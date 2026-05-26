Óvatosságra int a GVH: egyre több a manipulált online értékelés

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) legfrissebb figyelemfelhívása szerint az online vásárlások során széles körben használt fogyasztói vélemények és értékelések nem minden esetben tükrözik a valós tapasztalatokat. A hatóság „Gondolja Végig Higgadtan!” kampányának új anyaga arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a visszajelzések – bár fontos támpontot jelenthetnek – könnyen a megtévesztés eszközévé válhatnak.

A GVH arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes esetekben a pozitív értékelések mögött anyagi ösztönzők állhatnak / Fotó: Soós Lajos / MTI

A hivatal szerint többféle módon torzulhatnak az értékelések. Előfordulhat például, hogy nem valódi vásárlók írják a véleményeket, hanem maga az eladó, megbízott marketingesek vagy akár mesterséges intelligencia által generált szövegek jelennek meg a felületeken. Szintén gyakori gyakorlat, hogy

a negatív visszajelzéseket eltávolítják vagy elrejtik,

miközben a pozitív vélemények kiemelt helyet kapnak.

A GVH arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes esetekben a pozitív értékelések mögött anyagi ösztönzők állhatnak:

a vélemény írója például kedvezményt vagy ingyenes terméket kapott, amit azonban nem tüntetnek fel egyértelműen. Külön hangsúlyozták, hogy még az „ellenőrzött vásárló” jelölés sem zárja ki az ilyen befolyásolás lehetőségét.

A hatóság szerint több intő jel is utalhat manipulációra. Gyanús lehet a túlzottan mesterkélt nyelvezet, az ismétlődő kifejezések használata, vagy ha rövid idő alatt ugrásszerűen megnő az értékelések száma. Ugyancsak érdemes kétkedéssel kezelni azokat az eseteket, amikor egy termékről kizárólag maximális, például ötcsillagos értékelések érhetők el, mivel ez ritkán tükrözi a valós vásárlói tapasztalatokat.

A GVH gyakorlati tanácsokat is megfogalmazott a fogyasztók számára

A vásárlóknak érdemes több forrásból tájékozódniuk, nem kizárólag az adott kereskedő oldalán megjelenő véleményekre hagyatkozniuk. Emellett javasolt megvizsgálni a platform moderálási szabályait, ellenőrizni az értékelések szerzőinek profilját, valamint azt is, hogy a vélemények milyen szempontokra terjednek ki.

A versenyhatóság kiemelte: a tudatos vásárlói magatartás kulcsfontosságú az online térben, ahol a vélemények hitelessége egyre nehezebben ellenőrizhető. A fogyasztók megfelelő körültekintéssel ugyanakkor jelentősen csökkenthetik annak kockázatát, hogy manipulált információk alapján hozzanak döntést.