Uniós pénzek: már több tagországban örülhetnek a többletforrásnak – a magyarok egyelőre csak sóvárognak rá

Az uniós döntés, amellyel 300 millió euróval megemelték az agrárválság-tartalékot mozgásteret ad a tagállamoknak a gazdák megsegítésére. Az Európai Bizottság ezzel 500 millió euróra emelte a mezőgazdasági válságalapból mozgósítható keretet a jelentősen megemelkedett műtrágyaárak kompenzálására. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint a kérdés most az, hogy a felszabadított uniós pénzek keretéből jut-e a magyar gazdáknak is, és a kormány milyen gyorsan lép a termelők érdekében.

A gazdák Strasbourgban demonstráltak a műtrágyaárak drasztikus emelkedése miatt. Már jöhetnének az uniós pénzek / Fotó: AFP

A gazdaszervezet tájékoztatása szerint a tagállamok 2026. december 31-ig adhatnak támogatást a mezőgazdasági termelőknek a megemelkedett üzemanyag- és műtrágyaárak miatti veszteségek csökkentésére. A rendszer fontos eleme, hogy a tagállamok saját költségvetésükből akár 200 százalékkal is kiegészíthetik az uniós forrást, vagyis a brüsszeli keret mellé jelentős nemzeti pénzek is társulhatnak.

Már érkezhetnének az uniós pénzek

A Magosz arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatási verseny már el is indult Európában: van olyan ország, amely nemcsak bejelentette, hanem konkrét összegekkel is megjelölte, milyen segítséget ad a gazdáknak.

Franciaország 15 millió eurós keretösszegű támogatást kapott jóváhagyásra a termelőinek. A program az április 1. és 30. között vásárolt mezőgazdasági dízelolajra vonatkozik, és literenként 0,0386 eurós támogatást jelenthet. A konstrukció célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedése miatt keletkező többletköltségeket.

Spanyolország ennél jóval nagyobb, 500 millió eurós támogatási keretre kapott jóváhagyást a megemelkedett műtrágyaköltségek miatt. A spanyol gazdák hektáralapú támogatást kaphatnak: száraz művelésű területeken 22 eurót hektáronként, öntözött területek esetében pedig 55 eurót hektáronként. Ez különösen fontos versenyelőnyt jelenthet azoknak a termelőknek, akik magas műtrágyaigényű kultúrákat termesztenek, vagy eleve nagyobb inputköltségekkel dolgoznak.

A Magosz szerint Magyarországnak is lépnie kell, mert a műtrágya és az üzemanyag ára közvetlenül meghatározza a szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségét. A búza, kukorica, napraforgó és repce esetében a műtrágya az egyik legfontosabb költségelem, miközben az üzemanyagár a talajmunkától a betakarításon át a szállításig szinte minden munkafolyamatban megjelenik.