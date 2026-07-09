Deviza
EUR/HUF356,89 -0,64% USD/HUF312,11 -0,75% GBP/HUF418,76 -0,59% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,44 -1,1% RON/HUF68,16 -0,69% CZK/HUF14,71 -0,6% EUR/HUF356,89 -0,64% USD/HUF312,11 -0,75% GBP/HUF418,76 -0,59% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,44 -1,1% RON/HUF68,16 -0,69% CZK/HUF14,71 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 613,39 +1,26% MTELEKOM2 670 0% MOL4 000 +1,32% OTP46 420 +2,36% RICHTER12 000 -0,08% OPUS375 0% ANY7 070 -2,35% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 800 -1,44% BUMIX9 284,16 -1,21% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 021,66 +1,06% BUX142 613,39 +1,26% MTELEKOM2 670 0% MOL4 000 +1,32% OTP46 420 +2,36% RICHTER12 000 -0,08% OPUS375 0% ANY7 070 -2,35% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 800 -1,44% BUMIX9 284,16 -1,21% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 021,66 +1,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európa Unió
energiapolitika
RRF

Vészjelzést küldött a számvevőszék: ezer sebből vérzik az uniós támogatási rendszer – elfolynak a pénzek, azonnali átalakítás kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A helyreállítási alapból finanszírozott felújítások nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A fűtésre felhasznált energia számottevő része továbbra is fosszilis energiaforrásokból származik, miközben az épületállomány nagy része korszerűtlen. Megoldást úgy tűnik csak az uniós támogatási rendszer átalakítása hozhatna.
Nagy Krisztián
2026.07.09, 17:40

Az Európai Számvevőszék egy jelentést tett közzé arról, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből (RRF) finanszírozott felújítások mekkora mértékben hasznosultak. A program célja az volt, hogy hozzájáruljon az Európai Unió klímacéljainak teljesítéséhez, azonban tagállamonként eltérő eredmények születtek.

Nem hasznosulnak megfelelően az uniós források
Nem hasznosulnak megfelelően az uniós források / Fotó: Garun .Prdt

A felújítási támogatásokhoz szükséges pénzt az Európai Unió közös hitelfelvétellel fedezte és a program ideje alatt több tízmilliárd euró ömlött a közös piacokra.

Az uniós felújítási támogatásról

Az Európai Unió 43 milliárd eurót különített el az RRF-forrásokból a lakóépületek energiahatékonyságának növelésére, ám az Európai Számvevőszék jelentése szerint

a hűtésre felhasznált energia kétharmada továbbra is fosszilis tüzelőanyagokból származik, míg az uniós épületállomány csaknem háromnegyede energiahatékonysági szempontból korszerűtlen.

A meglévő lakóépületek felújítása kulcsfontosságú lenne az energiahatékonyság növelésében, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentésében. Ennek érdekében ösztönözni kellene az olyan beruházásokat, amelyek nagyarányú energiamegtakarítást eredményeznek.

A magántulajdonban lévő lakóépületek felújítására szánt uniós forrásoknak azokat a projekteket kellene támogatniuk, amelyekkel a legnagyobb fogyasztáscsökkenés érhető el

− mondta Nikolaos Milionis, az Európai Számvevőszék ellenőrzésért felelős tagja, majd rámutatott, hogy ennek ellenére az RRF-források gyakran oda kerültek, ahol a legegyszerűbb volt elkölteni őket.

A legtöbb esetben a gyors és egyszerűbb munkálatok élveztek előnyt a valós korszerűsítési projektekkel szemben, 

mivel a tagállami ellenőrzések során kiderült, hogy sok a kiválasztásnál jellemzően nincs rangsorolás és nem veszik figyelembe a várható hatást. Ez csökkenti annak az esélyét, hogy a források a megfelelő helyen hasznosuljanak, ezáltal a lehető legtöbb energiát megtakarítva. Ez azt jelenti, hogy

a 43 milliárd eurónyi forrás felhasználása sok esetben nem stratégiai megfontolások alapján történik.

Ez kettős problémát eredményezhet:

  • A kisebb felújítások után az épületek hosszú évekre alacsony energiatakarékossági szinten ragadhatnak, továbbá
  • dekarbonizációs szempontból kevésbé hatékony megoldások születhetnek.

A Számvevőszék a megvalósult projektek ellenőrzésének módját is bírálta. A vizsgált adatokból kiderült, hogy 111 felújítási programból mindössze három jelölt meg feltételként energiamegtakarítási célokat

Tagállamonként eltérő eredmények

Habár a tagállamokat az Európa Unió arra öszönti, hogy energetikai tanúsítványok segítségével kövessék nyomon a finanszírozott projekteket, a Számvevőszék szerint a beszolgáltatott információk sokszor nem elég megbízhatóak. Ennek oka elsősorban az lehet, hogy

a jelentés szerint a tanúsítványokban szereplő becslések nem minden esetben pontosak.

A számvevők elemzése, amely figyelembe vette a munkálatok és épületek típusát, valamint az alkalmazott szakpolitikai stratégiákat is, azt mutatja, hogy egy egységnyi energia megtakarításának költsége jelentősen eltér a vizsgált tagállamok között.

A legrosszabbul egyértelműen az olasz Superbonus program teljesített,

amely várhatóan a források csaknem egyharmadát, közel 14 milliárd eurót kapja. Az egy egységnyi megtakarított energiára jutó költségek csaknem négyszer magasabbnak bizonyultak a tervezettnél, ráadásul

a program az elvégzett munkálatok akár 110 százalékát is fedezi, vagyis az állami támogatás meghaladhatja a tényleges költséget.

A számvevők szerint ez egyértelmű példája az uniós források nem megfelelő felhasználásnak.

A magyarországi helyzet

Magyarországon az RRF-forrásokból két fő támogatási program valósult meg. Az Otthonfelújítási Program az 1991 előtt épült, életvitelszerűen lakott családi házak korszerűsítést tette lehetővé, az elvárás pedig legalább 30 százalékos energiamegtakarítás volt. A keretösszeget a kormány 108,24 milliárd forintban határozta meg, a finanszírozási összege pedig minimum 2,5 millió, maximum 6 millió forint lehetett. A konstrukció egy kamatmentes beruházási kölcsönből és vissza nem térítendő támogatásból állt.

Ezzel részben párhuzamosan futott egy másik program is, amely a napelemes rendszerek telepítését és fűtési rendszerek elektrifikálását ösztönözte. A keretösszeg több mint 201 milliárd forint volt, amely vissza nem térítendő támogatásokat finanszírozott. A pályázók napelemes rendszerre legfeljebb bruttó 2,9 millió forintot, napelemmel kombinált fűtéskorszerűsítésre pedig legfeljebb bruttó 11,3 millió forintot igényelhettek.

Magyarország esetében a Számvevőszék nem közölt összehasonlítható adatot az egy egységnyi megtakarított energiára jutó költségről.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu