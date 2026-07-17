Pocsék formában a forint, nagyon megdrágult az euró – kiderült, mi az oka: minden összeesküdött a magyar pénz ellen
Rossz hangulatban zárhatják a hetet a piacok, a befektetőket a technológiai szekor negatív megítélése mellett a továbbra is megoldatlan közel-keleti konfliktus is aggasztja. A pesti tőzsdén péntek délután vett lendületet az esés, a forint többhavi mélypontra gyengült, egyszerre több tényező nehezedik az árfolyamra.
A hazai fiezetőeszköz meglehetősen gyenge heti teljesítménye pénteken tovább romlott, az euró jegyzése 365 forint közelében is járt, ami május elején, vagyis két és fél hónapja történt meg legutóbb.
Délután fél négykor 364,2 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,7 százalékos leértékelődést jelent. A hetet még a 357-es szint alatt kezdte a kurzus.
A dollárhoz képest ugyancsak 0,7 százalékot rontott ma délutánig a hazai valuta, a váltási árfolyam 318,6 forintnál jár cikkünk írásakor. Hétfő reggel óta öt egységgel emelkedett a zöldhasú jegyzése.
A régiós devizákhoz képest kisebb mértkben, de ugyancsak rontott a forint: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal drágult.
Gázár, nemzetközi hangulat, kamatvágás és tátongó költségvetési hány – minden összeesködött a forint ellen
A forint jelentős gyengülésének a fő okát az energiaárak emelkedésében látják az elemzők, amely a külső egyensúlyi pozíció romlásán keresztül gyakorol negatív hatást a pénzünkre.
Az MBH Bank pénteki elemzésében kevésbé az olajárnak, hanem a sokkal inkább elszálló finomított olajtermékáraknak, valamint az európai földgáz jegyzésének meredek emelkedését tekinti meghatározó tényezőnek, ami szerintük leginkább Magyarországot sújtja a régióban.
A holland TTF földgáz egyhavi lejáraton 55 euró/megawattóra fölé, vagyis a márciusi csúcsok közelébe erősödött. Péntek délután 57 euró felett járt már a jegyzés, ami öt százalékos ugrást jelent napon belül.
A forint ellenében hatnak a nagybank stratégái szerint az elmúlt időszakban a forint vételi oldalán kiépült masszív mértékű pozíciók is: a romló nemzetközi hangulatban ez a hazai fizetőeszközt sebezhetővé teszi, ahogy a befektetők nagy tömege zárja pozícióját, miközben jövő héten az MNB-től továbbra is kamatcsökkentés várható.
További fontos szempont lehet, hogy a forint július 7-e óta látható, régión belüli alulteljesítése az iráni konfliktus kiújulása mellett nagyjából egybeesett azzal is, hogy az új kormány bejelentette, hogy a GDP-arányáos költségvetési hiány 7,5 százalékos lenne idén további intézkedések nélkül. A piaci várakozások jellemzően érdemben a GDP 7 százaléka alatti deficitet vártak, és az MNB hiányvárakozása is csupán 6,5 százalék volt a júniusi inflációs jelentés szerint.
Esnek a tőzsdék, itthon az OTP-n csattan az ostor
A tőzsdén sem sokkal jobb a helyzet, Nyugat-Európában a londoni börze kivételével pirosba borultak meghatározó részvényindexek. Az amerikai tőzsdék is lefelé vették az irányt:
- a Dow Jones 0,2 százalékkal,
- az S&P 500 fél százalékkal,
- a Nasdaq Composite pedig másfél százalékkal esett a nyitást követően.
Itthon a BUX 1,3 százalékot esett, a részvénykosár 140 100 pontig zuhant 15:30-ig. A blue chipek közül az OTP-t ütik leginkább a kereskedők, 2,4 százalékkal 44 090 forintig.
A Richter kurzusa 0,9 százalékkal 12 ezer forint alá esett, a Magyar Telekom papírjai 0,7 százalékkal 2612 foirntig kerültek lejjebb. A Mol megúszta 0,2 százalékos csökkenéssel, az olajrészvény 4150 forintnál jár.