zrt. az etyeki Ödön-majorban évente mintegy nyolcmillió kilogramm tejet termel, több mint 950 fejőstehénnel. A feldolgozásban és értékesítésben a vállalat nem kizárólag a nagy felvásárlókra akart támaszkodni, ezért kezdte el kiépíteni saját közvetlen értékesítési rendszerét.

Itt a mobiltej

A társaság vezetése azért fordult a mozgó értékesítés felé, mert a nagy felvásárlók sokszor az önköltségi ár alatt, vagy csak alig afelett vették volna át a tejet.

A megoldás a tejesautós értékesítés lett: előbb néhány kisbusszal indultak el a környező településekre, később pedig a rendszer olyan népszerűvé vált, hogy már 14 kisbusz járta a környéket.

Ez nemcsak marketingfogás, hanem üzletileg is komoly eredmény. Az Agrároldal cikke szerint az Etyeken megtermelt tej mintegy 40 százalékát közvetlenül a fogyasztóknak értékesítette a Bicskei Mg. Zrt. Ez a tejágazatban különösen fontos, mert a közvetlen értékesítés csökkenti a kiszolgáltatottságot a felvásárlói árakkal és a nagy kereskedelmi láncokkal szemben, miközben a vásárlók friss, helyi termékhez jutnak.