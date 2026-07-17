Történelmi flottafiatalítást jelentett be a BKK – ekkor állhatnak forgalomba a szuperbuszok Budapesten

A főváros történetének legnagyobb elektromosbusz-beszerzését készíti elő a BKV Zrt. bevonásával a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A legalább 250 darab új e-busz beszerzését és a működtetésükhöz szükséges töltőinfrastruktúra kialakítását is magában foglaló fejlesztés Magyarország eddigi legnagyobb buszelektrifikációs projektje lehet. A fejlesztés jelentős lépést jelenthet a budapesti közösségi közlekedés elektrifikációjában, ugyanis hozzájárulhat az elöregedett dízelbuszok fokozatos kiváltásához, a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez és a város zöldítéséhez. A beruházás a tervek szerint európai uniós forrás felhasználásával valósulhat meg – derült ki a Budapesti Közlekedési Központ pénteki közleményéből.

Több száz új elektromos busz beszerzését készíti elő a BKK / Fotó: BKK

A BKK és a BKV 2026 márciusa óta dolgozik a nagyszabású projekt előkészítésén. A fejlesztés az új járművek beszerzésén és forgalomba állításán túl a szükséges energetikai és töltőinfrastruktúra kialakítását is magában foglalja. Ennek részeként meg kell teremteni az elektromos buszok üzemeltetésének feltételeit, ezért a BKV több autóbuszgarázsát is alkalmassá kell tenni az új járművek fogadására és üzemeltetésére.

A közlekedési vállalat kiemelte, hogy az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett nagy értékű járműbeszerzések terén: sikeresen készített elő és folytatott le villamos- és trolibusz-beszerzéseket. A mostani projekt azonban új feladatot jelent a közlekedésszervezőnek, hiszen első alkalommal készít elő ilyen nagyságrendű, saját autóbusz-beszerzést.

Rég nem látott mértékben fiatalodhat a fővárosi buszflotta

A tervek szerint a beszerzés több száz új, korszerű, alacsonypadlós elektromos buszra – köztük midi, szóló és csuklós járművekre – vonatkozik. Az új buszok fokozatosan válthatják ki a Főváros elöregedett dízelbuszait. Jelenleg több mint 400 darab tíz évnél idősebb autóbusz közlekedik városunkban, és ez a szám flottamegújítás hiányában 2029-re 600 fölé is nőhet.

Budapesten jelenleg is közlekednek elektromos autóbuszok. A BKK szolgáltatója, az ArrivaBus Kft. 54 tisztán elektromos járművet üzemeltet, és 2027-ig további 28 érkezésével összesen 82 – 58 szóló és 24 csuklós – elektromos autóbusz szolgálja majd az utasokat. Ezen kívül a BKV flottájában közlekedik bő egy évtizede néhány első generációs elektromos midibusz, elsősorban a Budai Vár térségének kiszolgálására.