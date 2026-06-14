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mesterséges intelligencia
gazdasági versenyhivatal
azerbajdzsán
rigó csaba balázs

Magyar megállapodás Azerbajdzsánban: kemény döntés a mesterséges intelligenciáról

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A mesterséges intelligencia térnyerése és az inflációs környezet változásai új kihívások elé állítják a versenyhatóságokat világszerte. Ezekről a kérdésekről egyeztetett a Gazdasági Versenyhivatal elnöke a türk államok versenyhatóságainak éves találkozóján Azerbajdzsánban.
VG
2026.06.14, 09:39
Frissítve: 2026.06.14, 10:27

A türkmenisztáni, törökországi, azerbajdzsáni és közép-ázsiai országokat tömörítő versenyhatóságok éves, elnöki szintű találkozóját idén az azerbajdzsáni Susa városában rendezték meg. Az eseményen részt vett a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Rigó Csaba Balázs is, aki beszédében a mesterséges intelligencia térnyeréséből fakadó új versenyjogi és fogyasztóvédelmi kihívásokra, valamint a változó inflációs környezetre hívta fel a figyelmet.

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A mesterséges intelligencia térnyerése és az inflációs környezet változásai új kihívások elé állítják a versenyhatóságokat világszerte, erről tárgyalt a GVH a türkökkel / Fotó: Panya_photo / Shutterstock

A GVH elnöke úgy fogalmazott, hogy a versenyhatóságok egyik legfontosabb feladata annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia előnyeinek széles körű elterjedése mellett se sérüljenek a tisztességes verseny feltételei és a fogyasztók érdekei. Ennek kapcsán kitért a GVH mesterségesintelligencia-piacelemzésére is, amelynek eredményei alapján a hivatal több javaslatot fogalmazott meg a magyar jogalkotó számára. Szóba került továbbá a Microsofttal szemben 2025 tavaszán lezárt versenyfelügyeleti eljárás is, amelyben a technológiai vállalat a GVH szerint történelmi jelentőségű vállalásokat tett.

A találkozó nem csak szakmai egyeztetésre adott lehetőséget. Rigó Csaba Balázs kétoldalú tárgyalásokat folytatott az azerbajdzsáni versenyhatóság vezetőjével is, amelynek eredményeként a felek

egy kétéves cselekvési tervet fogadtak el.

Ez a már korábban megkötött együttműködési megállapodás középtávú megvalósítását szolgálja, és a két intézmény közötti szakmai kapcsolatok további erősítését célozza.

A találkozó hátterét a Türk Államok Szervezete adja, amelyet 2009-ben alapítottak a török nyelvű országok együttműködésének elősegítésére. Jelenlegi tagjai

  • Azerbajdzsán,
  • Kazahsztán,
  • Kirgizisztán,
  • Törökország
  • és Üzbegisztán,
  • míg Magyarország

2018 szeptembere óta megfigyelői státusszal vesz részt a szervezet munkájában.

Együttműködés a türkökkel

A versenyhatóságok közötti formális együttműködési platform 2024 januárjában jött létre Isztambulban a török versenyhatóság kezdeményezésére, amelyhez a magyar GVH megfigyelőként csatlakozott. A szervezet azóta rendszeresen tart elnöki szintű találkozókat: a legutóbbi ilyen rendezvénynek 2025 áprilisában Budapest adott otthont a GVH kezdeményezésére. Akkor a mesterséges intelligencia versenyjogi és fogyasztóvédelmi kérdései, valamint a kartellek elleni fellépés aktuális kihívásai kerültek napirendre.

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