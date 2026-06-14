Kiderült, mit várnak a magyar vállalkozók Magyar Pétertől – a vendégmunkások kitiltása nincs a listán

A vállalkozások többsége továbbra is ugyanazokat a könnyítéseket várja az új kormánytól, mint tavaly. A Niveus egy évvel a közel 600 vállalkozás bevonásával készült országos kkv-felmérés után vizsgálta meg, mi valósult meg a cégek által megfogalmazott javaslatokból, az eredmény pedig meglehetősen egyértelmű: az adminisztráció csökkentése, a finanszírozási terhek mérséklése és a kiszámíthatóbb szabályozási környezet iránti igény továbbra is változatlanul erős.

A vendégmunkások kérdése egyáltalán nem szerepel a vállalkozások legfontosabb elvárásai között / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A kutatást 2025 nyarán a Niveus, a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) készítette. A válaszok alapján összeállított szakmai javaslatcsomagot a szervezetek a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezésére bocsátották.

A vállalkozások elsősorban

az adminisztráció egyszerűsítését,

a finanszírozási terhek csökkentését,

a foglalkoztatás ösztönzését,

valamint a kiszámíthatóbb szabályozási környezet kialakítását

sürgették.

A Niveus egy év elteltével azt találta, hogy ezeknek az igényeknek a többsége továbbra sem vesztett aktualitásából. Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint a vállalkozások tavaly nagyon világos üzenetet fogalmaztak meg.

A vállalkozások tavaly nagyon világos üzenetet fogalmaztak meg: kevesebb adminisztrációt, egyszerűbb szabályokat és kiszámíthatóbb működési környezetet szeretnének – fogalmazott a szakember. Hozzátette: egy év elteltével azt látják, hogy ezeknek a javaslatoknak a többsége továbbra is aktuális. Az új kormány számára most lehetőség nyílik arra, hogy a vállalkozások mindennapi működését közvetlenül segítő intézkedésekkel javítsa a hazai kkv-k versenyképességét – tette hozzá.

A vállalkozásoknak nem a külföldi vendégmunkások helyzete a legfontosabb

A felmérés egyik legérdekesebb tanulsága, hogy miközben az elmúlt hetekben élénk politikai vita bontakozott ki a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról, a vállalkozások által megfogalmazott legfontosabb javaslatok között egyáltalán nem szerepel a külföldi munkavállalók korlátozása. Ehelyett a cégek a működésüket közvetlenül érintő terhek csökkentését tartják a legfontosabbnak.