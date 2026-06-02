Kilőtt a műtrágya ára, ennek súlyos következményei lehetnek

Az EU-ban felhasznált műtrágya 40 százaléka az EU-n kívülről érkezik, ennek tükrében az ára igen érzékeny kérdés. Nem véletlen, hogy a gazdaszervezetek a napokban összeurópai tüntetést tartottak Strasbourgban, hiszen érdemi intézkedések nélkül ez a termelési költségek radikális megnövekedéséhez és a fogyasztói árak emelkedéséhez vezet majd.

Műtrágya: miért van szükség a használatára?

A növények fejlődésének alapvető feltétele a megfelelő tápanyag-ellátottság, ebben pedig úttörő szerepe volt az 1840-es években alkotó Justus von Liebig német vegyésznek, aki – a modern mezőgazdaság alapjait megteremtve – a mesterséges tápanyag-utánpótlás elméletét kidolgozta. A műtrágya széles körű felhasználása egyébként az 1900-as évektől vette kezdetét, hozzájárulva a globális népesség robbanásszerű növekedéséhez, ma pedig már ott tartunk, hogy műtrágyák nélkül közel 4 milliárd ember élelmezése kerülne veszélybe. A nitrogén, foszfor és kálium alapú tápanyagok ugyanis jócskán megnövelik a földek termőképességét, ezek hiányában a hektáronkénti termésátlagok a töredékükre esnének vissza. Rendre felmerül az a kérdés, hogy miért nem használnak a gazdák nagyobb arányban szerves trágyákat, de azt fontos tudni, hogy az elmúlt években az állatállomány jelentős mértékben visszaszorult az EU-ban (bő 10 százalékkal az elmúlt évtizedben), emellett az is a hátránya, hogy hatalmas tömege és térfogata miatt nagyságrendekkel drágább a szállítása és a kiszórása, mint a koncentrált műtrágyáké.

Súlyos importkitettség jellemzi az EU-s mezőgazdaságot

Az európai mezőgazdaság által felhasznált műtrágya nagyságrendileg 40 százaléka az EU-n kívülről érkezik, legnagyobb mennyiségben Marokkóból és Egyiptomból, illetve Oroszországból és Fehéroroszországból. Ezzel párhuzamosan az EU-s műtrágyagyártás folyamatosan csökken, az elmúlt néhány évben az uniós kapacitás közel 10 százaléka végleg bezárt, az árak emelkedésében pedig az orosz földgáz hiánya is fontos szerepet játszik, hiszen a nitrogénműtrágya-gyártás költségének 70-80 százalékát a földgáz adja. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy Irán és Szaúd-Arábia nemcsak az energiatermelésben, hanem a műtrágyagyártásban is a legnagyobb szereplők közé tartozik, érthetővé válik, hogy a Hormuzi-szoros lezárása többszörösen is jelentős emelkedést okozott a világpiaci árakban.