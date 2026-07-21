Előre megmondta a NAV, hogy ez lesz: elkezdték zárolni a pénzt a Revolut-számlákon, utolérték a magyarokat a végrehajtók – e-mailben küldik az értesítést
A magyar bírósági végrehajtók is megkezdték a Revolut-számlák inkasszózását – írta a RevB. A változás a több mint 2,3 milliós magyar lakossági ügyfélkör egy részét érintheti, elsősorban azokat, akikkel szemben jogerős követelés miatt végrehajtási eljárás folyik.
A Revolut-számlákon tartott pénz korábban sem volt érinthetetlen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal már évekkel ezelőtt megerősítette, hogy nemzetközi együttműködés keretében információt szerezhet a fintechbanknál vezetett számlákról, és adótartozás esetén a rajtuk található vagyonra is végrehajtást kezdeményezhet.
A mostani fejlemény újdonsága, hogy már az önálló bírósági végrehajtók számára is egyszerűbbé vált a Revolutnál elhelyezett pénz felkutatása és végrehajtás alá vonása.
A magyar fióktelep hozta el a fordulatot
A folyamatot jelentősen megkönnyítette, hogy a Revolut létrehozta magyarországi fióktelepét. A hazai ügyfelek áthelyezése május végén kezdődött meg a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe alá, ezzel pedig a szolgáltató közvetlenebbül bekapcsolódott a magyar
- banki
- és hatósági
rendszerekbe. A végrehajtók elektronikus rendszerében már elérhető a magyarországi Revolut, így megkeresést küldhetnek a banknak annak tisztázására, hogy az érintett adós rendelkezik-e ott számlával. Ha igen, és fennállnak a végrehajtás jogszabályi feltételei, hatósági átutalási megbízással pénzt vonhatnak el róla a követelés kiegyenlítésére.
A Revolut tehát ebből a szempontból egyre kevésbé különbözik a hagyományos magyar bankoktól. Akinél nincs tartozás vagy végrehajtási eljárás, annak a változás nem jelent levonást vagy korlátozást. Az inkasszó nem általánosan a Revolut-felhasználókat, hanem kizárólag a végrehajtással érintett adósokat fenyegeti.
A NAV már korábban is elérte a Revoluton tartott pénzt
Az adóhatóság már 2023-ban beszámolt arról, hogy a külföldi számlaadatok alapján csaknem háromszáz behajtási megkeresést indított.
Ezek több mint 63 millió forint költségvetési bevételt eredményeztek.
A Revolut a litván adóhatóságon keresztül szolgáltatott adatokat, így a nála elhelyezett jövedelem és vagyon sem maradt ki a nemzetközi behajtási együttműködésből.
A bírósági végrehajtóknak ugyanakkor korábban nehezebb és lassabb volt egy külföldi bankhoz fordulniuk. A magyar fióktelep megjelenésével ez az akadály is leépült, ezért már nem érdemes arra számítani, hogy a Revolutnál tárolt pénz rejtve marad egy folyamatban lévő végrehajtás során.
Dupla kamattal csábítja a magyar megtakarítókat a Revolut
A végrehajtási lehetőség kiszélesedésével párhuzamosan a Revolut egyre erősebben versenyez a magyar ügyfelek megtakarításaiért is. A digitális bank a díjmentes Standard csomagnál 1,25-ről 2,5 százalékra emelte a megtakarítási számlán elhelyezett pénz kamatát, az új ügyfeleknek pedig hat hónapon keresztül évi 4,25 százalékot kínál, ha a regisztrációt követő egy hónapon belül megnyitják a számlát. A lépés azért is jelentős, mert az MNB adatai szerint május végén a 14 830 milliárd forintos lakossági betétállomány több mint 86 százaléka lekötés nélkül pihent a bankszámlákon, így
a Revolut az OTP-vel, a Gránit Bankkal és más hazai pénzintézetekkel is közvetlenebb versenybe került.