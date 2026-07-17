Pocsék formában a forint, nagyon megdrágult az euró – kiderült, mi az oka: minden összeesküdött a magyar pénz ellen

A dollárhoz képest ugyancsak 0,7 százalékot rontott ma délutánig a hazai valuta, a váltási árfolyam 318,6 forintnál jár cikkünk írásakor. Hétfő reggel óta öt egységgel emelkedett a zöldhasú jegyzése.

A régiós devizákhoz képest kisebb mértkben, de ugyancsak rontott a forint: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal drágult.

Gázár, nemzetközi hangulat, kamatvágás és tátongó költségvetési hány – minden összeesködött a forint ellen

A forint jelentős gyengülésének a fő okát az energiaárak emelkedésében látják az elemzők, amely a külső egyensúlyi pozíció romlásán keresztül gyakorol negatív hatást a pénzünkre.

Az MBH Bank pénteki elemzésében kevésbé az olajárnak, hanem a sokkal inkább elszálló finomított olajtermékáraknak, valamint az európai földgáz jegyzésének meredek emelkedését tekinti meghatározó tényezőnek, ami szerintük leginkább Magyarországot sújtja a régióban.

A holland TTF földgáz egyhavi lejáraton 55 euró/megawattóra fölé, vagyis a márciusi csúcsok közelébe erősödött. Péntek délután 57 euró felett járt már a jegyzés, ami öt százalékos ugrást jelent napon belül.

A forint ellenében hatnak a nagybank stratégái szerint az elmúlt időszakban a forint vételi oldalán kiépült masszív mértékű pozíciók is: a romló nemzetközi hangulatban ez a hazai fizetőeszközt sebezhetővé teszi, ahogy a befektetők nagy tömege zárja pozícióját, miközben jövő héten az MNB-től továbbra is kamatcsökkentés várható.