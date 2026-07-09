Vészjelzést küldött a számvevőszék: ezer sebből vérzik az uniós támogatási rendszer – elfolynak a pénzek, azonnali átalakítás kell

Az Európai Számvevőszék egy jelentést tett közzé arról, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből (RRF) finanszírozott felújítások mekkora mértékben hasznosultak. A program célja az volt, hogy hozzájáruljon az Európai Unió klímacéljainak teljesítéséhez, azonban tagállamonként eltérő eredmények születtek.

Nem hasznosulnak megfelelően az uniós források / Fotó: Garun .Prdt

A felújítási támogatásokhoz szükséges pénzt az Európai Unió közös hitelfelvétellel fedezte és a program ideje alatt több tízmilliárd euró ömlött a közös piacokra.

Az uniós felújítási támogatásról

Az Európai Unió 43 milliárd eurót különített el az RRF-forrásokból a lakóépületek energiahatékonyságának növelésére, ám az Európai Számvevőszék jelentése szerint

a hűtésre felhasznált energia kétharmada továbbra is fosszilis tüzelőanyagokból származik, míg az uniós épületállomány csaknem háromnegyede energiahatékonysági szempontból korszerűtlen.

A meglévő lakóépületek felújítása kulcsfontosságú lenne az energiahatékonyság növelésében, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentésében. Ennek érdekében ösztönözni kellene az olyan beruházásokat, amelyek nagyarányú energiamegtakarítást eredményeznek.

A magántulajdonban lévő lakóépületek felújítására szánt uniós forrásoknak azokat a projekteket kellene támogatniuk, amelyekkel a legnagyobb fogyasztáscsökkenés érhető el

− mondta Nikolaos Milionis, az Európai Számvevőszék ellenőrzésért felelős tagja, majd rámutatott, hogy ennek ellenére az RRF-források gyakran oda kerültek, ahol a legegyszerűbb volt elkölteni őket.

A legtöbb esetben a gyors és egyszerűbb munkálatok élveztek előnyt a valós korszerűsítési projektekkel szemben,

mivel a tagállami ellenőrzések során kiderült, hogy sok a kiválasztásnál jellemzően nincs rangsorolás és nem veszik figyelembe a várható hatást. Ez csökkenti annak az esélyét, hogy a források a megfelelő helyen hasznosuljanak, ezáltal a lehető legtöbb energiát megtakarítva. Ez azt jelenti, hogy

a 43 milliárd eurónyi forrás felhasználása sok esetben nem stratégiai megfontolások alapján történik.

Ez kettős problémát eredményezhet:

A kisebb felújítások után az épületek hosszú évekre alacsony energiatakarékossági szinten ragadhatnak, továbbá

dekarbonizációs szempontból kevésbé hatékony megoldások születhetnek.

A Számvevőszék a megvalósult projektek ellenőrzésének módját is bírálta. A vizsgált adatokból kiderült, hogy 111 felújítási programból mindössze három jelölt meg feltételként energiamegtakarítási célokat