Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk

A klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt káros hatása gazdasági következményeket von maga után, erre példa a kakaó termesztésének nehézségeiből fakadó áremelkedés is.

A kakaótermesztés helyzete nehéz / Fotó: Narong Khueankaew / Shutterstock

A kakaó termesztésének helyzete az éghajlatváltozás tükrében

Az első kakaófa az Andok keletibb részein őshonos Theobroma cacao variáns volt, melynek termesztése az 1500-as éveket követően megkezdődött Kelet-Afrikában is. Jelenleg három meghatározó fajta termesztése jellemző. A forastero az egyik legnépszerűbb változat, erős aromája és magasabb terméshozama miatt. Ezzel szemben a kisebb mennyiségben termesztett criollo íze kevésbé erőteljes. Időközben a két változat keresztezéséből létrejött a trinitario, amely összhangot teremt a magasabb terméshozam és a kellemesebb aroma között. Napjainkban Nyugat-Afrika – azon belül Elefántcsontpart és Ghána – felel a globális termesztés 60 százalékáért. Ezt követi Indonézia, majd Ecuador, Brazília, Kamerun, Nigéria, Peru, a Dominikai Köztársaság és Kolumbia. A kakaó viszonylag érzékeny az éghajlati feltételekre : 30-32 Celsius-fokos maximum- és 18-21 Celsius-fokos minimum-hőmérsékletre van szüksége, nagy mennyiségű – évi 1500-2000 milliméter közötti –, arányosan eloszló csapadék és kifejezetten magas páratartalom mellett. Az egyébként alacsonyabb kakaófa nem tűri jól a közvetlen erőteljes napsütést, így termesztése más magasabb, árnyékot adó növényekkel együtt javasolt.

Látható, hogy az optimális termesztési feltételek igen kötöttek, így a klímaváltozásból fakadó hőmérsékleti ingadozások, a szélsőséges időjárási jelenségek mind veszélyeztetik e szektor eredményességét. Az elmúlt 10 évben jelentősen növekedett a nyugat-afrikai régió átlaghőmérséklete, amely Elefántcsontpart és Ghána esetén átlagosan 40 napon érte el a kakaó számára kedvező hőmérsékleti tartomány felső határát. Mindeközben az esőzési mintázatok és a hőmérsékleti körülmények megváltozása miatt gyorsabban terjedő megbetegedések is nehezítik a megfelelő termesztést. Egyes előrejelzések szerint Elefántcsontpart termőterületeinek akár fele is alkalmatlanná válhat 2050-re, miközben akár 20-50 százalékos csökkenés is elképzelhető az éves hozamra nézve. Eközben viszont Ghánában várhatóan kevésbé zsugorodnak a termőterületek, bár mintegy 12 százalékos hozamcsökkenést jósolnak. Ezzel szemben Nigériában és Kamerunban akár jelentős (60 százalékos és 40 százalékos) termesztési növekedés várható, ha továbbra is kevésbé érintik ezen országokat az éghajlatváltozás káros hatásai, valamint épségben maradnak kiterjedt erdőterületeik. A főbb afrikai termesztő országok kedvezőtlen éghajlati helyzete megnyitja a lehetőségeket a latin-amerikai országok előtt, ahol az elmúlt években emelkedett a fiatalabb növények hozama. Például 2014 és 2024 között Ecuador termesztési volumene 83,8 százalékkal nőtt, miközben emelkedés volt megfigyelhető Brazíliában és Peruban is.