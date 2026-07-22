Most kezd bedurvulni Szijjártó Péter BYD-s kinevezése: utána nyúlnának Magyarországról, 25 évre titkosították az információkat – "Mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, Kína nem tartozik a szövetségbe"
Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezné a Tisza Párt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában új, BYD-nál betöltött pozíciója miatt. A kormánypárti képviselők szerint felmerülhetnek nemzetbiztonsági kérdések, míg a bizottság elnöke úgy értékelt, hogy egyelőre nem került elő új, releváns információ.
Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezné az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában a Tisza Párt.
A szerdai, zárt ülés napirendjén az szerepelt, jelenthet-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy a korábbi tárcavezető a kínai BYD autógyártónál vállalt vezető pozíciót.
A bizottság kormánypárti tagja, Czakó Czirbus Pál az ülés után azt mondta, hogy szerintük felmerülhet annak a veszélye, hogy egy volt külügyminiszter birtokában lévő minősített információk olyan vállalati környezetbe kerülhetnek, amely nem Magyarország szövetségi rendszeréhez tartozik.
A képviselő arra hivatkozott, hogy Magyarország a NATO és az Európai Unió tagja, míg Kína nem része ennek a szövetségi rendszernek. Emellett azt is felidézte, hogy a BYD vezérigazgatója a Kínai Kommunista Párt tagja. Czakó Czirbus Pál szerint ezért indokolt lenne Szijjártó Péter személyes meghallgatása is, ahol konkrét kérdéseket tehetnének fel neki új megbízatásával kapcsolatban.
A politikus emellett bírálta Szijjártó korábbi külpolitikai tevékenységét is, felidézve az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat, a BYD magyarországi beruházásai melletti lobbitevékenységet, valamint a külügyet ért korábbi kibertámadásokat.
Állítása szerint ezek alapján felmerül a kérdés, hogy a volt miniszter kinek az érdekeit szolgálta.
A nemzetbiztonsági bizottság elnöke, Apáti István (Mi Hazánk) ugyanakkor azt közölte, hogy az ülésen az Információs Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyetteseit hallgatták meg, az ott elhangzottakat pedig 2051. december 31-ig titkosították.
Apáti szerint a vizsgálat rendkívül nehéz, mert gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, milyen beszélgetések zajlottak Szijjártó Péter és a kínai vállalat vezetői között. Hozzátette, a bizottsági ülésen nem hangzott el új, érdemi információ, és jelenleg hivatalos kezdeményezés sem érkezett Szijjártó meghallgatására.
Ugyanakkor úgy vélte, érdemes lenne olyan szabályozást kidolgozni, amely fokozott ellenőrzés alá vonná azokat az eseteket, amikor valaki a politika és egy stratégiai jelentőségű nemzetközi nagyvállalat között vált pozíciót, hogy kizárhatók legyenek az esetleges érdekellentétek és nemzetbiztonsági kockázatok.
Szijjártó Péter alatt stratégiai szintre emelkedtek a kínai kapcsolatok
A politikus 2014 és 2026 között külgazdasági és külügyminiszterként a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok egyik legfontosabb építője volt. A keleti nyitás politikájának részeként számos kínai nagyberuházást sikerült Magyarországra vonzani, köztük a BYD, a CATL, az Eve Energy, a Sunwoda és több akkumulátoripari beszállító projektjét.
A BYD magyarországi terjeszkedésében is kulcsszerepet játszott. A vállalat előbb komáromi buszgyárat hozott létre, majd Szegedet választotta első európai személyautó-gyárának helyszínéül, amely az egyik legnagyobb zöldmezős autóipari beruházás lett az országban. A kínai sajtóban Szijjártót többször is a két ország gazdasági együttműködésének egyik meghatározó alakjaként méltatták.
A volt külügyminiszter kinevezése a BYD nemzetközi vezetésébe ezért sok elemző szerint egy hosszú évek alatt kialakított kapcsolat természetes folytatásának tekinthető, ugyanakkor politikai oldalról éppen ez vetette fel az összeférhetetlenség és az esetleges nemzetbiztonsági kockázatok kérdését.
Szijjártó Pétertől hangos a kínai sajtó, különös összefüggésbe hozták a BYD-s kinevezését – "Így futott be a volt külügyminiszter a világ egyik legnagyobb autógyártójához"
Kína pontosan tudja, mekkora szerepe volt a keleti nyitásban a volt külügyminiszterenek. Szijjártó Péter munkájának eredménye mintegy 30 milliárd eurónyi beruházás, ami Magyarországon valósul meg. A BYD-s kinevezése kapcsán ugyanakkor felidéztek a különös történetet is.