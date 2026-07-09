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Pécs
rekultiváció
bányató
tengerszem
tájseb

Eldőlt: eltüntetik Magyarország egyik legmélyebb tavát – átformálják a vidéket, óriási földmunka kezdődik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Látványos szakaszához érkezett a Karolina bánya helyreállítása. Az egykori, 80 méter mély pécsi külfejtés feltöltése mellett a tó vizét is folyamatosan kiszivattyúzzák.
VG
2026.07.09, 17:27

Újabb szakaszába lépett a pécsi Karolina bánya rekultivációja: a következő egy évben 405 ezer köbméter meddőanyagot és földet szállítanak vissza a külfejtés helyére. A munkálatok részeként fokozatosan eltűnik az egykori bánya mélyén kialakult, sokak által csak pécsi tengerszemként emlegetett tó is – írta a Magyar Építők.

Workers and machinery in quarry pécs karolina bánya rekultiváció
Több százmillió forintos munkával folytatódik Pécs egyik legnagyobb ipari tájsebének felszámolása / Fotó: Science Photo Library via AFP

Újabb üteméhez érkezett a pécsi Karolina bánya rekultivációja: az EWC Rekultivációs Kft. nettó 519 millió forintos ajánlattal nyerte el a második szakasz kivitelezését, amelyre csaknem 600 millió forintos keret áll rendelkezésre.

Eltűnik a pécsi tengerszem

A város északi peremén fekvő külszíni szénbánya 1968 és 2004 között működött. A kitermelés csúcsán évente több mint 400 ezer tonna szenet hoztak felszínre, a bányászat nyomán pedig egy mintegy 80 méter mély külfejtési gödör maradt hátra. Az évek során a csapadékvíz feltöltötte a katlant, amelynek alján egy körülbelül 28 méter mély tó alakult ki, amelyet sokan Pécs tengerszemeként emlegetnek.

A közel 300 hektáros egykori bányaterület rekultivációja 2018-ban indult el, most pedig a második ütem következik. A 2026. május 1. és 2027. április 30. közötti időszakban összesen 405 ezer köbméter meddőanyagot és földet mozgatnak meg: a meddőhányóról a külfejtési bányagödörbe, illetve a véglegesen kialakított terepfelületre szállítják az anyagot.

A kivitelezés során a nagy méretű kőtömböket szállítható méretűre aprítják, miközben folyamatosan töltik fel a bányagödröt.

 Ezzel párhuzamosan a katlan alján összegyűlt vizet is folyamatosan kiszivattyúzzák, így a mesterséges tó fokozatosan megszűnik.

A rekultiváció nemcsak a tereprendezésről szól. Az évek során a területet nagyrészt invazív növényzet, főként akác foglalta el, ezért a kivitelező mintegy egyhektárnyi területen fakitermelést is végez. A kivágott fák helyére őshonos, fás szárú növényeket telepítenek, hogy a korábbi ipari táj hosszabb távon természetközeli környezetté alakuljon át.

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