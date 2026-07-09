Újabb jelentős vasútfejlesztés előkészítése indul el a Balaton felé vezető fővonalon: a cél az, hogy Székesfehérvár után egészen a Balatonig kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas pálya épüljön ki. A beruházás nemcsak a menetidőt csökkentheti, hanem a balatoni vasútvonal egyik legnagyobb kapacitási problémáját is kezelheti.

Új síneket raknak le a Balatonig, döbbenetes sebességre vált a vonat Fehérvár után – vége a tötyögésnek, így még nem juthattunk le a partra / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport/ Facebook

A Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy aláírták a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasúti fejlesztés tervezési szerződését. A projekt első lépésben a részletes tervek elkészítéséről szól, melyek alapján később indulhat meg az építkezés.

A fejlesztés részeként

második vágány építését készítik elő a Szabadbattyán–Lepsény szakaszon,

emellett akadálymentes peronokat terveznek a Polgárdi-Tekerespuszta megállóhelyen és a Kiscséripuszta állomáson.

A beruházás fontos eleme lesz az ETCS 2-es szintű vonatbefolyásoló rendszer kiépítése is Székesfehérvár és Lepsény között, mely elengedhetetlen a 160 kilométer/órás közlekedéshez.

Vitézy Dávid szerint önmagában ezen a szakaszon csak néhány perc menetidő-megtakarítás érhető el, azonban ha Nagytéténytől egészen Lepsényig szinte végig 160 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok, az már érezhetően lerövidíti a Budapest és a Balaton közötti utazási időt.

Nem csak gyorsabb, kiszámíthatóbb is lehet a balatoni vasút

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a beruházás legnagyobb előnye nem feltétlenül a sebességnövekedés lesz, hanem a menetrend stabilitásának javulása. A jelenlegi egyvágányú szakasz ugyanis jelentősen korlátozza a balatoni fővonal áteresztőképességét. A kétvágányú pálya kiépítésével több szerelvény közlekedhetne, miközben csökkenhetne a késések és forgalmi fennakadások kockázata is.

A fejlesztési csomaghoz kapcsolódva külön projektként előkészítik egy új vasúti összekötés megtervezését is Lepsény és Balatonakarattya között. A jelenlegi, kanyargós nyomvonalon a vonatok több helyen legfeljebb 80 kilométer/órával haladhatnak. Az új kapcsolat lehetővé tenné, hogy

az északi és a déli partra közlekedő szerelvények Lepsényig közösen használják a 160 kilométer/órás sebességre alkalmas pályát,

ami nemcsak az északi part elérhetőségét javíthatja, hanem a két part közötti vasúti közlekedést is felgyorsíthatja.