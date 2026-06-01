Válságban a magyar tejtermelők: durva árzuhanás és piacvesztés - a szaktárcához fordultak segítségért

Durva árzuhanás következett be a magyar tejágazatban: a Tej Terméktanács szerint a helyzet tartós veszteségeket okoz a termelőknek és a feldolgozóknak, ezért gyors kormányzati beavatkozásra lenne szükség. A szervezet közleménye szerint a magyar tejágazat újabb válsághelyzettel néz szembe, miután a nyers tej felvásárlási ára az elmúlt öt hónapban drasztikusan visszaesett. Míg 2025-ben az ár még stabilan a 200 forintos kilogrammonkénti szint körül mozgott, december óta közel 30 százalékkal csökkent, és jelenleg alig éri el a 138 forintot kilogrammonként. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant, mára 100 forint alá süllyedt.

A Tej Terméktanács bizonyos termékeknél áfacsökkentést is kér a kormánytól / Fotó: Havran Zoltán

Mindez azt jelenti, hogy néhány hónap alatt gyakorlatilag eltűnt az a jövedelmezőségi előny, amelyet a termelők a tavalyi év végén még érzékelhettek.

Tej Terméktanács: már az önköltség sem jön ki

A Tej Terméktanács szerint a jelenlegi árszint sem a hazai feldolgozásra értékesített nyers tej, sem az exportra kerülő tej esetében nem éri el az átlagos termelői önköltséget. A gazdaságok jelentős része veszteséggel termelhet, miközben a költségoldalon továbbra is magas energia-, munkaerő- és egyéb működési költségek hárulnak rájuk.

A mostani helyzet nem előzmény nélküli, máskor is előfordultak ilyen áringadozások. A mostani áresés azonban különösen veszélyes a Tej Terméktanács szerint, mert az ágazat minden szereplőjénél jelentős és elhúzódó veszteségekről lehet beszélni. A közleményben hangsúlyozzák, hogy ennek már látható következményei vannak, hiszen egyre több tejtermelő telep szűnik meg. A folyamatot nemcsak a tejpiaci válság, hanem a munkaerőhiány és a generációváltás nehézségei is erősítik.

Európai túlkínálat, magyar kiszolgáltatottság

A Tej Terméktanács szerint a magyar tejpiac erősen függ az európai folyamatoktól. Miközben a hazai tejtermelés inkább stagnál, Európában tovább növekszik a kibocsátás, ami tartós túlkínálatot okoz. Ez lefelé nyomja az árakat, miközben a magyar ágazat szerkezeti problémája továbbra is fennáll: Magyarország jelentős mennyiségű nyers tejet exportál, miközben feldolgozott tejtermékekből számottevő import érkezik az országba. Ez a helyzet mindkét oldalon veszteséget okoz: az alacsony nyerstej-árak csökkentik a termelői bevételeket, az olcsó importtermékek pedig árnyomást gyakorolnak a hazai piacra. A szervezet szerint ezért kulcskérdés a hazai tej feldolgozottsági szintjének emelése, vagyis a feldolgozóipari kapacitások bővítése.