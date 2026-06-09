Vendégmunkás-stop: itt üthet a legnagyobbat a külföldi munkaerő elzárása

Új szakaszba lépett Magyarországon a vendégmunkások foglalkoztatásának szabályozása, miután egy június 5-én megjelent kormányrendelet másnap már életbe is lépett. Már az első értékelések szerint sem marad következmények nélkül, hogy a Tisza-kormány egyik pillanatról a másikra kitiltotta három ország vendégmunkásait Magyarországról, az úgynevezett vendégmunkás-stop rendelettel.

A vendégmunkás-stop főként a magasabb élőmunka-igényű ágazatokat hozhatja nehéz helyzetbe Forrás: MW

A Tisza-kormány szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét, első lépésként

a Fülöp-szigetekről,

Georgiából

és Örményországból

nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások.

Ez a gyakorlatban lezárja azt a csatornát, amelyen keresztül az elmúlt években sok vállalkozás – főként munkaerő-kölcsönzőkön vagy szervezett toborzási rendszereken keresztül – külföldi dolgozókat tudott behozni.

Fontos ugyanakkor, hogy a döntés nem jelent azonnali, általános „kitiltást” minden már itt dolgozó külföldi munkavállalóra. A korábban kiadott engedélyek érvényességük végéig fennmaradnak, a már folyamatban lévő kérelmeket pedig átmeneti szabályok védik. A kormányzati indoklás szerint a cél a vendégmunkások tömeges beáramlásának visszaszorítása és a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése. A munkaadói oldal viszont attól tart, hogy a hirtelen lezárt rendszer több ágazatban nem bérfelhajtó hatást, hanem termelési zavarokat hozhat.

Ezen a területen különösen nagy károkat okozhat a vendégmunkás-stop

Az agráriumban különösen nagy a feszültség, mert a munkaerőhiány nem új jelenség, hanem évek óta az egyik legfontosabb versenyképességi korlát. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, a magyar mezőgazdaság 2025-ben a nemzetgazdasági bruttó hozzáadott érték 2,7 százalékát adta, ami meghaladja az uniós átlagot, miközben a mezőgazdaság kibocsátása 2025-ben már 4,4 ezer milliárd forint fölött járt. Vagyis nem marginális kérdésről van szó: ha az ágazatban nincs elég ember, az nemcsak néhány kertészet vagy feldolgozó üzem gondja, hanem élelmiszerpiaci, beruházási és vidéki foglalkoztatási kérdés is.