A magyar és a lengyel kormány egyaránt szigorítani kezdte a harmadik országokból érkező vendégmunkások foglalkoztatását, miközben a vállalatok és a közgazdászok egyre súlyosabb munkaerőhiányra figyelmeztetnek. A két kabinet ezzel a bevándorlást ellenző közvéleménynek próbál megfelelni, a korlátozások azonban hosszabb távon lassíthatják a gazdasági növekedést, csökkenthetik az adóbevételeket, és tovább nehezíthetik az elöregedő társadalmak finanszírozását.

Súlyos figyelmeztetést kapott az uniós óriásbanktól Magyarország és Lengyelország a vendégmunkások kitiltása miatt: „Az elöregedő népesség többe kerül” / Fotó: EBRD / Facebook

Magyarország júniusban leállította a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból érkező dolgozók munkavállalói vízumainak kiadását. A kormány ezt a vendégmunkások foglalkoztatását szabályozó intézkedéssorozat első lépéseként mutatta be – írja a Reuters.

Lengyelország már korábban hasonló irányba fordult. Donald Tusk kormánya tavaly 22 százalékkal csökkentette az Európai Unión kívüli országok állampolgárainak kiadott munkavállalási engedélyek számát. A lengyel belügyminisztérium júniusban azt is közölte, hogy

2026 első negyedévében nyolcszor kevesebb munkavállalói vízumot adtak ki, mint 2022 azonos időszakában.

Az összevetést ugyanakkor torzítja, hogy időközben megváltoztak az ukrán állampolgárokra vonatkozó szabályok.

A két kormányra erős politikai nyomás nehezedik. Magyar Pétert és Donald Tuskot is azzal támadják, hogy túlságosan megengedők a bevándorlással szemben. A munkavállalási engedélyek korlátozásával mindketten azt próbálják bizonyítani, hogy a külföldi munkaerő beengedése nem marad ellenőrizetlen.

A szigorítások jelentős társadalmi támogatottságra támaszkodhatnak. Egy januári lengyel felmérésben a válaszadók körülbelül kétharmada mondta azt, hogy Lengyelországnak kevesebb unión kívüli bevándorlót kellene fogadnia. Magyarországon a Republikon Intézet elemzése szerint

a megkérdezettek csaknem fele egyáltalán nem engedne be migránsokat a szegényebb országokból,

további 40 százalék pedig a jelenleginél vagy az elképzelhetőnél kisebb létszámot fogadna el.

A vállalatok munkaerőigénye ezzel ellentétes irányba mutat. Lengyelországban már több mint egymillió külföldi dolgozik, mintegy kétharmaduk ukrán állampolgár. A külföldi munkavállalók több ágazatban a működés fenntartásához szükséges létszámot biztosítják, miközben a születések száma a második világháború óta nem látott mélypontra süllyedt.