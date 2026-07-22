Hungaroring-jegyárak: döbbenetes összeget kell fizetni a legjobb helyekért a hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíjra – már csak az utolsó belépők maradtak

Gyakorlatilag megtelik a Hungaroring a július 24. és 26. között rendezett Formula–1-es Magyar Nagydíjra. A háromnapos bérletek, a vasárnapi normál belépők és több szombati jegytípus is elfogyott a pálya által megjelölt hivatalos jegyértékesítőnél. A későn ébredők így elsősorban a pénteki szabadedzéseket és a szombati időmérőt nézhetik még meg a helyszínen.

Tavaly is hatalmas tömeg ünnepelt a Hungaroringen, nem ijesztette el őket a jegyár / Fotó: cristiano barni

Az árakat euróban határozták meg. A forintösszegeket a Magyar Nemzeti Bank július 21-i, eurónként 360,20 forintos hivatalos árfolyama alapján számítottuk ki, a ténylegesen levont összeg azonban a bank vagy a kártyaszolgáltató átváltási árfolyamától függően ettől eltérhet.

Harmincezer forintért még be lehet jutni pénteken

A legolcsóbb elérhető felnőttjegyek péntekre szólnak. Ezen a napon egységesen 85 euróért, vagyis körülbelül 30 600 forintért lehet belépőt vásárolni többek között a Pit Exit 1 és 2, a T1, a Fan 1 és 2, az Apex 1 és 2, a Grid 2, a Grand Prix 1 és 2, valamint a Podium lelátókra.

Ezek a belépők számozott ülőhelyet biztosítanak, a lelátókról pedig videófal is látható. Pénteken két Formula–1-es szabadedzést rendeznek: az első 13.30-kor, a második 17 órakor kezdődik. A programban emellett a Formula–2, a Formula–3 és a Porsche Szuperkupa eseményei is szerepelnek, a kapukat már 7.30-kor megnyitják.

A juniorjegy ugyanezekre a lelátókra 25 euróba, hozzávetőleg kilencezer forintba kerül. A kedvezmény a tizennégy év alatti gyermekeknek jár, akik csak érvényes jeggyel rendelkező felnőtt kíséretében léphetnek be. Egy felnőtt legfeljebb négy gyermeket vihet magával, a juniorbelépőt pedig a helyszínen már nem lehet felnőttjegyre cserélni.

Az időmérő napján már kétszer ennyit kérnek

Szombatra a még elérhető normál belépők 155 és 175 euró között mozognak. A Fan 1, a Fan 2 és az Apex 2 lelátóra 155 euróért, mintegy 55 800 forintért lehet jegyet vásárolni.

A Pit Exit 2, a T1, a Grand Prix 2 és a Podium szektorok belépője 175 euró, ami körülbelül 63 ezer forintnak felel meg. A gyermekjegyek mindegyik elérhető lelátóra 30 euróba, vagyis hozzávetőleg 10 800 forintba kerülnek.

A választék ezen a napon már jelentősen szűkült. Elfogytak többek között a Pit Exit 1, az Apex 1, a Grid 1 és 2, valamint a Grand Prix 1 szombati jegyei.

A nézők szombaton a harmadik Formula–1-es szabadedzést és az időmérőt követhetik a helyszínen, a betétfutamokkal együtt. A vasárnapi versenyhez képest alacsonyabb ár így sem jelent rövid programot: a belépő egész napra érvényes.