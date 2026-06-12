Visszaüthet Magyar Péter szigora: a vendégmunkások nélkül is működne a gazdaság, de ennek súlyos ára lehet
A külföldi vendégmunkásokkal kapcsolatos vita előzménye, hogy Magyar Péter a Master Goodot bírálva azt állította: a vállalat alacsony béreket fizet, miközben az Orbán-kormányok idején jelentős állami támogatásban részesült. A cégcsoport ezt követően a vendégmunkások foglalkoztatásának tervezett szigorítása miatt fogalmazott meg kritikákat.
A magyar gazdaság hosszú évek óta munkaerőhiánnyal küzd, amelyet a gyengébb gazdasági teljesítmény ugyan átmenetileg enyhített, de számos ágazatban és szakmában továbbra is fennáll – mondta lapunknak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.
A vendégmunkások alkalmazásával ezt a problémát tudják a cégek tartósan orvosolni, de a fő motiváció sok esetben nem is a munkaerőhiány, hanem a magas fluktuáció
– hívta fel a figyelmet az elemző. Számos munkakörben a magyar dolgozók nem vállalják szerinte a munkát azok mellett a feltételek mellett, amelyeket a külföldi munkavállalók elfogadnak. Emiatt a cégek gyakran szembesülnek azzal, hogy rövid időn belül újra kell toborozniuk és betanítaniuk a munkavállalókat, ami már a termelést is hátráltathatja.
Nem a termelés, hanem a jövőbeli beruházások kerülhetnek veszélybe
Molnár Dániel szerint túlzás lenne azt állítani, hogy a vendégmunkások eltűnése azonnali termelési válságot okozna Magyarországon. A vállalatok döntő többsége valószínűleg képes lenne alkalmazkodni a helyzethez, ezért a termelésben összességében nem várható jelentős visszaesés.
Kivételes esetek természetesen előfordulhatnak, azonban a nagyobb kockázat a jövőbeni beruházási döntések területén jelentkezhet.
A befektetők számára ugyanis továbbra is kulcsfontosságú szempont, hogy egy adott térségben rendelkezésre áll-e megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő.
A jövőbeli beruházási döntések kapcsán, amelyekben fontos szempont a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége és minősége, járhat negatív hatással az intézkedés
– hangsúlyozta az elemző. Elsősorban a nagy gyártó- és termelővállalatok érintettek, ahol jelentős számú fizikai dolgozót alkalmaznak. Ezekben a munkakörökben a legmagasabb a fluktuáció, ezért a vendégmunkások sok esetben stabilizáló szerepet töltenek be.
Magyar Péter nekiment a Master Goodnak: „Nem kétszázezres fizetést kellene adni a magyaroknak, ne fenyegessenek!”
Nem hátrál meg a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítása ügyében, sőt a miniszterelnök nyíltan bírálta a Master Goodot, miután a baromfiipari vállalat jelezte: külföldi munkaerő nélkül akár leállíthatja a tervezett, 120 milliárd forintos beruházását. Magyar Péter szerint a cég az elmúlt években jelentős állami támogatásokat kapott, miközben a bérek emelése helyett vendégmunkások alkalmazására építené a növekedését.
Nyugat-Magyarországon már alig maradt tartalék
A magyar munkaerőpiac területi különbségei tovább nehezítik a helyzetet. Molnár Dániel rámutatott, hogy
- a Dél-Dunántúlon
- és Észak-Magyarországon
az aktivitási ráta még mindig elmarad az országos átlagtól, miközben a munkanélküliség magasabb. Ezzel szemben Közép-Magyarországon, valamint Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében a munkaerő-tartalékok gyakorlatilag kimerültek. Hasonló a helyzet több nagyvárosban, például Debrecenben és Szegeden is.
A probléma azonban nem pusztán földrajzi természetű.
A rendelkezésre álló munkaerő sok esetben nem mobilis, illetve a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzettséggel sem rendelkezik. Emiatt a munkaerő-tartalékok mozgósítása célzott képzéseket és aktív munkaerőpiaci programokat igényel, amelyek eredménye csak hosszabb távon jelentkezhet.
Ausztriával is versenyezniük kell a magyar cégeknek
A nyugat-magyarországi munkaerőhiány mögött az osztrák és részben a szlovák munkaerőpiac elszívó hatása is áll.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint jelenleg mintegy 120 ezer olyan ember él magyar háztartásban, aki külföldi telephelyen dolgozik, vagyis rendszeresen ingázik.
A fő mozgatórugót itt mindenképpen a bérszínvonal jelenti, ezekben a térségekben tehát a cégeknek az osztrák, szlovák vállalatok által kínált lehetőségekkel is versenyezniük kell.
Nincs egyszerű megoldás a vendégmunkás-problémára
Az elemző szerint a vendégmunkások kérdésében egyik szélsőséges álláspont sem jelent valódi megoldást.
A demográfiai folyamatok és a munkavállalói attitűdök miatt továbbra is szükség lehet külföldi munkaerőre, ugyanakkor az elmúlt években egyes vállalatok túl gyorsan fordultak ehhez az eszközhöz, és nem minden esetben merítették ki a belföldi lehetőségeket.
Molnár Dániel úgy látja, hogy a szigorítás akkor vezethet pozitív eredményre, ha azt más aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel és képzési programokkal együtt vezetik be, figyelembe véve a vállalatok működési szempontjait is.
Hány embert érinthet a szigorítás?
A korábbi kormányzat az idei évre 35 ezer főben maximálta a vendégmunkás-kvótát, ugyanakkor a vállalatok ezt jellemzően nem használták ki teljes mértékben. Az intézkedés elsősorban ezt a kört érintheti. Emellett jelentős számban dolgoznak Magyarországon
- Szerbiából
- és Ukrajnából
érkező munkavállalók is, akik közül sokan magyar állampolgárok, így rájuk eltérő szabályok vonatkoznak. Külön kategóriát képeznek azok a külföldi munkások is, akik egy-egy nagyberuházás építési szakaszában jelennek meg az országban. Az MGFÜ vezető elemzője szerint összességében a vendégmunkások a teljes magyar munkaerőpiacnak csak egy viszonylag szűk szegmensét adják, ezért a kérdés jelentősége elsősorban nem a jelenlegi termelésben, hanem
- a jövőbeni beruházások
- és a munkaerőpiaci alkalmazkodás
szempontjából lehet meghatározó.
Vendégmunkásstop: itt üthet a legnagyobbat a külföldi munkaerő elzárása
A magyar gazdaság egyik legérzékenyebb pontját találhatja el a külföldi munkaerő behozatalának korlátozása. A vendégmunkásstop versenyhátrányba hozhatja a hazai cégeket. A FruitVeB szerint a zöldség-gyümölcs ágazatban az ázsiai munkavállalók nem a magyar dolgozók helyét veszik el, hanem sok esetben éppen magyar munkahelyeket mentenek meg.