Újabb jelentős fordulatot jelentett be a magyar szélerőműprogramban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán. A kormány az eredetileg tervezett 700 megawatt helyett már közel 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára biztosítana hálózati csatlakozási lehetőséget, miután az előzetes felmérések szerint a beruházói érdeklődés jóval nagyobb a vártnál.

Ezt már alig lehet követni: új bejelentést tett Kapitány István a szélerőművekről, meggondolta magát a kormány – még több épül Magyarországon, mint korábban mondták / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Új bejelentést tett Kapitány István a szélerőművekről

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar szélenergiaprogram – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Magyarország korábban azt vállalta az Európai Unió felé, hogy augusztus 31-ig 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitást hirdet meg, a kormány azonban most ennél jóval nagyobb fejlesztés előtt nyithatja meg az utat. A miniszter közlése szerint az előzetes piaci felmérések azt mutatták, hogy a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett kapacitást. A kormány ezért felülvizsgálta a lehetséges fejlesztési helyszíneket, figyelembe véve a környezetvédelmi és honvédelmi szempontokat is.

A vizsgálat eredményeként nem 700, hanem közel 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára teremthetnek hálózati csatlakozási lehetőséget Magyarországon.

Kapitány István felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy készítsen részletes hálózati és műszaki elemzést a tervezett fejlesztésekről. A tárcavezető szerint a dokumentum augusztus közepére készülhet el.

Ezzel párhuzamosan már a következő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. A folyamat során a beruházók, az önkormányzatok, a szakmai szervezetek és a környezetvédelmi szereplők is elmondhatják véleményüket a kialakítandó rendszerről. Az elemzés lezárását követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal írhatja ki az első szélerőművi csatlakozási pályázatot. A pályázók a miniszter ígérete szerint nyilvános és átlátható feltételek mellett versenyezhetnek majd a rendelkezésre álló hálózati csatlakozási lehetőségekért.