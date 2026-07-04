Újraindulhat egy régóta hiányzó vasútvonal – Vitézy Dávidhoz fordultak

Újraindítaná a személyszállítást a Hajmáskér–Lepsény közötti 27-es vasútvonalon a Szabad a Hang civil szervezet, amely levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez.

Újraindulhat egy régóta hiányzó vasútvonal / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A vonal újranyitása nemcsak a Balaton és a Bakony közötti közlekedést javítaná, hanem a turizmusnak és az ingázóknak is komoly segítséget jelentene.

A civil szervezet közölte: a 27-es vasútvonal személyforgalmának visszaállítása jól illeszkedne a kormány által meghirdetett vasútfejlesztési és fenntartható közlekedési célokhoz, miközben egy évtizedekkel ezelőtti közlekedéspolitikai döntést is korrigálna.

A kezdeményezők szerint a vasútvonal újranyitásának egyik legnagyobb előnye, hogy

közvetlen észak–déli vasúti kapcsolatot teremtene a Bakony térsége, Veszprém és a Balaton déli partja között.

A 27-es vonal Lepsényen keresztül kapcsolódik a siófoki vasútvonalhoz, emellett Győr irányából is könnyebbé tenné a Balaton elérését.

Az Iho cikke szerint jelenleg a Veszprémből a déli partra utazóknak többnyire Székesfehérvár felé kell kerülniük, vagy autóbuszt kell választaniuk.

A Szabad a Hang szerint a vasútvonal újraindítása egész évben élénkíthetné a belföldi turizmust.

A Balaton, a Bakony és a Balaton-felvidék közvetlen vasúti összekötése a kerékpáros turizmusnak is kedvező lenne.

A szervezet szerint a vonal mentén fekvő települések – köztük Berhida, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván, Küngös és Balatonfőkajár – lakói gyorsabb és környezetbarátabb közlekedési lehetőséghez jutnának Veszprém, a balatonfűzfői ipari park vagy a Balaton irányába.

A kezdeményezés szerint a 27-es vasútvonal nemcsak a mindennapi közlekedést szolgálná, hanem forgalmi zavarok vagy pályafelújítások idején alternatív útvonalként is használható lenne. Ilyenkor a 29-es és a 30-as vasútvonal forgalmának egy része Csajág állomáson keresztül terelhető lenne.

A civil szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a pálya egy részén jelenleg is zajlik teherforgalom, ezért megfelelő felújítás után

a személyszállítás viszonylag kisebb infrastrukturális beruházással újraindítható lenne.

A 27-es vasútvonal újranyitásának szakmai hátterét a Cuha-Bakonyvasút Szövetség egy részletes tanulmányban foglalta össze, amely a Győr–Veszprém–Siófok vasúti tengely kialakításának lehetőségeit vizsgálja.