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energia
Tisza-kormány
szélerőmű
Kapitány István
beruházás
magyar gazdaság

Ezt már alig lehet követni: új bejelentést tett Kapitány István a szélerőművekről, meggondolta magát a kormány – még több épül Magyarországon, mint korábban mondták

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Alig jelentette be a kormány, hogy 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitásnak nyitná meg a magyar hálózatot, Kapitány István máris feljebb emelte a tétet. A vártnál nagyobb beruházói érdeklődés miatt közel 1000 megawatt számára biztosíthatnak csatlakozási lehetőséget, 2030-ig pedig összesen 4000 megawattnyi új fejlesztést terveznek. Kapitány István szerint a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett kapacitást.
VG
2026.07.17, 15:23
Frissítve: 2026.07.17, 15:35

Újabb jelentős fordulatot jelentett be a magyar szélerőműprogramban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán. A kormány az eredetileg tervezett 700 megawatt helyett már közel 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára biztosítana hálózati csatlakozási lehetőséget, miután az előzetes felmérések szerint a beruházói érdeklődés jóval nagyobb a vártnál.

Ezt már alig lehet követni: új bejelentést tett Kapitány István a szélerőművekről, meggondolta magát a kormány – még több épül Magyarországon, mint korábban mondták
Ezt már alig lehet követni: új bejelentést tett Kapitány István a szélerőművekről, meggondolta magát a kormány – még több épül Magyarországon, mint korábban mondták / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Új bejelentést tett Kapitány István a szélerőművekről

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar szélenergiaprogram – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Magyarország korábban azt vállalta az Európai Unió felé, hogy augusztus 31-ig 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitást hirdet meg, a kormány azonban most ennél jóval nagyobb fejlesztés előtt nyithatja meg az utat. A miniszter közlése szerint az előzetes piaci felmérések azt mutatták, hogy a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett kapacitást. A kormány ezért felülvizsgálta a lehetséges fejlesztési helyszíneket, figyelembe véve a környezetvédelmi és honvédelmi szempontokat is.

A vizsgálat eredményeként nem 700, hanem közel 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára teremthetnek hálózati csatlakozási lehetőséget Magyarországon.

Kapitány István felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy készítsen részletes hálózati és műszaki elemzést a tervezett fejlesztésekről. A tárcavezető szerint a dokumentum augusztus közepére készülhet el.

Ezzel párhuzamosan már a következő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. A folyamat során a beruházók, az önkormányzatok, a szakmai szervezetek és a környezetvédelmi szereplők is elmondhatják véleményüket a kialakítandó rendszerről. Az elemzés lezárását követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal írhatja ki az első szélerőművi csatlakozási pályázatot. A pályázók a miniszter ígérete szerint nyilvános és átlátható feltételek mellett versenyezhetnek majd a rendelkezésre álló hálózati csatlakozási lehetőségekért.

Energiatárolók is kapcsolódhatnak a beruházásokhoz

A készülő szabályozás azt is lehetővé teheti, hogy az indokolt helyszíneken energiatárolókat kapcsoljanak a szélerőművi fejlesztésekhez. Ezek szerepét és alkalmazásának pontos feltételeit azonban majd a pályázati rendszer részletszabályai, valamint a készülő hálózati és műszaki elemzés határozhatja meg. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a most bejelentett, közel 1000 megawattos csatlakozási lehetőség csak az első lépést jelenti a kormány terveiben. 

A hosszabb távú cél az, hogy 2030-ig legalább 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára biztosítsanak hálózati csatlakozási lehetőséget Magyarországon.

A gazdasági és energetikai miniszter szerint a magyar energiapolitika új szakaszba lépett. Úgy fogalmazott: a kormány nemcsak vállalásokat tesz, hanem megteremti azok teljesítésének feltételeit is. Ennek részeként a kabinet biztosítaná a szükséges hálózati kapacitásokat, az átlátható szabályozási környezetet és a beruházók számára kiszámítható feltételeket. Kapitány István szerint a szélerőművi fejlesztések Magyarország energiafüggetlenségét, gazdasági versenyképességét és hosszú távú energiaellátásának biztonságát egyaránt szolgálják.

Egy évtizedes leállás után indulhat újra a magyar szélenergia-fejlesztés

A most bejelentett, közel 1000 megawattos pályázati kör egy jóval nagyobb energetikai program első lépése. A kormány 2030-ig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára biztosítana hálózati csatlakozási lehetőséget, amivel több mint tízszeresére nőhetne a jelenlegi, mintegy 330 megawattos hazai állomány. A magyarországi szélerőművi kapacitás 2016 óta gyakorlatilag változatlan , miközben a megújulóenergia-termelés bővülését szinte kizárólag a naperőművek adták. Kapitány István szerint a szél- és napenergia részben kiegészíti egymást, mivel a szélerőművek borús időben és éjszaka is képesek áramot termelni. 

A program eredetileg 700 megawattnyi új csatlakozási kapacitással indult volna, de a vártnál nagyobb beruházói érdeklődés miatt ezt közel 1000 megawattra emelnék. A teljes, 4 gigawattos fejlesztés névleges teljesítménye nagyjából négy paksi blokk kapacitásának felel meg, bár a szélerőművek termelése időjárásfüggő. A beruházások megvalósításához jelentős hálózatfejlesztésre is szükség lesz, amelyre a kormány mintegy 1,5 milliárd eurónyi uniós forrást fordítana. A hálózat korszerűsítését energiatárolók telepítése is segítheti, hogy az energiarendszer kezelni tudja a megújuló termelés ingadozásait.

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Fenntarthatóság
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