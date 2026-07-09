Vallott a Primark Magyarországról: üzentek az új boltról a magyar vásárlóknak – egész Európában nagyon különös, ami itt történik

Továbbra is elégedett a magyar piac teljesítményével a Primark. Az ír fast fashion cég szerint a budapesti üzlet megnyitása óta rendkívül pozitív fogadtatásban részesültek, és folyamatosan vizsgálják a további növekedési lehetőségeket Magyarországon is.

Vallott a Primark Magyarországról: üzentek az új boltról a magyar vásárlóknak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A magyar vásárlók körében továbbra is széles körű érdeklődés mutatkozik a Primark kínálata iránt. A cég tájékoztatása szerint különösen népszerű a női- és gyermekruházati választék, de az alapdarabok, a szezonális kollekciók és az összeillő családi szettek iránt is erős a kereslet. A budapesti üzletben emellett a női kiegészítők és a cipők is a legkeresettebb termékkategóriák közé tartoznak.

Miközben Európában gyengélkedik, Magyarországon szárnyal a Primark

A Világgazdaság korábban megírta, hogy nehéz időszakon megy keresztül az Associated British Foods, amelynek egyik legismertebb márkája a Primark. Bár a vállalat eredményeit elsősorban a gyengélkedő cukorüzletág húzza vissza, a fast fashion lánc sem tudta elkerülni a fogyasztói kereslet lassulását.

George Weston, az AB Foods vezérigazgatója elismerte: a cég nagyobb előrelépésre számított az európai piacokon. Mint fogalmazott, csalódást jelent számukra, hogy az európai teljesítmény nem javult gyorsabban, különösen annak fényében, hogy a Primark jelentős marketingkampányokat indított a kontinensen.

A vállalatvezető szerinte a marketingbefektetések hatása idővel érezhető lesz, és a jelenlegi gyengébb eredmények inkább átmeneti jellegűek. A vásárlói kereslet fokozatosan javulhat, ezért hosszabb távon továbbra is bízik a Primark európai növekedésében.

A kedvezőtlen piaci környezet ellenére a Primark Magyaországon szép eredményt produkált. Júniusban tette közzé a magyarországi leányvállalata, a Primark Üzletek Kft. első olyan üzleti beszámolóját, amely már egy teljes működési évet ölel fel.

Az ír lánc a naptári évtől eltérő üzleti év szerint készíti jelentését, így a dokumentum a 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig tartó időszak eredményeit mutatja be. A beszámoló alapján

a Primark ebben az időszakban 10,96 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

A Forbes cikke szerint a bevétel kizárólag az Aréna Plázában működő üzlet értékesítéséből származik. A Primark első magyarországi üzlete 2024-ben nyitotta meg kapuit, így a korábbi üzleti évben még csak néhány hónap teljesítménye szerepelt a beszámolóban.