Deviza
EUR/HUF355,11 -0,21% USD/HUF307,31 -0,4% GBP/HUF411,52 -0,25% CHF/HUF385,06 -0,23% PLN/HUF83,71 -0,22% RON/HUF67,79 -0,22% CZK/HUF14,7 -0,19% EUR/HUF355,11 -0,21% USD/HUF307,31 -0,4% GBP/HUF411,52 -0,25% CHF/HUF385,06 -0,23% PLN/HUF83,71 -0,22% RON/HUF67,79 -0,22% CZK/HUF14,7 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 349,65 -0,02% MTELEKOM2 710 -0,96% MOL3 918 +0,66% OTP40 320 -0,02% RICHTER11 880 +0,34% OPUS395 -0,76% ANY7 810 -2,01% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 347,78 -0,57% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 860,75 -0,2% BUX133 349,65 -0,02% MTELEKOM2 710 -0,96% MOL3 918 +0,66% OTP40 320 -0,02% RICHTER11 880 +0,34% OPUS395 -0,76% ANY7 810 -2,01% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 347,78 -0,57% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 860,75 -0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fruitveb
vendégmunkás stop
zöldség
munkaerő
vendégmunkás

Vendégmunkás-stop: itt üthet a legnagyobbat a külföldi munkaerő elzárása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar gazdaság egyik legérzékenyebb pontját találhatja el a külföldi munkaerő behozatalának korlátozása. A vendégmunkás-stop versenyhátrányba hozhatja a hazai cégeket. A FruitVeB szerint a zöldség-gyümölcs ágazatban az ázsiai munkavállalók nem a magyar dolgozók helyét veszik el, hanem sok esetben éppen magyar munkahelyeket mentenek meg.
Dénes Zoltán
2026.06.09, 16:28
Frissítve: 2026.06.10, 08:13

Új szakaszba lépett Magyarországon a vendégmunkások foglalkoztatásának szabályozása, miután egy június 5-én megjelent kormányrendelet másnap már életbe is lépett. Már az első értékelések szerint sem marad következmények nélkül, hogy a Tisza-kormány egyik pillanatról a másikra kitiltotta három ország vendégmunkásait Magyarországról, az úgynevezett vendégmunkás-stop rendelettel.

vendégmunkás-stop, gombatermesztés, zöldség-gyümölcs termesztés,FruitVeb,
A vendégmunkás-stop főként a magasabb élőmunka-igényű ágazatokat hozhatja nehéz helyzetbe Forrás: MW

A Tisza-kormány szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét, első lépésként

  • a Fülöp-szigetekről,
  • Georgiából
  • és Örményországból

nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások.

Ez a gyakorlatban lezárja azt a csatornát, amelyen keresztül az elmúlt években sok vállalkozás – főként munkaerő-kölcsönzőkön vagy szervezett toborzási rendszereken keresztül – külföldi dolgozókat tudott behozni.

Fontos ugyanakkor, hogy a döntés nem jelent azonnali, általános „kitiltást” minden már itt dolgozó külföldi munkavállalóra. A korábban kiadott engedélyek érvényességük végéig fennmaradnak, a már folyamatban lévő kérelmeket pedig átmeneti szabályok védik. A kormányzati indoklás szerint a cél a vendégmunkások tömeges beáramlásának visszaszorítása és a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése. A munkaadói oldal viszont attól tart, hogy a hirtelen lezárt rendszer több ágazatban nem bérfelhajtó hatást, hanem termelési zavarokat hozhat.

Ezen a területen különösen nagy károkat okozhat a vendégmunkás-stop

Az agráriumban különösen nagy a feszültség, mert a munkaerőhiány nem új jelenség, hanem évek óta az egyik legfontosabb versenyképességi korlát. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, a magyar mezőgazdaság 2025-ben a nemzetgazdasági bruttó hozzáadott érték 2,7 százalékát adta, ami meghaladja az uniós átlagot, miközben a mezőgazdaság kibocsátása 2025-ben már 4,4 ezer milliárd forint fölött járt. Vagyis nem marginális kérdésről van szó: ha az ágazatban nincs elég ember, az nemcsak néhány kertészet vagy feldolgozó üzem gondja, hanem élelmiszerpiaci, beruházási és vidéki foglalkoztatási kérdés is.

A Világgazdaság megkeresésére a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kiemelte, hogy a munkaerőpiaci versenyképességet nem lehet kiszakítani az európai és nemzetközi környezetből. Álláspontjuk szerint ha Magyarország korlátozza vagy megtiltja a harmadik országbeli munkaerő behozatalát, miközben más uniós országok ezt engedik, akkor a magyar agrár- és élelmiszeripari vállalkozások kerülnek hátrányba az uniós versenytársakkal szemben.

A vendégmunkás nem választás kérdése, kényszer

A szervezet szerint, egy ilyen lépés magyar tulajdonú vállalkozások sokaságát teheti versenyképtelenné, és magyar emberek munkahelyeit is veszélybe sodorhatja. A FruitVeB szerint az ázsiai munkavállalók jelenléte nem választható kényelmi megoldás, hanem kényszer: a hazai munkaerőpiacon egyszerűen nincs elég ember azokra a kétkezi, állandó vagy tartós foglalkoztatást igénylő munkákra, amelyek nélkül a kertészeti és feldolgozóipari termelés nem működik.

A zöldség-gyümölcs ágazatban a külföldi munkaerő jelenleg elsősorban a hajtatott zöldségtermesztésben, a gombatermesztésben, a betakarítás utáni műveletek (post harvest) során és a feldolgozóiparban meghatározó. Ezek nem tipikusan rövid, néhány hetes idénymunkák: sok esetben fél- vagy egy éves, sőt akár folyamatos foglalkoztatásról van szó. A FruitVeB szerint az igény minden érintett területen növekszik.

A szervezet becslése alapján a zöldség-gyümölcs szektorban – a termelést és a feldolgozóipart együtt számolva – jelenleg 2500–3000 fő dolgozhat kétéves munkavállalási vízummal. Ez a teljes ágazati foglalkoztatotti létszámnak mindössze mintegy 2 százaléka, tehát országos arányban elenyésző. A kép azonban vállalati szinten egészen más: azoknál a kevés, de intenzíven külföldi munkaerőre támaszkodó vállalkozásoknál, amelyek főleg hajtatott kertészettel vagy gombatermesztéssel foglalkoznak, a harmadik országbeli dolgozók aránya elérheti vagy meg is haladhatja az 50 százalékot.

A magasabb hozzáadott értéket teremtő cégeknek fájhat a leginkább

Ezért a vendégmunkás-stop hatása nem egyenletesen oszlik el az agráriumban. A gabonatermesztő gazdaságokat kevésbé, a nagy élőmunka-igényű kertészeti, gombaipari, csomagoló- és feldolgozó cégeket viszont közvetlenül érintheti. Éppen azokat a szegmenseket, amelyek magasabb hozzáadott értéket állítanak elő, beruházásokat hajtanak végre, és az élelmiszeripari feldolgozás miatt nemcsak mezőgazdasági, hanem ipari munkahelyeket is fenntartanak.

A FruitVeB arra is figyelmeztet, hogy a KAP Stratégiai Terv keretében megvalósuló fejlesztések után 2027–2028-ban további 1500–2000 fővel nőhetne a zöldség-gyümölcs szektor munkaerőigénye. Hosszabb távon így 5000-6000 főre emelkedhetne az ázsiai munkaerő létszáma az ágazatban. Ha azonban nincs ember a beruházások mögött, akkor a fejlesztések megtérülése is kérdésessé válhat.

Honnan jöttek a vendégmunások?

A zöldség-gyümölcs ágazatba eddig elsősorban a Fülöp-szigetekről, Indiából, Thaiföldről és Mianmarból érkeztek munkavállalók. A mostani szabályozási változás különösen azért okoz bizonytalanságot, mert a vendégmunkás-tartózkodási engedély új kérelmezése megszűnt, miközben a munkaadók egy része már a következő szezonra, illetve a következő beruházási ciklusra tervezett volna külföldi munkaerővel.

A FruitVeB szerint a harmadik országbeli munkavállalók behozatalának megszüntetése több negatív következménnyel járhat: romolhat a működési hatékonyság, csökkenhet a versenyképesség, elakadhatnak a fejlesztések, és éppen a leginkább versenyképes kertészeti szektorok kerülhetnek hátrányba. A szervezet álláspontja szerint az ázsiai munkaerő több magyar munkahelyet tart meg, mint amennyit elfoglal.

A mezőgazdaság munkaerőhiányára eddig is több választ adott az ágazat: gépesítéssel, automatizálással, technológiai fejlesztésekkel és a termelési szerkezet átalakításával próbált alkalmazkodni. Van azonban egy határ, ahol a technológia nem tudja teljesen kiváltani az emberi munkát. A hajtatott zöldségtermesztésben, a gombatermesztésben, a válogatásban, csomagolásban és feldolgozásban továbbra is nagy szükség van megbízható, tartósan rendelkezésre álló fizikai munkaerőre.

A vendégmunkás-stop így rövid távon nem feltétlenül a teljes agráriumot hozza nehezebb helyzetbe, hanem annak leginkább élőmunka-igényesebb, legérzékenyebb pontjait találhatja el. Középtávon viszont ennél szélesebb hatása lehet: amennyiben a kertészetek és feldolgozók nem tudják biztosítani a termeléshez szükséges munkaerőt, az visszafoghatja a beruházásokat, csökkentheti a hazai alapanyag-termelést, és növelheti az importkitettséget.

Egyébként a magyarországi munkaerőpiac 0,6 százalékát adják az Európán kívüli munkavállalók, és alapvetően keresztény környezetből érkeznek.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu