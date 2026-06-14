Kiderült, mit várnak a magyar vállalkozók Magyar Pétertől – a vendégmunkások kitiltása nincs a listán
A vállalkozások többsége továbbra is ugyanazokat a könnyítéseket várja az új kormánytól, mint tavaly. A Niveus egy évvel a közel 600 vállalkozás bevonásával készült országos kkv-felmérés után vizsgálta meg, mi valósult meg a cégek által megfogalmazott javaslatokból, az eredmény pedig meglehetősen egyértelmű: az adminisztráció csökkentése, a finanszírozási terhek mérséklése és a kiszámíthatóbb szabályozási környezet iránti igény továbbra is változatlanul erős.
A kutatást 2025 nyarán a Niveus, a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) készítette. A válaszok alapján összeállított szakmai javaslatcsomagot a szervezetek a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezésére bocsátották.
A vállalkozások elsősorban
- az adminisztráció egyszerűsítését,
- a finanszírozási terhek csökkentését,
- a foglalkoztatás ösztönzését,
- valamint a kiszámíthatóbb szabályozási környezet kialakítását
sürgették.
A Niveus egy év elteltével azt találta, hogy ezeknek az igényeknek a többsége továbbra sem vesztett aktualitásából. Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint a vállalkozások tavaly nagyon világos üzenetet fogalmaztak meg.
A vállalkozások tavaly nagyon világos üzenetet fogalmaztak meg: kevesebb adminisztrációt, egyszerűbb szabályokat és kiszámíthatóbb működési környezetet szeretnének – fogalmazott a szakember. Hozzátette: egy év elteltével azt látják, hogy ezeknek a javaslatoknak a többsége továbbra is aktuális. Az új kormány számára most lehetőség nyílik arra, hogy a vállalkozások mindennapi működését közvetlenül segítő intézkedésekkel javítsa a hazai kkv-k versenyképességét – tette hozzá.
A vállalkozásoknak nem a külföldi vendégmunkások helyzete a legfontosabb
A felmérés egyik legérdekesebb tanulsága, hogy miközben az elmúlt hetekben élénk politikai vita bontakozott ki a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról, a vállalkozások által megfogalmazott legfontosabb javaslatok között egyáltalán nem szerepel a külföldi munkavállalók korlátozása. Ehelyett a cégek a működésüket közvetlenül érintő terhek csökkentését tartják a legfontosabbnak.
Ezeket várják leginkább a vállalkozások
A Niveus összesítése szerint az alábbi javaslatok továbbra is napirenden vannak:
- mentorprogram a pénzügyi tudatosság, a digitalizáció és a külpiacra lépés támogatására;
- szocho-kedvezmény új HR-, pénzügyi vagy marketing munkakörök létrehozására;
- az áfafinanszírozási terhek csökkentése, valamint a pénzforgalmi áfa értékhatárának emelése;
- a home office és a munkaügyi adminisztráció egyszerűsítése;
- a banki és tranzakciós költségek mérséklése;
- a járulékterhek és az adók számának csökkentése;
- wgyablakos vállalkozói információs és támogató rendszer létrehozása;
- a kamarai hozzájárulás eltörlése;
- a kettős kamarai regisztráció megszüntetése az építőiparban;
- az EPR-rendszer egyszerűsítése.
A javaslatok közül egyedül a pályázati rendszerek egyszerűsítésénél történt részleges előrelépés, a többi területen a vállalkozások szerint továbbra is szükség lenne érdemi intézkedésekre.
A 2025-ös kkv-javaslatcsomag egyéves mérlege
- Mentorprogram pénzügyi tudatosságra, digitalizációra és külpiacra lépésre – továbbra is napirenden
- Szocho-kedvezmény új HR-, pénzügyi vagy marketing munkakörökre – továbbra is napirenden
- Áfafinanszírozási terhek csökkentése, pénzforgalmi áfalimit emelése – továbbra is napirenden
- Home office és munkaügyi adminisztráció csökkentése – továbbra is napirenden
- Pályázati rendszerek egyszerűsítése – részben előrelépés történt
- Banki és tranzakciós költségek mérséklése – továbbra is napirenden
- Járulékterhek és az adók számának csökkentése – továbbra is napirenden
- Egyablakos vállalkozói információs és támogató rendszer – továbbra is napirenden
- Kamarai hozzájárulás eltörlése – továbbra is napirenden
- Kettős kamarai regisztráció megszüntetése az építőiparban – továbbra is napirenden
- EPR-rendszer egyszerűsítése – továbbra is napirenden.
A Niveus szerint a következő időszakban különösen fontos lenne az adminisztratív terhek további csökkentése, a pénzforgalmi áfa szabályainak felülvizsgálata, az EPR-rendszer egyszerűsítése, valamint a foglalkoztatást ösztönző célzott kedvezmények bevezetése. A társaság jelezte: a jövőben is kész részt venni azokban a szakmai egyeztetésekben, amelyek a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálják.