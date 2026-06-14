Vendégmunkást a magyarral szembeállítani drága baklövés lesz, figyelmeztetnek a szakértők – mások egyáltalán nem így csinálják

Érzelmekre építeni gazdaságpolitikát más, mint lehetőségekre, és időnként kártékonyan félrevezető. Forró témáról, az új kormány vendégmunkásokra lecsapó sürgős intézkedéséről rendezett kerekasztal-beszélgetést a WHC, Közép-Európa egyik legnagyobb HR-szolgáltatója, és a véleményekből az rajzolódik ki: rossz irányba indult a június 5-i, vitákat gerjesztő szigorítás. Maga a vita egyidős Magyar Péter megjelenésével a politikában, de most igazán felforrt a levegő, és megjelennek az első károk is.

A Fülöp-szigetekről 2024 óta érkeznek nagyobb számban vendégmunkások – de nem csak Magyarországra, hanem a régiónkba, és ennek komoly oka van / Fotó: Anadolu via AFP

„Az új szabályozások miatt egyre gyakrabban merül fel a külföldi munkaerő kiváltásának lehetősége” – írja Van élet a vendégmunka után? című közleményében a szervező. Csakhogy a valóság jóval összetettebb.

A hazai munkaerő-tartalékok jelentős lehetőségeket rejtenek, ugyanakkor önmagukban nem képesek teljes mértékben pótolni a vendégmunkások szerepét.

Mivel keringő tévhitek kavarják az érzelmeket, a szakértők véleményéről szóló beszámoló előtt, mindjárt az elején érdemes leszögezni: vendégmunkás és bevándorló nem ugyanaz.

Az előző dolgozni jön, az utóbbi letelepedni.

A vendégmunkásokból annyi marad végleg, amennyit a fogadó ország megenged.

A bevándorlók az európai tapasztalatok szerint szinte mind maradnak, akkor is, ha nem dolgoznak, és még akkor is, ha deportálási végzés van ellenük.

A vendégmunkásokkal szembeni érzelmeket részben az korbácsolja fel, hogy összekeverik őket a bevándorlókkal, de vannak egyéb tévhitek is. Lássuk, mit mondtak a szakértők.

Vendégmunkások a magyar munkaerőpiacon: még az se igaz, hogy olcsóbbak

A HR-szektor szakmai kerekasztal-beszélgetésén azt a kulcskérdést járták körbe: vajon képes-e a diákmunka hatékonyan pótolni a szigorítások miatt kieső munkaerőt.

A résztvevők rámutattak egy másik tévhitre. A tapasztalat az, hogy a külföldiek nem azért jelennek meg a magyar munkaerőpiacon, mert olcsóbbak lennének a hazai dolgozóknál – sőt, alkalmazásuk sok esetben magasabb költséggel jár.

A vállalatok döntése mögött elsősorban a megfelelő létszám biztosításának kényszere áll, különösen a termelő szektorokban. Ez azért fontos, mert a szigorítás mögötti indoklásban az szerepel – és a politikusok gyakran emlegetik –, hogy az olcsó külföldiek kiszorítják a drágábban alkalmazható magyarokat.