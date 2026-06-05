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betongyártás
Hajdú-Bihar vármegye
Biharkeresztes

Valami nem stimmel: csoportos létszámleépítést jelentett be Magyarország legnagyobb betonelemgyára – az Orbán-kormány alatt még új üzemet építettek

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A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal megerősítette: a biharkeresztesi Viastein Kft. csoportos létszámleépítési szándékát jelentette be. A Bayer Construct vállalatcsoporthoz tartozó cég jelezte, hogy a tényleges elbocsátások várhatóan elmaradnak a bejelentett maximális létszámtól.
VG
2026.06.05, 18:41
Frissítve: 2026.06.05, 18:47

A Viastein Kft. 2026. május 28-án előzetes bejelentést tett a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál: a biharkeresztesi betonelemgyártó vállalat legfeljebb 45 dolgozójától válhat meg egy tervezett létszámleépítés keretében. A cég ugyanakkor jelezte, hogy a tényleges elbocsátások száma várhatóan alacsonyabb lesz a bejelentett maximumnál.

Létszámleépítés előtt a biharkeresztesi Viastein – akár 45 munkahely is veszélybe kerülhet
Fotó: Napló-archív

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a bejelentés önmagában még nem jelenti azt, hogy a döntés végleges és a teljes létszámra vonatkozik. A vonatkozó jogszabály értelmében a 300 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeknél akkor minősül csoportos létszámleépítésnek az intézkedés, ha legalább 30 munkavállaló jogviszonya szűnik meg, a Viastein esetében tehát ez a küszöb egyelőre nem teljesült egyértelműen.

A Haon korábban olvasói jelzés nyomán kereste meg a céget írásban, hogy megerősítsék-e az elbocsátások tényét, illetve tájékoztatást kért arról is, mi áll a döntés hátterében: átszervezés vagy a működés megváltozása. A Bayer Construct vállalatcsoporthoz tartozó cégtől a lap nem kapott választ.

A kormányhivatal közlése szerint szakembereik folyamatosan figyelemmel kísérik az ilyen folyamatokat, és az érintett munkavállalókat szolgáltatások széles körével támogatják az újraelhelyezkedésben: aktuális állásajánlatok és bértámogatási lehetőségek bemutatásával, személyre szabott tanácsadással, munkaközvetítéssel, szükség esetén pedig átképzési programokkal is.

A Viasteinről

A teljes egészében magyar tulajdonban álló Viastein Kft. 2017-ben kezdte meg működését Biharkeresztesen, kezdetben térkőgyártásra specializálódva. 2021 júliusában bővült a profil: a város ipari parkjában átadtak egy betonelem-előregyártó üzemet is, amely hatékonyabbá tette a termelést.

A 14 hektáros telken emelt, húszezer négyzetméteres üzemcsarnok megépítéséhez a vállalat a Nemzeti Befektetési Ügynökség pályázatán keresztül jutott támogatáshoz, és a beruházással 220 új munkahelyet teremtett. A cég térkőgyártási referenciái között olyan ismert projektek szerepelnek, mint a Kincsem Lakópark, a Puskás Ferenc Stadion, a Lupa Beach és az Elite Park.

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