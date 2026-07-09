Vallott a Primark Magyarországról: üzentek az új boltról a magyar vásárlóknak – egész Európában nagyon különös, ami itt történik
Továbbra is elégedett a magyar piac teljesítményével a Primark. Az ír fast fashion cég szerint a budapesti üzlet megnyitása óta rendkívül pozitív fogadtatásban részesültek, és folyamatosan vizsgálják a további növekedési lehetőségeket Magyarországon is.
A magyar vásárlók körében továbbra is széles körű érdeklődés mutatkozik a Primark kínálata iránt. A cég tájékoztatása szerint különösen népszerű a női- és gyermekruházati választék, de az alapdarabok, a szezonális kollekciók és az összeillő családi szettek iránt is erős a kereslet. A budapesti üzletben emellett a női kiegészítők és a cipők is a legkeresettebb termékkategóriák közé tartoznak.
Miközben Európában gyengélkedik, Magyarországon szárnyal a Primark
A Világgazdaság korábban megírta, hogy nehéz időszakon megy keresztül az Associated British Foods, amelynek egyik legismertebb márkája a Primark. Bár a vállalat eredményeit elsősorban a gyengélkedő cukorüzletág húzza vissza, a fast fashion lánc sem tudta elkerülni a fogyasztói kereslet lassulását.
George Weston, az AB Foods vezérigazgatója elismerte: a cég nagyobb előrelépésre számított az európai piacokon. Mint fogalmazott, csalódást jelent számukra, hogy az európai teljesítmény nem javult gyorsabban, különösen annak fényében, hogy a Primark jelentős marketingkampányokat indított a kontinensen.
A vállalatvezető szerinte a marketingbefektetések hatása idővel érezhető lesz, és a jelenlegi gyengébb eredmények inkább átmeneti jellegűek. A vásárlói kereslet fokozatosan javulhat, ezért hosszabb távon továbbra is bízik a Primark európai növekedésében.
A kedvezőtlen piaci környezet ellenére a Primark Magyaországon szép eredményt produkált. Júniusban tette közzé a magyarországi leányvállalata, a Primark Üzletek Kft. első olyan üzleti beszámolóját, amely már egy teljes működési évet ölel fel.
Az ír lánc a naptári évtől eltérő üzleti év szerint készíti jelentését, így a dokumentum a 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig tartó időszak eredményeit mutatja be. A beszámoló alapján
a Primark ebben az időszakban 10,96 milliárd forint nettó árbevételt ért el.
A Forbes cikke szerint a bevétel kizárólag az Aréna Plázában működő üzlet értékesítéséből származik. A Primark első magyarországi üzlete 2024-ben nyitotta meg kapuit, így a korábbi üzleti évben még csak néhány hónap teljesítménye szerepelt a beszámolóban.
Az előző, 2024 augusztusáig tartó üzleti évben – vagyis nagyjából három hónap működés alatt – a cég több mint 3,7 milliárd forintos árbevételt könyvelt el.
A közel 11 milliárd forintos árbevétel mellett a Primark Üzletek Kft. 321,42 millió forint adózott eredményt ért el, ami csaknem 2,9 százalékos nyereséghányadnak felel meg.
Nem lassít a Primark: megduplázhatja üzletei számát a szomszédos országban
Arról is írtunk, hogy látványos terjeszkedésbe kezdett a fast fashion cég. Közben éppen a legfontosabb piacon gyengélkedik.
A cég Romániában több nagyvárosban is boltot nyit. A divatlánc célja, hogy megduplázza jelenlétét az országban. Magyarországhoz legközelebb Romániában terjeszkedik a márka: 2026-ban négy új üzletet nyit az országban.
A Primark júniusban Craiovában, ezt követően Jászvásáron, Nagyszebenben, Bákóban, valamint Bukarestben nyit újabb üzletet. A bejelentés egybeesik a vállalat romániai jelenlétének harmadik évfordulójával, miután első üzletét 2023-ban nyitotta meg a bukaresti ParkLake bevásárlóközpontban.
A fejlesztés egy szélesebb körű modernizációs projekt része, amelynek célja a Sun Plaza kínálatának bővítése és a vásárlói élmény javítása.
A Primark jelenleg négy üzlettel rendelkezik Romániában: kettő Bukarestben, egy Kolozsváron és egy Temesváron működik.
Eldőlt a Primark magyarországi terjeszkedése? Ezt válaszolta a divatóriás
Maciej Podwojski, a Primark kelet-közép-európai vezetője lapunknak korábban úgy fogalmazott, hogy „szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel az Aréna Mall Primark üzletére koncentrálunk”, de termesztésen figyelik a vásárlók reakcióit is.
„Én azt gondolom, hogy Magyarország nem kis ország. Személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – tette hozzá.
A Primark szerint a budapesti üzlet indulása óta rendkívül pozitív visszajelzéseket kapnak a magyar fogyasztóktól. Hozzátették: kínálatukat folyamatosan a vásárlói visszajelzések és az aktuális divattrendek figyelembevételével alakítják.
A vállalat örömmel tapasztalja, hogy sok vásárló rendszeresen visszatér az üzletbe, és aktívan megosztja tapasztalatait, amelyek fontos szerepet játszanak a vásárlói élmény fejlesztésében.
A fast fashion cég lapunk megkeresésére közölte: nagy öröm számukra, hogy a budapesti üzlet megnyitása óta kedvező fogadtatásban részesültek a magyar vásárlók körében.
A Primark valamennyi piacán folyamatosan értékeli a növekedési lehetőségeket, ugyanakkor
jelenleg nincs olyan bejelentésük, amely további magyarországi üzletnyitásra vonatkozna.
Az ír divatcég szerint a jövőbeni döntések alapját a vásárlói visszajelzések és az üzleti lehetőségek folyamatos elemzése képezi.
Arra a kérdésre, hogy a budapesti üzlet miként teljesít a régió más Primark-áruházaihoz képest, a cég azt válaszolta: üzletenkénti vagy régiós összehasonlításban nem közölnek részletes adatokat, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy elégedettek a magyarországi egység teljesítményével és a hazai vásárlók érdeklődésével.