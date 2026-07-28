Most kezdődik az igazi dráma a Dunán, az ijesztő esetek máris sorban jönnek
A tartós szárazság és a kánikula együttes hatása miatt drasztikusan lecsökkent a Duna vízhoza. Tegnap, július 27-én a Duna legkisebb vízállása -106 centiméter volt, alacsonyabb minden eddig mért rekordnál a TelePaks közlése szerint. Ezért a Paksi Atomerőmű 1. blokkjának teljesítményét 2026. július 27-én, 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. Tovább romlott a dunai hajózás helyzete is. A Világgazdaság a múlt héten arról számolt be, hogy a teherhajók merülése Magyarországon már csak 130 centiméter lehet. Mára ez 120 centiméterre csökkent az ATV reggeli adásában elhangzottak szerint. Dráma van.
Egyhelyben áll a gabona
Nagy a baj, és a következő két hétben sem látható csapadék. A normál esetben lehetségesnél most sokkal kevesebb áru rakható a hajóra – erről Béres Zsófia folyami szállítmányozási szakértő beszélt. Az adásban nem hangzott el, hogy mely társaságot képviseli, de részletezte egy olyan, a cége által két hete Dunavecsén berakodott transzformátor sorsát, amelyet néhány napja Szalma Botond, a Plimsoll Zrt. vezérigazgatója is említett a Világgazdaságnak. A trafó bárkája egy 4-5 bárkás konvoj része volt. A konvoj 4-5 napig rostokolt a folyó romániai szakaszán, ahol az útját kotrással tették szabaddá Konstancáig. Ám a zöld jelzéstől még nem lendülhetett neki: meg kell bontani és egyesével áttolni a több bárkából és egyetlen önjáró hajóból álló konvojokat. A járművek jelenleg is torlódnak a Duna kritikus szakaszain.
Teljesen még nem állt le a hajós közlekedés
A társaság Béres Zsófia elmondása szerint július elején berakodott hatezer tonna gabonát Szerbiában, amely azóta is Újvidéken vesztegel. Közben a hőmérséklet miatt romolhat a búza minősége, a megbízó már ki is küldte a helyszínre a minőségellenőreit. A múlt hét közepén még úgy állt, hogy tovább tud indulni az érintett gabonaszállítmány, mert egy méternyi vízszintemelkedést jelezte előre a Dunán, de csak 10 centi lett belőle.
Mivel az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, a tervezés is nehezebb. Az ilyen esetek megdobják a logisztikai költségeket. A késlekedésen és az áru esetleges minőségromlásán felül pénzbe kerül a kikötőkben való várakozás is. Amely hajó teheti, a vízen beljebb lévő, úgynevezett lekötőben áll, amíg útnak nem indulhat. Arra is van példa, hogy végül valahol, még a célállomás előtt ki kell rakodni a rakományt.
A Plimsoll két hete a dunaújvárosi kikötőjében is berakodott gabonát. A megbízás ezer tonnára szólt, de az alacsony vízállás miatt csak 600 tonnát rakodhattak a bárkára. További 100 tonna csak Paksnál kerülhetett fel a hajóra, mert a Duna hazai szakaszán az egyik szűk keresztmetszet Dunaföldvárnál van.
Hasonlóan kritikus szakasz van Nagymarosnál és Budafoknál.
Az, hogy már csak 120 centiméteres merülésig rakhatók meg a hajók a Duna magyarországi szakaszán, egy 150 méteres jármű esetében azt jelenti, hogy mivel ezek merülési mélysége 115-120 centi, lényegében nem, vagy alig lehet használni ezeket.
Érkezett több, ijesztő esetről is hír a Duna egész szakaszáról. Például
- Bajánál és Kalocsa környékén akkora homokpadok bukkantak elő a mederből a Kalocsa TV szerint, amelyek teljesen elzárják a normál hajóutat.
- a romániai Corabia kikötőjénél teherhajók feneklettek meg a mederben a katasztrofálisan alacsony vízhozam miatt. Calarais térségében hatalmas, száraz homokszigetek bukkantak elő, ami miatt a gabonaszállító uszályok tétlenül vesztegelnek.
- A romániai Bechet és a bulgáriai Orahovo közötti kritikus fontosságú határokon felfüggesztették a kompjáratokat.
- Ausztriában a DDSG (Duna Gőzhajózási Társaság) jelentése szerint a rendkívül alacsony vízszint miatt a teherhajók csak szigorú súlykorlátozásokkal, minimális áruval közlekedhetnek, a menetrendeket drasztikusan szűkítették.
- A német–osztrák határon fekvő Passau, valamint Regensburg térségében a folyami tengerjáró és áruszállító hajók mozgása erősen korlátozott. Sok nagy méretű áruszállító konténerhajó várakozik a német kikötőkben, nem tudnak elindulni Kelet-Európa felé.
- A logisztikai vállalatok folyami fuvarozási költségei az egekbe szöktek, a kieső kapacitásokat más fuvarozási módok nem tudják azonnal pótolni.
Hasznos útvonalról van szó, de hiányoznak a Duna hazai szakaszáról a zsilipek
Pedig a Dunát használják az ARA-térségtől (Amszterdam, Rotterdam és Antwerpen kikötőitől) egészen Konstancáig. Főként ömlesztett árut továbbítanak rajta (gabonát, műtrágyát), de indulnak projektfuvarok is, mint az említett trafó. A hajósok szeretik a projektrakományokat, mert azoknál kisebb a hajó merülése.
A Duna hazai szakaszának rossz hajózhatósága kapcsán Szalma Botond korábban elmondta a Világgazdaságnak, hogy míg a Duna más szakaszain zsilipek sora segíti a hajók útján, Magyarországon egy sincs.
Az alacsony vízállás miatt várni kényszerülnek, vagy lassan érkeznek az üzemanyagot szállító hajók is. A Dunán Paks II majdani hűtése miatt először Fajsznál, majd Adonynál, később Budapest felett is szükség lenne duzzasztásra, a Tiszán pedig Csongrádnál.