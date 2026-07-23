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áfacsökkentés
Tisza-kormány
Kapitány István

Ma lehullhat a lepel az áfacsökkentés részleteiről, jön a következő Kormányszóvivői tájékoztató

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Kormányszóvivői tájékoztatót tartanak csütörtökön. Az eseményen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök, aki a tájékoztatón ismerteti a kormány aktuális álláspontját és válaszol a sajtó kérdéseire. Áfacsökkentésekről dönt a kormány, bejelentés készül Kapitány István minisztériumáról is.
VG
2026.07.23, 06:18
Frissítve: 2026.07.23, 06:19

Kormányszóvivői tájékoztatót tartanak 2026. július 23-án, csütörtökön 12.30 órától. Az eseményen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök, aki ismerteti a kormány aktuális döntéseit és álláspontját, majd válaszol a sajtó képviselőinek kérdéseire.

Áfacsökkentésekről dönt a kormány
Áfacsökkentésekről dönt a kormány/Fotó: NurPhoto via AFP

Áfacsökkentésekről dönt a kormány, bejelentés készül Kapitány István minisztériumáról

Áfacsökkentésekről döntött szerda este a kormány, a részleteket pedig már csütörtökön nyilvánosságra hozhatják. Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter is közelgő bejelentést ígért a tárcáját érintő döntésekről.

Magyar Péter miniszterelnök szerda esti Facebook-bejegyzésében többek között arról számolt be, hogy az esti órákban döntenek az áfacsökkentésről. Pár órával Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter pedig arról posztolt, hogy mozgalmas hetek vannak mögöttük, és holnap, azaz csütörtökön ennek vége, és felfedik a minisztériumát érintő döntéseket. Tehát nagy eséllyel csütörtökön lehull a lepel a Tisza-kormány áfacsökkentés-tervéről.

A Tisza Párt korábbi vállalása szerint 27-ről 5 százalékra csökkentenék az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját. A választási program az alapvető, egészséges élelmiszereket emelte ki, de nem határozta meg pontosan, mely termékek tartoznának ebbe a körbe. Magyar Péter korábban arról is beszélt, hogy 

első lépésként a zöldségek és gyümölcsök áfája csökkenne 5 százalékra, majd a kedvezményt fokozatosan kiterjesztenék más egészséges, végül minden alapvető élelmiszerre. 

A vényköteles gyógyszereket teljesen áfamentessé tennék. A 27 százalékos általános áfakulcs eltörlését vagy általános csökkentését ugyanakkor nem ígérték, a kedvezmény meghatározott termékkörökre vonatkozna. A csütörtöki bejelentésből ezért főként az derülhet ki, hogy a kormány mely termékekkel kezdi a programot, mikortól lép életbe a változás, és mekkora költségvetési bevételkieséssel számol.

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