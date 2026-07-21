Drámai bejelentés: tömeges kirúgás kezdődik Magyarország egyik leghíresebb gyáránál, ez már a biztos pusztulás felé mutat – így senki nem fogja megvenni

Százötven fős csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. felszámolója – közölte a Telexszel Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke. A mintegy 310 embert foglalkoztató társaság dolgozóinak csaknem fele elveszítheti az állását a gyárban.

Tavaly év végére már csak 150 dolgozó maradt a gyárban / Fotó: Tóth Tibor

Az ISD Powert eddig elkerülte a Dunaferr összeomlását követő tömeges leépítés. A vállalat biztosította a vasmű területén a villamos energiát és a fűtést, munkatársai pedig az elmúlt években az energiaszolgáltatás fenntartásán dolgoztak.

A mostani elbocsátás azért is különösen érzékeny, mert a vállalat működésére továbbra is szükség lehet az üzem megmaradt épületeinek és berendezéseinek állagmegóvásához.

Egyre több dolgozó marad munka nélkül a gyárban

Az újabb leépítést néhány héttel azután jelentették be, hogy június 15-én lejárt hetven, korábban visszavett munkavállaló határozott idejű szerződése a felszámolás alatt álló Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-nél. Az érintetteket azért foglalkoztatták ismét, hogy az eszközök iránt érdeklődő lehetséges vevők működés közben is megtekinthessék a gépeket.

A Dunarolling 2024 közepén még 2150 embert foglalkoztatott, közülük azonban mintegy kétezret elbocsátottak. Tavaly év végére már csak 150 dolgozó maradt, akik részben a feszültség és nyomás alatt tartott gépeket felügyelték, részben irodai és őrzési feladatokat végeztek. A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft.-nél szintén csak néhány tucat munkavállaló maradt.

A szakszervezeti vezető szerint a korábbi leépítések óta megközelítőleg ezer ember még mindig nem talált új állást. Ehhez a körhöz csatlakozhat a júniusban elküldött hetven dolgozó, valamint az ISD Power most veszélybe került 150 munkavállalója.

Télre veszélybe kerülhetnek a berendezések

Magyar Zoltán arra figyelmeztetett, hogy az ISD Power létszámának megfelezésével a vállalat alkalmatlanná válhat a vasmű energiaellátásának biztosítására. Ha télen nem tudják fűteni az épületek egy részét, az ott található berendezésekben a hideg maradandó károkat okozhat.