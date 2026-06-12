Megjósolták, mennyi búzája és kukoricája lesz Magyarországnak 2026-ban: nagyon észnél kell lenniük a gazdáknak – éles játszma indult a gabonapiacon

A világ gabonapiacán enyhült valamelyest a feszültség a legfrissebb amerikai mezőgazdasági minisztériumi (USDA) jelentés szerint, de a magyar termelők számára ez egyelőre nem jelent egyértelmű fordulatot. A csütörtökön megjelent júniusi USDA WASDE-riport alapján a gabonapiac globális terméskilátásai májushoz képest javultak. Az árak oldalán ugyanakkor továbbra is vegyes a kép: a búza gyengébb, a kukorica stabilabb pozícióból várja az új szezont.

A gabonapiac világszinten némileg jobb képet mutat, de miközben mérsékelten jobb termés-előrejelzés jött, a fogyasztás azonban nő, a készletek csökkenhetnek / Fotó: AlbHen

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztérium friss WASDE-jelentése szerint a 2026/27-es gazdasági évben a világ teljes gabonatermése 2952 millió tonna körül alakulhat. Ez jobb adat, mint amit egy hónappal korábban vártak, de a mérleg továbbra sem teljesen megnyugtató, mert a globális felhasználás ennél magasabb, közel 2983 millió tonna lehet. Vagyis a világ továbbra is többet fogyaszthat gabonából, mint amennyit megtermel, ami hosszabb távon a készletek apadását okozza.

A búzánál az USDA 820 millió tonna körüli világterméssel számol. A májusi becsléshez képest javult a kép, elsősorban Oroszország, Törökország és Ukrajna kedvezőbb terméskilátásai miatt. Ez a magyar piac szempontjából különösen fontos, mert a fekete-tengeri térség továbbra is meghatározó versenytárs a régiós gabonakereskedelemben. Ha az orosz és ukrán kínálat erősebb lesz, az fékezheti az európai és ezen keresztül a magyar búzaárakat is.

Az Európai Unióban már nem ennyire kedvező a kép

A WASDE szerint az EU búzatermése 136 millió tonna lehet, ami a májusi előrejelzéshez képest nem változott. Az uniós búzaexportot 31 millió tonnára várják, miközben a készletek szűkebbek lehetnek. Ez arra utal, hogy az EU továbbra is fontos exportőr marad, de a mozgástere kisebb lehet, mint a bőségesebb években.

A kukoricánál valamivel biztatóbb a helyzet. A globális kukoricatermésre vonatkozó várakozást a USDA felfelé módosította, a világtermés 1300 millió tonna fölött lehet. Az EU esetében a kukoricatermésre továbbra is 57,5 millió tonnás becslés szerepel a jelentésben, miközben az importigény magas maradhat. Az unió 19,5 millió tonna kukorica behozatalára szorulhat, ami a magyar termelőknek kedvezőbb környezetet teremthet, ha a hazai termés megfelelően alakul.