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vállalkozás

Kiderült, mit várnak a magyar vállalkozók Magyar Pétertől – a vendégmunkások kitiltása nincs a listán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar kis- és középvállalkozások egy évvel ezelőtt világos üzenetet küldtek a döntéshozóknak: kevesebb adminisztrációt, egyszerűbb szabályokat és kiszámíthatóbb működési környezetet szeretnének. A legfrissebb felmérés szerint ezek az igények ma is változatlanok, miközben a vendégmunkások kérdése egyáltalán nem szerepel a vállalkozások legfontosabb elvárásai között.
VG
2026.06.14, 13:10
Frissítve: 2026.06.14, 15:45

A vállalkozások többsége továbbra is ugyanazokat a könnyítéseket várja az új kormánytól, mint tavaly. A Niveus egy évvel a közel 600 vállalkozás bevonásával készült országos kkv-felmérés után vizsgálta meg, mi valósult meg a cégek által megfogalmazott javaslatokból, az eredmény pedig meglehetősen egyértelmű: az adminisztráció csökkentése, a finanszírozási terhek mérséklése és a kiszámíthatóbb szabályozási környezet iránti igény továbbra is változatlanul erős.

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A vendégmunkások kérdése egyáltalán nem szerepel a vállalkozások legfontosabb elvárásai között / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A kutatást 2025 nyarán a Niveus, a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) készítette. A válaszok alapján összeállított szakmai javaslatcsomagot a szervezetek a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezésére bocsátották.

A vállalkozások elsősorban

  • az adminisztráció egyszerűsítését,
  • a finanszírozási terhek csökkentését,
  • a foglalkoztatás ösztönzését,
  • valamint a kiszámíthatóbb szabályozási környezet kialakítását

sürgették.

A Niveus egy év elteltével azt találta, hogy ezeknek az igényeknek a többsége továbbra sem vesztett aktualitásából. Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint a vállalkozások tavaly nagyon világos üzenetet fogalmaztak meg.

A vállalkozások tavaly nagyon világos üzenetet fogalmaztak meg: kevesebb adminisztrációt, egyszerűbb szabályokat és kiszámíthatóbb működési környezetet szeretnének – fogalmazott a szakember. Hozzátette: egy év elteltével azt látják, hogy ezeknek a javaslatoknak a többsége továbbra is aktuális. Az új kormány számára most lehetőség nyílik arra, hogy a vállalkozások mindennapi működését közvetlenül segítő intézkedésekkel javítsa a hazai kkv-k versenyképességét – tette hozzá.

A vállalkozásoknak nem a külföldi vendégmunkások helyzete a legfontosabb

A felmérés egyik legérdekesebb tanulsága, hogy miközben az elmúlt hetekben élénk politikai vita bontakozott ki a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról, a vállalkozások által megfogalmazott legfontosabb javaslatok között egyáltalán nem szerepel a külföldi munkavállalók korlátozása. Ehelyett a cégek a működésüket közvetlenül érintő terhek csökkentését tartják a legfontosabbnak.

Ezeket várják leginkább a vállalkozások

A Niveus összesítése szerint az alábbi javaslatok továbbra is napirenden vannak:

  • mentorprogram a pénzügyi tudatosság, a digitalizáció és a külpiacra lépés támogatására;
  • szocho-kedvezmény új HR-, pénzügyi vagy marketing munkakörök létrehozására;
  • az áfafinanszírozási terhek csökkentése, valamint a pénzforgalmi áfa értékhatárának emelése;
  • a home office és a munkaügyi adminisztráció egyszerűsítése;
  • a banki és tranzakciós költségek mérséklése;
  • a járulékterhek és az adók számának csökkentése;
  • wgyablakos vállalkozói információs és támogató rendszer létrehozása;
  • a kamarai hozzájárulás eltörlése;
  • a kettős kamarai regisztráció megszüntetése az építőiparban;
  • az EPR-rendszer egyszerűsítése.

A javaslatok közül egyedül a pályázati rendszerek egyszerűsítésénél történt részleges előrelépés, a többi területen a vállalkozások szerint továbbra is szükség lenne érdemi intézkedésekre.

A 2025-ös kkv-javaslatcsomag egyéves mérlege

  • Mentorprogram pénzügyi tudatosságra, digitalizációra és külpiacra lépésre – továbbra is napirenden
  • Szocho-kedvezmény új HR-, pénzügyi vagy marketing munkakörökre – továbbra is napirenden
  • Áfafinanszírozási terhek csökkentése, pénzforgalmi áfalimit emelése – továbbra is napirenden
  • Home office és munkaügyi adminisztráció csökkentése – továbbra is napirenden
  • Pályázati rendszerek egyszerűsítése – részben előrelépés történt
  • Banki és tranzakciós költségek mérséklése – továbbra is napirenden
  • Járulékterhek és az adók számának csökkentése – továbbra is napirenden
  • Egyablakos vállalkozói információs és támogató rendszer – továbbra is napirenden
  • Kamarai hozzájárulás eltörlése – továbbra is napirenden
  • Kettős kamarai regisztráció megszüntetése az építőiparban – továbbra is napirenden
  • EPR-rendszer egyszerűsítése – továbbra is napirenden.

A Niveus szerint a következő időszakban különösen fontos lenne az adminisztratív terhek további csökkentése, a pénzforgalmi áfa szabályainak felülvizsgálata, az EPR-rendszer egyszerűsítése, valamint a foglalkoztatást ösztönző célzott kedvezmények bevezetése. A társaság jelezte: a jövőben is kész részt venni azokban a szakmai egyeztetésekben, amelyek a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálják.

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