Deviza
EUR/HUF356,89 -0,64% USD/HUF312,11 -0,75% GBP/HUF418,76 -0,59% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,44 -1,1% RON/HUF68,16 -0,69% CZK/HUF14,71 -0,6% EUR/HUF356,89 -0,64% USD/HUF312,11 -0,75% GBP/HUF418,76 -0,59% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,44 -1,1% RON/HUF68,16 -0,69% CZK/HUF14,71 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 613,39 +1,26% MTELEKOM2 670 0% MOL4 000 +1,32% OTP46 420 +2,36% RICHTER12 000 -0,08% OPUS375 0% ANY7 070 -2,35% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 800 -1,44% BUMIX9 284,16 -1,21% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 021,66 +1,06% BUX142 613,39 +1,26% MTELEKOM2 670 0% MOL4 000 +1,32% OTP46 420 +2,36% RICHTER12 000 -0,08% OPUS375 0% ANY7 070 -2,35% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 800 -1,44% BUMIX9 284,16 -1,21% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 021,66 +1,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Primark
üzlet
Magyarország
Primark
bolt
kiskereskedelem

Vallott a Primark Magyarországról: üzentek az új boltról a magyar vásárlóknak – egész Európában nagyon különös, ami itt történik

Miközben a Primark Európa több piacán a gyengülő kereslettel küzd, a magyarországi üzlet kimagasló eredményeket ért el. A divatóriás arról is beszélt, tervez-e újabb üzleteket nyitni Magyarországon.
Sz. E.
2026.07.09., 17:12

Továbbra is elégedett a magyar piac teljesítményével a Primark. Az ír fast fashion cég szerint a budapesti üzlet megnyitása óta rendkívül pozitív fogadtatásban részesültek, és folyamatosan vizsgálják a további növekedési lehetőségeket Magyarországon is. 

Primark
Vallott a Primark Magyarországról: üzentek az új boltról a magyar vásárlóknak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A magyar vásárlók körében továbbra is széles körű érdeklődés mutatkozik a Primark kínálata iránt. A cég tájékoztatása szerint különösen népszerű a női- és gyermekruházati választék, de az alapdarabok, a szezonális kollekciók és az összeillő családi szettek iránt is erős a kereslet. A budapesti üzletben emellett a női kiegészítők és a cipők is a legkeresettebb termékkategóriák közé tartoznak.

Miközben Európában gyengélkedik, Magyarországon szárnyal a Primark

A Világgazdaság korábban megírta, hogy nehéz időszakon megy keresztül az Associated British Foods, amelynek egyik legismertebb márkája a Primark. Bár a vállalat eredményeit elsősorban a gyengélkedő cukorüzletág húzza vissza, a fast fashion lánc sem tudta elkerülni a fogyasztói kereslet lassulását.

George Weston, az AB Foods vezérigazgatója elismerte: a cég nagyobb előrelépésre számított az európai piacokon. Mint fogalmazott, csalódást jelent számukra, hogy az európai teljesítmény nem javult gyorsabban, különösen annak fényében, hogy a Primark jelentős marketingkampányokat indított a kontinensen.

A vállalatvezető szerinte a marketingbefektetések hatása idővel érezhető lesz, és a jelenlegi gyengébb eredmények inkább átmeneti jellegűek. A vásárlói kereslet fokozatosan javulhat, ezért hosszabb távon továbbra is bízik a Primark európai növekedésében.

A kedvezőtlen piaci környezet ellenére a Primark Magyaországon szép eredményt produkált. Júniusban tette közzé a magyarországi leányvállalata, a Primark Üzletek Kft. első olyan üzleti beszámolóját, amely már egy teljes működési évet ölel fel. 

Az ír lánc a naptári évtől eltérő üzleti év szerint készíti jelentését, így a dokumentum a 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig tartó időszak eredményeit mutatja be. A beszámoló alapján 

a Primark ebben az időszakban 10,96 milliárd forint nettó árbevételt ért el. 

A Forbes cikke szerint a bevétel kizárólag az Aréna Plázában működő üzlet értékesítéséből származik. A Primark első magyarországi üzlete 2024-ben nyitotta meg kapuit, így a korábbi üzleti évben még csak néhány hónap teljesítménye szerepelt a beszámolóban.

Az előző, 2024 augusztusáig tartó üzleti évben – vagyis nagyjából három hónap működés alatt – a cég több mint 3,7 milliárd forintos árbevételt könyvelt el.

A közel 11 milliárd forintos árbevétel mellett a Primark Üzletek Kft. 321,42 millió forint adózott eredményt ért el, ami csaknem 2,9 százalékos nyereséghányadnak felel meg.

Nem lassít a Primark: megduplázhatja üzletei számát a szomszédos országban

Arról is írtunk, hogy látványos terjeszkedésbe kezdett a fast fashion cég. Közben éppen a legfontosabb piacon gyengélkedik. 

A cég Romániában több nagyvárosban is boltot nyit. A divatlánc célja, hogy megduplázza jelenlétét az országban. Magyarországhoz legközelebb Romániában terjeszkedik a márka: 2026-ban négy új üzletet nyit az országban. 

A Primark júniusban Craiovában, ezt követően Jászvásáron, Nagyszebenben, Bákóban, valamint Bukarestben nyit újabb üzletet. A bejelentés egybeesik a vállalat romániai jelenlétének harmadik évfordulójával, miután első üzletét 2023-ban nyitotta meg a bukaresti ParkLake bevásárlóközpontban.

A fejlesztés egy szélesebb körű modernizációs projekt része, amelynek célja a Sun Plaza kínálatának bővítése és a vásárlói élmény javítása.

A Primark jelenleg négy üzlettel rendelkezik Romániában: kettő Bukarestben, egy Kolozsváron és egy Temesváron működik.

Eldőlt a Primark magyarországi terjeszkedése? Ezt válaszolta a divatóriás

Maciej Podwojski, a Primark kelet-közép-európai vezetője lapunknak korábban úgy fogalmazott, hogy „szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel az Aréna Mall Primark üzletére koncentrálunk”, de termesztésen figyelik a vásárlók reakcióit is. 

„Én azt gondolom, hogy Magyarország nem kis ország. Személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – tette hozzá. 

 A Primark szerint a budapesti üzlet indulása óta rendkívül pozitív visszajelzéseket kapnak a magyar fogyasztóktól. Hozzátették: kínálatukat folyamatosan a vásárlói visszajelzések és az aktuális divattrendek figyelembevételével alakítják.

A vállalat örömmel tapasztalja, hogy sok vásárló rendszeresen visszatér az üzletbe, és aktívan megosztja tapasztalatait, amelyek fontos szerepet játszanak a vásárlói élmény fejlesztésében.

A fast fashion cég lapunk megkeresésére közölte: nagy öröm számukra, hogy a budapesti üzlet megnyitása óta kedvező fogadtatásban részesültek a magyar vásárlók körében. 

A Primark valamennyi piacán folyamatosan értékeli a növekedési lehetőségeket, ugyanakkor 

jelenleg nincs olyan bejelentésük, amely további magyarországi üzletnyitásra vonatkozna.

Az ír divatcég szerint a jövőbeni döntések alapját a vásárlói visszajelzések és az üzleti lehetőségek folyamatos elemzése képezi.

Arra a kérdésre, hogy a budapesti üzlet miként teljesít a régió más Primark-áruházaihoz képest, a cég azt válaszolta: üzletenkénti vagy régiós összehasonlításban nem közölnek részletes adatokat, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy elégedettek a magyarországi egység teljesítményével és a hazai vásárlók érdeklődésével.

2 perc
Magyarország

Vallott a Primark Magyarországról: üzentek az új boltról a magyar vásárlóknak – egész Európában nagyon különös, ami itt történik

A divatóriás arról is beszélt, tervez-e újabb üzleteket nyitni Magyarországon.
5 perc
vizsgálat

Rendkívüli bejelentések: 30 milliárdért médiafigyelés, kitömött családügyi szervezetek – vizsgálódik a kormány, ment a feljelentés

Több fontos döntésről és folyamatban lévő vizsgálatról is beszámolt a kormány. A Világgazdaság kérdéseire az Otthon Start program, valamint a Mol vezetését érintő találgatások ügyében is reagáltak a szóvivők.
5 perc
sztrájk

Betelt a pohár az IKEA-nál: figyelmeztető sztrájkba kezdtek a dolgozók

Kétórás figyelmeztető sztrájkba kezdtek a magyarországi IKEA dolgozói. A tiltakozás több áruház működését is érinti.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu